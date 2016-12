Spelarbetyg Manchester United – Sunderland

Efter en lite trevande första halvlek så kunde Manchester United tillslut vinna klart med 3-1 efter en bra andra halvlek. Här följer spelarbetygen från matchen.

5=Cantona

4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Underkänd





De Gea 3 : Gör en hel del fina räddningar i första halvlek när United ligger illa till. Chanslös på målet.



Valencia 4 : Imponerar mer och mer för varje match som går såväl offensivt som defensivt, fattas bara att inläggen hittar rätt adress.



Jones 3 : Ser fortsatt bra ut för firma Jones & Rojo även om de släppte till några målchanser idag.



Rojo 3.5 : Bra defensivt igen från Rojo. Har stor del i första målet som United gör då han bryter mönster och tar med sig bollen upp i anfallet och fullföljer hela vägen i straffområdet och på så sätt skapar yta för Blind.



Blind 2 : Tycker att Blind har det kämpigt i defensiven i första halvlek. Väger lite lätt. Spelar likt laget upp sig i andra, plus för målet och det fina avslutet.



Carrick 3 : Inte lika dominant som vanligt på mitten, slog bort någon enkel pass. Bidrar som alltid med en underbar trygghet till laget. Kompletterar Herrera och Pogba riktigt bra.



Pogba 4 : Han får inte gjort något mål idag men vilken skillnad det är på Pogba i spelet just nu. Slår många fina öppnande passningar, några finurliga instick, grymt stark i närkampsspelet och värderar sina passningar bra när han ska hålla bollen inom laget och spela ett enkelt spel.



Herrera 2 : Bidrar som alltid med rörlighet och en trygghet. Tyckte det fanns en del lägen idag där Herrera kunde drivit bollen framåt istället för att spela så safe.



Mata 2 : Mata får det inte riktigt att släppa i spelet, är alltid finurlig och spelar ofta fram medspelarna till fina lägen med sina passningar.

Lingard 2 : Rörlig och bra med bollen. Lite dålig slutprodukt stundtals.



Zlatan 4,5 : 1 mål och 2 assist, vad mer kan vi begära av våran zuperzvensk? Slarvade en gång när han och Pogba kommer 2 mot 1 och missar något läge som han vanligtvis sätter, där av att han inte fick högsta betyg för sin insats idag.



Avbytare



Mkhitaryan (62 min) 4 : Kommer in och bidrar direkt, spelar fram Zlatan till ett fri läge, underbart driv med bollen och kröner insatsen med ett helt otroligt mål. Grym comeback för Mkhitaryan.



Martial (74 min) : Spelade för kort tid för att betygsättas.



Fellaini (84 min) : Spelade för kort tid för att betygsättas.



Gör en hel del fina räddningar i första halvlek när United ligger illa till. Chanslös på målet.Imponerar mer och mer för varje match som går såväl offensivt som defensivt, fattas bara att inläggen hittar rätt adress.Ser fortsatt bra ut för firma Jones & Rojo även om de släppte till några målchanser idag.Bra defensivt igen från Rojo. Har stor del i första målet som United gör då han bryter mönster och tar med sig bollen upp i anfallet och fullföljer hela vägen i straffområdet och på så sätt skapar yta för Blind.Tycker att Blind har det kämpigt i defensiven i första halvlek. Väger lite lätt. Spelar likt laget upp sig i andra, plus för målet och det fina avslutet.Inte lika dominant som vanligt på mitten, slog bort någon enkel pass. Bidrar som alltid med en underbar trygghet till laget. Kompletterar Herrera och Pogba riktigt bra.Han får inte gjort något mål idag men vilken skillnad det är på Pogba i spelet just nu. Slår många fina öppnande passningar, några finurliga instick, grymt stark i närkampsspelet och värderar sina passningar bra när han ska hålla bollen inom laget och spela ett enkelt spel.Bidrar som alltid med rörlighet och en trygghet. Tyckte det fanns en del lägen idag där Herrera kunde drivit bollen framåt istället för att spela så safe.Mata får det inte riktigt att släppa i spelet, är alltid finurlig och spelar ofta fram medspelarna till fina lägen med sina passningar.Lingard 2 : Rörlig och bra med bollen. Lite dålig slutprodukt stundtals.1 mål och 2 assist, vad mer kan vi begära av våran zuperzvensk? Slarvade en gång när han och Pogba kommer 2 mot 1 och missar något läge som han vanligtvis sätter, där av att han inte fick högsta betyg för sin insats idag.Kommer in och bidrar direkt, spelar fram Zlatan till ett fri läge, underbart driv med bollen och kröner insatsen med ett helt otroligt mål. Grym comeback för Mkhitaryan.Spelade för kort tid för att betygsättas.Spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 1141 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1141 VISNINGAR JESPER BLICKANDER

På Twitter: JBlickander

2016-12-26 20:58:03

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2016-12-26 20:58:03

Manchester U

2016-12-26 18:51:44

Manchester U

2016-12-25 10:00:00

Manchester U

2016-12-17 22:43:00

Manchester U

2016-12-14 23:57:58

Manchester U

2016-12-14 23:45:00

Manchester U

2016-12-13 18:03:42

Manchester U

2016-12-11 17:17:00

Manchester U

2016-12-11 17:16:58

Manchester U

2016-12-08 21:45:00

ANNONS:

Efter en lite trevande första halvlek så kunde Manchester United tillslut vinna klart med 3-1 efter en bra andra halvlek. Här följer spelarbetygen från matchen.Englands bästa Boxing Day lag gjorde ingen besviken utan tog tre säkra poäng hemma mot Sunderland. Och Zlatan fortsätter ösa in poäng.När fotbollseuropa tar paus ökar Premier League tempot. David Moyes kommer tillbaka till Old Trafford när Manchester United tar emot Sunderland på Boxing Day.En laginsats såg till att Manchester United kunde hålla tillbaka WBA på bortaplan efter två mål av Zlatan Ibrahimovic. Det är lagets tredje raka vinst och man sätter nu press på resten av top 4.Efter en svängig match stod United tillslut som segrar i bortamatchen mot Crystal Palace efter ett sent segermål av Zlatan Ibrahimovic. Här följer betygen.Det satt hårt åt och långt inne. Men till slut kunde Zlatan Ibrahimovic sätta dit 2-1 och skjuta alla tre poäng till United, som nu hakar på de andra lagen i toppen.Äntligen kom en seger i ligan igen. Nu gäller det för Manchester United att ta vid där och fortsätta vinna. På onsdagskvällen väntar bortamatch mot ett Crystal Palace som hittat lite form.United tog en efterlängtad och viktig seger hemma mot Tottenham. Mkhitaryan blev matchvinnare med sitt 1-0 mål.United vann för första gången sedan september i ligan på Old Trafford under söndagen.Manchester United avancerar vidare i Europa League. United förde spelet, planen var inte den bästa. Men Henrikh Mkhitaryan gör återigen en bra match och blir matchvinnare med hans första United-mål.