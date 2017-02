Spelarbetyg: Manchester United – Watford

Manchester United gör en av sina bästa matcher i ligaspelet för säsongen, och avfärdar Watford utan större problem. Främst är det de offensiva spelarna som får glänsa i dag.



Har inte speciellt mycket att stå i, men gör det han ska hela tiden. Han fångar in något inlägg och i andra halvlek gör han en jättefin räddning på Zarates frisparkVäljer att fokusera på defensiven första halvtimmen och gör det bra, även om Watford kommer fram på hans kan någon gång. Sen ökar han pressen framåt och är som ett lokomotiv när han bryter sig fram och slår in inlägg.Börjar matchen väldigt resolut och står för flera brytningar, och har dessutom en förmåga att snabbt fånga upp och få kontroll på bollen efter en brytning. Watford har inte speciellt mycket offensivt och Bailly har del i det.En match som liknar Baillys, men där ivorianen är den som sticker ut lite mer. Men det blir ny nolla ganska bra koll på det Watford försöker hitta på.Är till en början den av ytterbackarna som fyller på mer framåt och gör det med den äran. Finns som ett alternativ till Martial och skickar in några farliga inlägg. Har en del problem med Niang i andra halvlek som blir riktigt farligt, men trots det ett litet steg uppåt för Blind tycker jag.Spanjoren gör det han är bäst på. Han är ettrig och vinner massor med boll. Är den av mittfältarna som tar lite mer defensivt ansvar, men vi får även se honom med lite passningar och löpningar framåt.Har en hel del boll och slår flera fina passningar som skapar farligheter. Lyckas i dag hålla i bollen bra utan att det blir för mycket kladd, och fyller även på en del in i straffområdet. Hans bollvinst på mittplan leder till det andra målet.En mycket fin match där Mata ständigt är rörlig och aktiv i det offensiva spelet. Han gör det viktiga första målet och kombinerar en vilja av att ha bollen vid fötterna med att finnas som ett alternativ i djupled, och river upp sår i försvaret när han tar sig in från kanten.Är alltid skicklig med bollen vid fötterna. Skapar mycket, både framspelningar och egna avslut, och är högst involverad i det första målet. Jobbar även bra i det defensiva spelet. Kunde varit en 4:a men man vill se armeniern sätta dit något av sina egna lägen för att det ska bli högre betyg.In och ut ur laget hela säsongen. Men i dag tar han chansen, står för assisten till Mata och gör sen på egen hand matchens andra mål. Utmanar med fart från sin kant, men kan bli lite för sugen på att göra saker själv ibland, men inte så konstig och i dag ger det ju poäng.Gör en hel del saker bra, men det saknas lite skärpa på hans egna avslut. Om man tittar på de lägen han har förväntar man sig nästa att en spelare som Zlatan ska göra mål. Faller lite långt ner i plan ibland. Agerar mer framspelare istället, och gör det bra flera gånger.Kommer in men syns inte så mycket.Spelade för kort tid.Spelade för kort tid.