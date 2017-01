Spelarbetyg: Manchester United - Wigan

En-dag-på-jobbet prestation utan att imponera såg till att Manchester United enkelt kunde segla in till nästa omgång utav FA-cupen. Det krävdes dock en tempohöjare i andra halvlek för att besegra Wigan på hemmaplan med 4-0.

5: Världsklass

4: Mycket Bra

3: Bra

2: Godkänd

1: Underkänd



Romero: 2 Ut 81’

Räddar och gör det han ska göra utan att visa det på ett lungt sätt. Ställer nästan till det ett par gånger på ett väldigt onödigt sätt, men rättar till det i sutändan. Man märker dock vilken skillnad det är på Romero och de Gea i och med dagens insats.



Fosu Mensah: 2 Ut 68’

Testas inte ihjäl utav Wigan idag och utför matchen på ett bra sätt. Fyller på OK i det offensiva spelet och får nästan en assist till sitt namn. Utgår dock skadad i andra halvlek.



Smalling: 3

Testas inte heller, men gör det bra matchen igenom. Blir även målskytt i andra genom att nicka in 2-0 samtidigt som han starkt håller borta en Wigan-spelare.



Rojo: 2.5

Samma som Smalling, helt klart godkänd och Rojo borde lägga till denna match till sin fina form.



Shaw: 2

Kommer tillbaka från en lång tid utan spel och gör det han ska göra. Man kan önska mer från det offensiva spelet och han ser inte helt vass ut i vissa situationer.



Fellaini: 3 Ut 70’

Bra spel av Fellaini idag som inte gör många fel. Hård och beslutsam i mitten och skapar oro hos Wigan. Bryter dödsläget i matchen genom att starkt nicka in Bastians inlägg.



Bastian: 2

Svårbedömt på tysken. Bastian står för en usel första halvlek där han inte lyckas med mycket förutom en assist till Fellaini. Tappar annars mycket boll och ser inte helt vaken ut. Spelar upp sig i andra och blir även målskytt vilket höjer betyget. Man ska även påpeka att detta var Bastian första start på nästan ett år.



Mkhitaryan: 1.5

Må vara hårt dömt men det krävs mer utav Miki, även om motståndet inte är så imponerande. Blixtrar till då och då, men blir stundtals av med bollen och får inte till det lilla sista som krävs. Får göra mål i andra halvlek på ett anfall som han bygger upp, men missar ett solklart läge i första halvlek som kunde blivit 1-0 för United.



Mata: 1

Lyckas inte med något idag i stort sett och inspelen håller väldig låg kvalite. Svårt att se Mata starta mot Hull med denna insats i bagaget.



Martial: 2.5

Spelaren det snackats om mest denna veckan i och med Mourinhos uttalanden. Gör absolut ingen glad i första halvlek då han knappt lyckas med något. Kommer ut på kanten i andra och spelar upp sig. Står inte för någon speciell insats, men är ändå med när det vankas anfall. Står även för två assist som höjer betyget, men det finns mer att önska från fransmannen. Det blir ett svårt beslut för Mourinho om vem som får startat på vänsterkanten mot Hull.



Rooney: 3

Klockren insats av kaptenen idag även om han inte gör något mål eller assist. Drar i många trådar i för United ikväll och är med i uppbyggnaden i 3 utav lagets mål. Distributerar i övrigt bollen bra idag till sina lagkamrater. Positiv insats.



Avbytare

Tuanzebe: 2 In 68’

Kommer in på högerbackspositionen och gör det han ska göra. Testast inte nämnvärt.



Herrera: 2.5 In 70’

Blev ett snabbare spel när spanjoren byttes in och som även assisterar Bastian till 4-0. Bra inhopp.



Joel Pereira: - In 81’

Spelar för kort tid för att betygsättas. Kul dock att yngligen fick känna på spel med de stora grabbarna! Räddar och gör det han ska göra utan att visa det på ett lungt sätt. Ställer nästan till det ett par gånger på ett väldigt onödigt sätt, men rättar till det i sutändan. Man märker dock vilken skillnad det är på Romero och de Gea i och med dagens insats.Testas inte ihjäl utav Wigan idag och utför matchen på ett bra sätt. Fyller på OK i det offensiva spelet och får nästan en assist till sitt namn. Utgår dock skadad i andra halvlek.Testas inte heller, men gör det bra matchen igenom. Blir även målskytt i andra genom att nicka in 2-0 samtidigt som han starkt håller borta en Wigan-spelare.Samma som Smalling, helt klart godkänd och Rojo borde lägga till denna match till sin fina form.Kommer tillbaka från en lång tid utan spel och gör det han ska göra. Man kan önska mer från det offensiva spelet och han ser inte helt vass ut i vissa situationer.Bra spel av Fellaini idag som inte gör många fel. Hård och beslutsam i mitten och skapar oro hos Wigan. Bryter dödsläget i matchen genom att starkt nicka in Bastians inlägg.Svårbedömt på tysken. Bastian står för en usel första halvlek där han inte lyckas med mycket förutom en assist till Fellaini. Tappar annars mycket boll och ser inte helt vaken ut. Spelar upp sig i andra och blir även målskytt vilket höjer betyget. Man ska även påpeka att detta var Bastian första start på nästan ett år.Må vara hårt dömt men det krävs mer utav Miki, även om motståndet inte är så imponerande. Blixtrar till då och då, men blir stundtals av med bollen och får inte till det lilla sista som krävs. Får göra mål i andra halvlek på ett anfall som han bygger upp, men missar ett solklart läge i första halvlek som kunde blivit 1-0 för United.Lyckas inte med något idag i stort sett och inspelen håller väldig låg kvalite. Svårt att se Mata starta mot Hull med denna insats i bagaget.Spelaren det snackats om mest denna veckan i och med Mourinhos uttalanden. Gör absolut ingen glad i första halvlek då han knappt lyckas med något. Kommer ut på kanten i andra och spelar upp sig. Står inte för någon speciell insats, men är ändå med när det vankas anfall. Står även för två assist som höjer betyget, men det finns mer att önska från fransmannen. Det blir ett svårt beslut för Mourinho om vem som får startat på vänsterkanten mot Hull.Klockren insats av kaptenen idag även om han inte gör något mål eller assist. Drar i många trådar i för United ikväll och är med i uppbyggnaden i 3 utav lagets mål. Distributerar i övrigt bollen bra idag till sina lagkamrater. Positiv insats.Kommer in på högerbackspositionen och gör det han ska göra. Testast inte nämnvärt.Blev ett snabbare spel när spanjoren byttes in och som även assisterar Bastian till 4-0. Bra inhopp.Spelar för kort tid för att betygsättas. Kul dock att yngligen fick känna på spel med de stora grabbarna!

0 KOMMENTARER 401 VISNINGAR 0 KOMMENTARER401 VISNINGAR ALDIN AVDIC

2017-01-29 20:07:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-29 20:07:00

Manchester U

2017-01-29 19:14:03

Manchester U

2017-01-29 14:46:07

Manchester U

2017-01-28 21:35:00

Manchester U

2017-01-28 17:18:44

Manchester U

2017-01-28 15:17:34

Manchester U

2017-01-27 09:15:02

Manchester U

2017-01-26 23:49:04

Manchester U

2017-01-26 22:49:54

Manchester U

2017-01-25 23:39:04

ANNONS:

En-dag-på-jobbet prestation utan att imponera såg till att Manchester United enkelt kunde segla in till nästa omgång utav FA-cupen. Det krävdes dock en tempohöjare i andra halvlek för att besegra Wigan på hemmaplan med 4-0.Wigan kom till Old Trafford och stod upp bra, men till slut kunde United komfortabelt ta sig vidare till femte rundan i FA-cupen. Dessutom bjöds vi på två debutanter och ett Schweinsteiger-mål.Sean Goss, 21, lämnar Manchester United. Engelsmannen, som anlände till klubben från Exeter City 2012, flyttar till huvudstaden där hans nya klubbadress blir Queens Park Rangers.Manchester Uniteds före detta reservlagstränare, numera Wigan-managern, Warren Joyce riktar kritik mot några av de spelare han fostrade i klubben inför cupmötet på Old Trafford.Sen sist så har Manchester United tagit sig vidare till final i Ligacupen, kryssat mot Stoke och Wayne Rooney har skrivit in sig i historieböckerna.Fjärde rundan i FA-cupen på Old Trafford. Precis som i tredje omgången är det hemmamatch för Manchester United mot ett lag från Championship. En match som väl bara kan sluta på ett sätt?Januarifönstret är på väg att slå igen, och Manchester United har förutom ett par försäljningar suttit lugnt i båten. Här är det tänkt att vi ska trissa upp förväntningar, grusa förväntningar och rapportera rent allmänt kring de sista dagarna av fönstret. Lämnar Bastian? Får vi ett rekordbud på en spelare och inte kan säga nej? Kommer vi förstärka truppen? Det finns några frågor som hänger i luften och när vi vänder blad till februari så har vi svaren - till dess kommer vi spekulera hejviltHull besegrade Manchester United i semifinalreturen, och gästernas svit om 17 matcher utan förlust är därmed bruten. Hull var det bättre laget, medan United mest fokuserade på att behålla sin tvåmålsledning från första matchen. Det lyckades man också med, vilket innebär att laget nu kan rikta blicken mot finalen på Wembley.United förlorade med den rätta marginalen mot Hull under torsdagskvällen och säkrade en plats i ligacupfinalen den 26 februari.Manchester United reser till Hull för returen av ligacupens semifinal, och man gör det med ett gott utgångsläge. Gästerna har två mål att gå på, och väldigt lite talar för att ett sargat Hull ska kunna vända på steken hemma på KCOM Stadium.