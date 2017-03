Spelarbetyg: Middlesbrough – Manchester United

José Mourinho gjorde hela sju ändringar i startelvan jämfört med matchen mot Rostov i torsdags. Anledningen till det var givetvis på grund av avstängningar och skador. Man klättrade förbi Arsenal i tabellen genom dagens 3-1-vinst mot Middlesbrough.

LENNE BRUSGÅRD

2017-03-19 15:44:01

Skala:5: Världsklass4: Mycket bra3: Bra2: Godkänd1: Underkänd David de Gea : 2Gjorde en fin räddning i början på den första halvleken. Kunde inte göra mycket åt det insläppta målet. Hade bara tre skott mot sig. Kändes trygg under hela matchen dock. Antonio Valencia : 3Vi vet alltid vad vi får av den här herren. Sprang och upp ner på sin kant, och höll inte bara Fabio under kontroll men hotade också en del framåt. Fick ett välförtjänt, om än väldigt turligt mål, i slutminuterna.Chris Smalling: 2Stod för en riktig miss vid målet men spelade stabilt i övrigt. Höll bra koll på Negredo under matchens gång. Hade fått högre betyg men den tveksamma insatsen vid det insläppta målet sänker det dessvärre.Phil Jones: 2Drog på sig ett onödigt gult kort i den första halvleken, och fortsatte att dra på sig onödiga fouls under matchens gång. Var ändå godkänd i backlinjen.Eric Bailly: 2Hade en fin offensiv löpning som dessvärre inte lede till något mål. Tycker han var något bättre defensivt än sina kollegor i dag. Behöver fler matcher på den högra mittbackspositionen för att bli riktigt bekväm. Ashley Young : 2Gjorde en bra insats på sin vänsterkant, och hans cross till Fellainis mål var riktigt bra. Fortsätter att övertyga när han väl får chansen i startelvan.Michael Carrick: 2Syntes inte så mycket men stabiliserade mittfältet med sitt lugn och sin balans. Han skapade tid och utrymme för sina medspelare. Marouane Fellaini : 3Vann närkamper och nickdueller genom hela matchen. Gjorde 1-0-målet med en klassisk Fellaini-nick. En genomgående bra insats av belgaren.Juan Mata (ut 69’): 2Stod för två fina framspelningar som dessvärre inte mynnade ut till någon farlighet. Fick inte alls ut den kreativitet han normalt besitter och var osynlig i stora delar av matchen. Assisterade fram till Lingards mål. Jesse Lingard (ut 80’): 3.5Löpte under hela matchen och hotade Middlesbrough s backlinje med sin snabbhet. Hade några fina passningar fram till Rashford som skulle kunnat renderat till assist om avsluten varit mer kliniska. Slog till i den 62:a minuten till med ett riktigt dunderskott som letade sig in i det högra hörnet. Uniteds bästa spelare idag. Marcus Rashford (ut 94’): 2Löpte bakom backlinjen på ett utmärkt sätt. Hade två ordentliga chanser, där ynglingen skulle gjort åtminstone ett mål. Gör, trots missarna, en bra match men måste bli mer klinisk i avsluten.Inhoppare: Marcos Rojo (in 69’): 2Gjorde det han skulle – stänga matchen.Anthony Martial (in 80’): 2Påverkade varken från eller till under tiden han var på planen.Darmian (in 94’): Inget betyg. Dödade tid.José Mourinho gjorde hela sju ändringar i startelvan jämfört med matchen mot Rostov i torsdags. Anledningen till det var givetvis på grund av avstängningar och skador. Man klättrade förbi Arsenal i tabellen genom dagens 3-1-vinst mot Middlesbrough.United avancerade i tabellen när Middlesbrough besegrades under söndagen.Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.Manchester United fick en bra lottning i EL-kvartsfinalen. Man möter Anderlecht.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.