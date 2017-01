Spelarbetyg: Mittfältare, halvvägs in i säsongen

Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna gång är det mittfältarnas tur att utvärderas.







Spelarna inom området mittfälltare i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha fått minst fyra betyg för att få vara med i presentationen. Spelare som ej redovisas här t.e.x Mata redovisas i nästa artikel med fokus på offensiva spelare.



Michael Carrick - Snittbetyg 3,0 (16 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid tre tillfällen, senast



Kommentar: Gammal är äldst på Uniteds mittfält säsongen 2016/2017 vad det verkar. Carrick har hittat ytterligare en ny vår under hösten/vintern och Uniteds segerprocent med honom på planen i motsats till när han inte är det är direkt löjlig. Har gett laget ett lugn och struktur som saknats tidigare och jag tror också att han gjorde det enklare för Pogba när han kom in i laget. Har en skräddarsydd roll i laget där han främst opererar i ytan mellan backlinjen och de resterande mittfältarna, där han ofta sätter den viktiga “första passningen” i anfallen. Följer sällan med upp i anfallen längre och det känns som han hamnat längre och längre från motståndarnas mål för varje säsong de senaste åren. Ytterligare en spelare som visar att man åldras med värdighet i fotboll om en största tillgång som spelare sitter i spelförståelsen.



Ander Herrera - Snittbetyg 2,9 (23 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, Liverpool borta.



Kommentar: Ander Herrera gör sin bästa säsong i United och har ett av de högsta snittbetygen i hela laget. Vilket reflekterar hans roll som nyckelspelare väl. Herrera är en spelare som Mourinho har varit framgångsrik med att hitta en roll till i laget. Herreras smått enorma rörelsemönster på mittfältet gör United klart mer dynamiska och han är en av få spelar som hotar med djupledslöpningar in i straffområdet. Har även en god teknik, okej passningsfot och ett smått bedrövligt skott. Är ett av de första namnen i startelvan hos Mourinho, vilket han sällan var under Louis Van Gaal, än så länge är det svårt att kritisera det beslutet. Klarar även av att spela i ett tvåmannamittfält, men då med en annan uppgift.



Paul Pogba - Snittbetyg 2,5 (27 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid fem tillfällen, senast



Kommentar: Han kom med en stor prislapp, stor attityd och en larvig frisyr, och han har blandat och gett rejält. Pogba är hela tiden Uniteds mest begåvade spelare, men han är för sällan den bästa spelaren i United. Begåvningen är nästa löjlig, tekniken han visar både i dribblingar och skott är förbluffande, han är atletisk som få och behärskar både det långa och korta passningsspelet på ett mästerligt sätt. Det han inte verkar behärska (och det är ju lite sjukt att kritisera detta då jag själv sitter på bänken i division fem) är att värdera ordentligt. Han överarbetar konstant situationer och spelar stundtals på tok för svårt, dessutom har han tendens att ha en ojämn påverkan på matchen under matchens gång. Matchen mot Liverpool senast är ett utmärkt exempel på när allt går fel, och då är han inte bra. Talangen men framförallt de kunnandet som redan finns är enormt och när han väl hittar rätt kommer han att vara den bästa spelaren i





Ashley Young - Snittbetyg 2,5 (8 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, Liverpool borta.



Kommentar: Ashley Young fortsätter under ytterligare en manager som en passagerare i Manchester United. Startar en match här och där, spelar på den position som behövs och verkar inte gnälla ett dugg. Känns som den spelare i truppen som rent fotbollsmässigt skulle vara enklast att ersätta. Sitter på ett utgående kontrakt och det skulle förvåna mig rejält om han spelar i United även nästa säsong.



Marouane Fellaini - Snittbetyg 2,4 (16 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid fyra tillfällen, senast Liverpool hemma.



Kommentar: Marouane Fellaini fortsätter med att frustrera Unitedsupportrarna ytterligare en säsong. Är en av de spelare med lägst snittbetyg i hela laget trots att han inledde säsongen på ett fint sätt med höga betyg. Han vann dessutom över ett par fans där under hösten, men i samband med matchen mot

Betygen som visas bygger på ett snitt av de spelarbetyg som satts under hösten av Unitedredaktionen. Skalan går från 1-5 och enbart hela betyg sätts, i de fall då halva betyg som tex 2,5 satts, har dessa avrundadts nedåt. Siffrorna bygger på alla matcher inklusive matchen mot Liverpool den 15 januari.Spelarna inom området mittfälltare i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha fått minst fyra betyg för att få vara med i presentationen. Spelare som ej redovisas här t.e.x Mata redovisas i nästa artikel med fokus på offensiva spelare.(16 betygsatta matcher)Bästa enskild match,vid tre tillfällen, senast Swansea borta.Kommentar: Gammal är äldst på Uniteds mittfält säsongen 2016/2017 vad det verkar. Carrick har hittat ytterligare en ny vår under hösten/vintern och Uniteds segerprocent med honom på planen i motsats till när han inte är det är direkt löjlig. Har gett laget ett lugn och struktur som saknats tidigare och jag tror också att han gjorde det enklare för Pogba när han kom in i laget. Har en skräddarsydd roll i laget där han främst opererar i ytan mellan backlinjen och de resterande mittfältarna, där han ofta sätter den viktiga “första passningen” i anfallen. Följer sällan med upp i anfallen längre och det känns som han hamnat längre och längre från motståndarnas mål för varje säsong de senaste åren. Ytterligare en spelare som visar att man åldras med värdighet i fotboll om en största tillgång som spelare sitter i spelförståelsen.(23 betygsatta matcher)Bästa enskild match,Liverpool borta.Kommentar: Ander Herrera gör sin bästa säsong i United och har ett av de högsta snittbetygen i hela laget. Vilket reflekterar hans roll som nyckelspelare väl. Herrera är en spelare som Mourinho har varit framgångsrik med att hitta en roll till i laget. Herreras smått enorma rörelsemönster på mittfältet gör United klart mer dynamiska och han är en av få spelar som hotar med djupledslöpningar in i straffområdet. Har även en god teknik, okej passningsfot och ett smått bedrövligt skott. Är ett av de första namnen i startelvan hos Mourinho, vilket han sällan var under Louis Van Gaal, än så länge är det svårt att kritisera det beslutet. Klarar även av att spela i ett tvåmannamittfält, men då med en annan uppgift.(27 betygsatta matcher)Bästa enskild match,vid fem tillfällen, senast Middlesbrough hemma.Kommentar: Han kom med en stor prislapp, stor attityd och en larvig frisyr, och han har blandat och gett rejält. Pogba är hela tiden Uniteds mest begåvade spelare, men han är för sällan den bästa spelaren i United. Begåvningen är nästa löjlig, tekniken han visar både i dribblingar och skott är förbluffande, han är atletisk som få och behärskar både det långa och korta passningsspelet på ett mästerligt sätt. Det han inte verkar behärska (och det är ju lite sjukt att kritisera detta då jag själv sitter på bänken i division fem) är att värdera ordentligt. Han överarbetar konstant situationer och spelar stundtals på tok för svårt, dessutom har han tendens att ha en ojämn påverkan på matchen under matchens gång. Matchen mot Liverpool senast är ett utmärkt exempel på när allt går fel, och då är han inte bra. Talangen men framförallt de kunnandet som redan finns är enormt och när han väl hittar rätt kommer han att vara den bästa spelaren i Manchester U nited i särklass. Troligen kommer han bli den bästa mittfältaren i ligan framöver, men inte denna säsong. En generationstalang helt enkelt.(8 betygsatta matcher)Bästa enskild match,Liverpool borta.Kommentar: Ashley Young fortsätter under ytterligare en manager som en passagerare i Manchester United. Startar en match här och där, spelar på den position som behövs och verkar inte gnälla ett dugg. Känns som den spelare i truppen som rent fotbollsmässigt skulle vara enklast att ersätta. Sitter på ett utgående kontrakt och det skulle förvåna mig rejält om han spelar i United även nästa säsong.(16 betygsatta matcher)Bästa enskild match,vid fyra tillfällen, senast Liverpool hemma.Kommentar: Marouane Fellaini fortsätter med att frustrera Unitedsupportrarna ytterligare en säsong. Är en av de spelare med lägst snittbetyg i hela laget trots att han inledde säsongen på ett fint sätt med höga betyg. Han vann dessutom över ett par fans där under hösten, men i samband med matchen mot Everton så raserade han den bron. Är inte ett förstaval och det är tveksamt om han kommer bli det igen men han är inte utan förtjänster och förmågor. När han spelar får United en fulhet/grinighet som annars saknas, dessutom kan hans huvudspel förändra matchbilder, även om jag kan tycka att hans huvudspel är en aning överskattat. Har ett (i fotbollsvärlden) unikt icke-graciöst rörelsemönster och sätt att föra sig.

1 KOMMENTARER 476 VISNINGAR 1 KOMMENTARER476 VISNINGAR BJÖRN BENZLER

2017-01-19 21:03:43

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-19 21:03:43

Manchester U

2017-01-19 20:35:26

Manchester U

2017-01-19 20:04:57

Manchester U

2017-01-18 20:21:24

Manchester U

2017-01-18 20:18:00

Manchester U

2017-01-18 19:26:41

Manchester U

2017-01-17 16:03:00

Manchester U

2017-01-17 15:26:57

Manchester U

2017-01-17 08:00:00

Manchester U

2017-01-15 19:29:00

ANNONS:

Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna gång är det mittfältarnas tur att utvärderas.Manchester United fick sina fina vinstrad bruten senast mot Liverpool. Att laget dock är obesegrat under de senaste 16 matcherna är fortfarande ett faktum. På lördag möter man Stoke borta och siktet är givetvis att påbörja en ny vinstrad.Sex lag slåss om fyra Champions League-platser. Vad som till en början var en kappsegling har på senare tid förvandlats till regelrätta sjöslag. Vilka lag går oskadda från de kommande bataljerna?Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.Sen förra panelen har Manchester United spelat 1-1 mot Liverpool, Morgan Schneiderlin har sålts till Everton och Antonio Valencia har förlängt sitt kontrakt. Sen får vi inte glömma att Paul Pogba har skaffat ny frisyr. Om det och mycket mer kommer vi samtala i veckans panel. Veckans gäst från forumet är DenisIrwin.Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.