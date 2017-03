Spelarbetyg: Rostov - Manchester United 1-1

Rojo var bäste Unitedspelare i Ryssland





5=Cantona

4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel



Romero 2 – Hanterar egentligen allt han ska, chanslös på målet.



Jones 1 – Följer inte sin “spelare” (Bukharov) vid Rostovs mål, fin passning och svårt att försvara emot såklart men ändå. Det var Jones gubbe.



Smalling 2 – Spelade centralt i en trebackslinje för dagen och så länge bollen är i luften är han en av världens bästa försvarare. Tyvärr är ju bollen på marken emellanåt också, inte så ofta i denna match dock.



Blind (ut 91) 2 – Godkänd insats med mersmak av Blind. Stabil defensivt och fyllde på bra framåt vis ett par tillfällen.



Rojo 4 – Trivdes utmärkt på åkern vad det verkade, ju mer kamp och närspel desto bättre för Rojo.



Pogba 1 – Fullständigt meningslös insats. Har en usel formkurva och går mot en snudd på underkänd debutsäsong.



Herrera (ut 91) 2 – Trots dålig plan så gör Herrera ungefär samma insats som vanligt. Fungerar som en motor på mittfältet och är följsam i försvarsspelet.



Fellaini 3 – Fin insats vid Uniteds ledningsmål och såg bättre ut än vanligt. Möjligen för att matchbilden passade hans färdigheter.



Young 2 – Helt godkänd insats utan att glänsa. Fungerar helt okej som ”vice-Valencia” just nu.



Mkhitaryan (ut 67) 3 – Varnad, målskytt och tillsammans med Zlatan den spelare i United som verkade ha teknik nu att behärska underlaget. Skönt att han honom tillbaka och han kommer behöva spela på sin högsta nivå mot



Ibrahimovic 2 – Briljerar inte idag, men gör en framspelning som på en riktig fotbollsplan varit tekniskt vacker, på denna plan är den ett mästerverk. Fortsätter vara inblandad i mer eller mindre vartenda mål som United gör, hur laget ska klara sig utan honom i tre matcher är svårt att se.



Martial (in 67) 1 – Osannolikt svag, för hans skulle kan vi hoppas att det var underlaget.



Carrick (in 91) – Spelade för kort tid för att betygsättas.



0 KOMMENTARER 45 VISNINGAR 0 KOMMENTARER45 VISNINGAR BJÖRN BENZLER

2017-03-09 21:47:13

