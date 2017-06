Spelarbetyg säsongen 2016/2017 artikel 1. Försvarare.

Det är dags att börja analysera säsongen som varit spelare för spelare. Först ut är försvarare och målvakter.







Spelarna inom området försvarsspelare och målvakter presenteras i den första artikeln i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha spelat en rimlig mängd matcher för att få vara med. Har betygsättningen varit urusel? Kommentera gärna nedan.



Antonio Valencia

Snittbetyg hela säsongen 2,9

Förra artikeln 2,9

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,24



Kommentar: Betygen talar sitt tydliga språk; i år har Antonio varit såväl jämn som högpresterande. Ecuadorianen har gjort en fantastisk resa, och den har tagit en minst sagt intressant vändning. För ett gäng år sedan var han en vägvinnande mittfältare, sedan övergick han till att bli en perifer rollspelare, och nu har han transformerats till att bli en av lagets mest självklara startspelare - på högerbackspositionen. Om någon hade sagt till mig för ett par-tre år sedan att så skulle bli fallet hade jag… inte trott på det. Och. Om någon hade sagt till mig för ett par-tre månader sedan att vi borde förlänga Valencias kontrakt så hade jag sagt… GE HONOM ALLT GULD I VÄRLDEN. Och ja, jag kan säga att jag är minst sagt nöjd över att Antonio kommer att husera i Uniteds backlinje även nästa säsong.



Sergio Romero

Snittbetyg hela säsongen 2,8

Förra artikeln 2,6



Kommentar: Sergio Romero fick, med rätta, stå i skuggan av



Eric Bailly

Snittbetyg hela säsongen 2,7

Förra artikeln 2,7

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,23



Kommentar: Bailly var det minst profilerade nyförvärvet inför säsongen, och ändå var han en av de spelare som utmärkte sig mest. Sett utifrån förväntningarna råder det inga tvivel om att han borde ses som säsongens investering. Med sin opolerade, men ändå effektiva, spelstil har han klivit in i United och tillfört defensiven en dimension vi har saknat sedan Vidic dagar. Visst kan det bli lite väl opolerat ibland, men det är en följdeffekt man får ta, för över tid betalar han tillbaka de röda kort och onödiga frisparkar han ibland drar på sig. Så som Baillys debutsäsong i United har tett sig så talar mycket för att ivorianen kommer att bli en bärande del i mittförsvaret för många år framöver, och jag tror att det är fler än jag som ser fram emot att se Bailly och Lindelöf rodda försvaret tillsammans.



Marcos Rojo

Snittbetyg hela säsongen 2,6

Förra artikeln 2,7

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,16





Kommentar: Jag har haft mina tvivel kring Rojo, men det finns samtidigt något med honom som är förbannat kittlande. Hans djärva och stundtals oeftertänksamma spelstil kan framkalla hjärtstopp, men samtidigt kan den också framkalla jubel. Han har oberäkneliga karaktärsdrag, det har han haft under hela sin tid i United (och säkerligen dessförinnan), men när jag blickar tillbaka på årets säsong kan jag också känna att Rojo har vuxit ut till att bli en mer stabil del av United-försvaret. Det oberäkneliga lever kvar, det kan alltid komma en idiottackling eller en vansinnig offensiv utflykt, men han har också blivit mer pålitlig. Även Rojo tenderar att bli skadad allt för ofta, men kan han ta sig tillbaka från långtidsskadan tror jag ändå att han har hyfsat goda chanser att förekomma frekvent i United-elvan de kommande åren.



David De Gea

Snittbetyg hela säsongen 2,6

Förra artikeln 2,6

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,57



Kommentar: Spanjoren blev uttagen i årets lag av PFA för fjärde gången i år, och här på Svenska Fans blev han utsedd till ligans främste målvakt. Var han så bra, då? Både ja och nej. Å ena sidan har han inte varit lika avgörande som han har varit under tidigare säsonger, å andra sidan har han inte varit lika “behövd” i United i år. United under Mourinho har, för det mesta, varit väldigt stabila defensivt, och även om det stundtals har sett skakigt ut har David inte behövt agera räddande ängel lika ofta som han har gjort under de senaste säsongerna. Missförstå mig rätt, De Gea är en världsklassmålvakt, och han har har räddat många poäng åt United denna säsong, men laget är inte längre fullt lika beroende av att spanjoren agerar fantom i match efter match. Och ja, vi får nog vara tacksamma över den utvecklingen. Det är en ynnest att ha en av världens bästa målvakter i laget, som inte behöver visa det varenda jävla match.



Phil Jones

Snittbetyg hela säsongen 2,5

Förra artikeln 2,8

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,21



Kommentar: Phil Jones är en högst habil mittback i sina bästa stunder, och visst har han emellanåt stått för en väldigt fin gärning i försvarsleden - framförallt under den andra sidan av nyåret. Men, vi kommer inte ifrån engelsmannens skadebenägenhet, och hur den spolierar säsong efter säsong. Årets säsong var måhända ett steg framåt jämfört med fjolårets, såväl spelmässigt som skademässigt, men de återkommande frånvarosejourerna sätter djupa spår i utvecklingskurvan. Talangen som värvades vid 19 års ålder har nu hunnit bli 25, och i nuläget kan jag dessvärre inte se att han - i ett storsatsande United - blir mer än en rotationsspelare. På sin höjd.



Daley Blind

Snittbetyg hela säsongen 2,4

Förra artikeln 2,5

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,23



Kommentar: När vi summerar säsongen har Daley Blind gjort totalt 30 starter i ligan och i

Europa League, och det förvånar mig. Det känns nämligen som att holländaren har varit en “marginalspelare” hela året. Han har spelat och han har varit tillgänglig, men han har ändå inte varit med “på riktigt”. Han har inte varit en stöttepelare. Jämfört med fjolårssäsongen när han var bofast i startelvan har han också fått betydligt mindre speltid, men likväl borde man ha fler specifika minnen av en spelare som har startat i nästan hälften av lagets tävlingsmatcher. Det säger kanske en hel del om Daley Blind. Han är oftast en pålitlig spelare, som gör det han ska utan att utmärka sig. Han är, helt enkelt, en rollspelare som varje lag har en begränsad nytta av. Som jag ser det kommer han att fortsatt vara användbar för United, och använd lär han bli då Mourinho gillar rollspelare. Samtidigt finns det väldigt lite som talar för att Blind kommer att bli en självklar startspelare som gör en stor skillnad var och varannan vecka. Men hey, sådana spelare behövs också. Det glöms bort allt för ofta.





Luke Shaw

Snittbetyg hela säsongen 2,4

Förra artikeln 2,4

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,90



Kommentar: Shaws säsong går i mångt och mycket att sammanfatta med orden “skada” och “bedrövelse”. Han har aldrig startat i mer än två matcher i följd, och därtill har han väldigt, väldigt ofta inte ens befunnit sig på bänken. En kan säga väldigt mycket om Mourinhos behandling av engelsmannen, och en kan spekulera i om Shaws psyke sätter käppar i hjulen för honom, men till syvende och sist återstår bara att konstatera att han befinner sig på en väldigt dålig plats just nu. Jag önskar inget hellre än att han har blivit starkare av de två helvetesåren han genomlevt, att han reser sig ur askan, och kommer tillbaka och visar sig vara den världsklassförsvarare som vi trodde att han skulle bli. I dagsläget är det, dessvärre, väldigt lite som talar för att så kommer bli fallet.



Chris Smalling

Snittbetyg hela säsongen 2,3

Förra artikeln 2,4

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,72



Kommentar: Pendeln svänger fort i den här branschen. För ett par år sedan hade de flesta tappat hoppet om Smalling. Säsongen 15/16 tystade han alla tvivlare. I år har han gett de människor han tystade anledning att börja väsnas igen. Till hans försvar blev hans säsong sönderryckt av ett par långvariga skadeuppehåll, men detta åsidosatt är det svårt att förstå att en spelare som bara för ett år sedan spelade med ett sådant självförtroende i år återgick till att väldigt ofta se vilsen och osäker ut. I sina stunder visade “Mike” upp gammal god form, i närtid är insatsen mot Ajax ett gott exempel på det, men frågan är om det är tillräckligt. Smalling fyller 28 år i år, och med en redan inskolad Bailly och en Lindelöf på väg in känns engelsmannens plats i hierarkin klart satt under press. Smalling ryktas vara på väg att lämna United redan i sommar. Skulle han bli kvar kan vi nog utgå från att nästkommande säsong blir högst avgörande för hans framtid i klubben.



Matteo Darmian

Snittbetyg hela säsongen 2,3

Förra artikeln 2,3

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,95



Kommentar: På sätt och vis likställer jag Darmians säsong med Blinds. Deras säsonger korrelerar på så sätt att de båda har varit relativt frekvent förekommande i startelvan (Darmian har startat i totalt 22 matcher i ligan och i Europa League), men Darmian har liksom Blind inte lämnat något tydligt avtryck. Darmian är också, åtminstone utifrån vad han visat hittills i United, en ganska så intetsägande spelare. Defensivt gör han det han ska, han står rätt i positionen och han går sällan bort sig, men vad det gäller spelet överlag och den offensiva biten i synnerhet tillför han föga. Att Darmian har fått spela så mycket som han har gjort i år har till stor del berott på att det inte funnits något annat alternativ. Han har fyllt ut rollen med den äran, och han har inte gjort bort sig. Sådana spelare behövs, det har jag redan poängterat vad det gäller Blind. Darmian är dock mer begränsad, och mindre användbar sett till olika positioner, jämfört med holländaren, och det ligger honom i fatet. Om italienaren ämnar bli en startspelare, en startspelare som förtjänar att spela på en förhoppningsvis mer konkurrensutsatt position, måste han spetsa till sina egenskaper.



Omdömen i artikeln är skrivna av Björn Hallberg.

2017-06-17 17:51:51

