Spelarbetyg säsongen 2016/2017 artikel 2. Mittfältare

Mittfältet är nästa lagdel att betygsättas.

Betygen som visas bygger på ett snitt av de spelarbetyg som satts under säsongen av Unitedredaktionen. Skalan går från 1–5 och enbart hela betyg sätts, i de fall då halva betyg som tex 2,5 satts, har dessa avrundats nedåt. Siffrorna bygger på alla matcher som betygsatts. Vi slängde även med en siffra från statistik-sajten whoscored.com som ingen av oss egentligen förstår som ett referensmått.Mittfältarna presenteras i denna artikeln i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha spelat en rimlig mängd matcher för att få vara med. Har betygsättningen varit urusel? Kommentera gärna nedan.Snittbetyg hela säsongenFörra artikelnSnittbetyg Whoscored.com (PL enbart),Kommentar: Herrera är tillsammans med Pogba de högst rankade mittfältarna i truppen. Och sett över säsongen skulle jag säga att Herrera varit den bäste. Lyckades under sin tredje säsong i klubben för första gången cementera en plats i startelvan och växte snabbt fram som en nyckelspelare. Herrera har stått för några av de bästa insatserna av utespelarna denna säsong och framförallt matchen mot Chelsea på Old Trafford sticker ut, då han både han assistera till ett mål, göra mål (något turligt ska sägas) och under resterande del radera ut Hazard fullständigt. Hade Herrera haft ett något bättre passningsspel så tycker jag inte att det vore orimligt att ranka honom som en av hela ligans bästa mittfältare. Rörlig, tuff orädd och kreativ som med sina löpningar sätter fart på United. Spelas ibland för långt ned i banan av Mourinho, då tycker jag att laget blir mindre dynamiskt då de andra mittfältarna inte tar de djupledslöpningar som Herrera tar. Men som sagt, en bra säsong av Herrera.Snittbetyg hela säsongenFörra artikelnSnittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,72Kommentar: Pogba är en av få spelare som lyckas höja sitt betyg under våren vilket känns rättvist då han stod för ett par starka insatser i säsongavslutningen. Kom in i laget med enorma förväntningar förstås då han köptes in för en hutlös summa pengar, men efter att ha imponerat initialt så kändes det som att han körde fast en aning och att Mourinho inte var säker på hur han skulle användas bäst. Ofta spelade han med en överambition och ville både vara speluppläggaren och avslutaren ungefär. Tycker det var tydligt under hela säsongen vilka enorma tillgångar han har som spelare, för han är ju direkt löjligt komplett. Passningarna, skottet, tekniken, spelförståelsen och fysiken, sällan har man sett en spelare som så tydligt har “allt”. Men har man allt detta så borde man också vara ligan bästa mittfältare vilket Pogba definitivt inte var säsongen 2016/2017. Frågan är om han kan vara det nästa säsong. Kan han bygga vidare på sin fina vårsäsong så är det nog möjligt, men då gäller det att både han själv och Mourinho kan komma fram till hur han används mest effektivt. Jag tror att han ska användas lite djupare i planen än han gjordes i Juventus. Detta då United hade förtvivlat svårt att få igång ett anfallsspel när han ej spelade under våren då speluppbyggnaden blev för svag. United har inte lyxen att spela Pogba primärt runt straffområdet just nu.Michael CarrickSnittbetyg hela säsongenFörra artikelnSnittbetyg Whoscored.com (PL enbart),Kommentar: Carrick var som betygen indikerar riktigt bra under hösten, där han stundtals kändes pånyttfödd. Han tappade dock i kvalité under våren, kanske för att han blev sliten eller att hela laget blev sämre men tillslut så var han petad ur Mourinhos förstaelva, vilket till exempel Europa League finalen bevisade. Spelar nästan enbart med huvudet numera då benen börjar tryta rejält, och i matcher där det går riktigt fort fick han stundtals problem. Fick nyligen både en testimonial och ett förlängt kontrakt med ett år. Ett kontrakt han definitivt förtjänade. Samtidigt så hoppas man ju att Carrick kanske inte ska behöva vara lika viktigt nästa år som i år, detta då han ju börjar bli ganska så gammal. Och att det finns andra mittfältare i truppen som kanske borde kunna kliva fram ännu mer. Säsongen 2016/2017 blev Carricks tionde i klubben vilket är imponerade i sig, på den tiden har han vunnit 5 ligatitlar, men då vann han de tre första, och har inte vunnit på de fyra senaste. Läge att avsluta nästa säsong med att vinna en gång till?Snittbetyg hela säsongenFörra artikelnSnittbetyg Whoscored.com (PL enbart),Kommentar: Young spelade precis som tidigare säsonger främst en roll som statist i detta United men även han gjorde några fina matcher. Framförallt matchen mot Chelsea hemma sticker ut även för Young. Är troligen en tacksam spelare att han i sin trupp då han verkar vara mycket professionell (vilket han ju borde vara sett till lönen) samt kan användas på ett flertal positioner. Kom till United som en mittfältare med primärt offensiva uppgifter och talanger, men de senaste åren så har han använts i allt mer defensiva roller. Definitivt en spelare som kan lämna United i sommar. Men samtidigt skulle det inte överraska om han blev kvar.Snittbetyg hela säsongenFörra artikelnSnittbetyg Whoscored.com (PL enbart),Kommentar: Den lägst rankade mittfältare i truppen (vilket säger något om problem med betyg då han ju såklart varit nyttigare än Young för United denna säsong) är Fellaini. En spelare som polariserar supportrarna, och har nästan gjort det från dag 1 i Manchester U ntied. Trots att han uppenbart tillför saker till laget emellanåt så är det en spelare som många anser sakna “United-aura”, utan att han snarare står för en annan typ av fotboll. Har trots rykten om att bli såld varenda sommar sedan han kom till United redan gjort fyra säsonger i klubben, och lär inte lämna denna sommar heller. Fortsatt stor, stark och stundtals grisig på planen så har nog även de mest optimistiska Fellaini-anhängare därute gett upp hoppet om att han ska blomma ut till något mer än han är just nu. Även om det under säsongen första matcher såg ut som att han var på väg att användas i en mer defensiv roll bredvid Pogba så har han ju längre säsong gått flyttats upp i banan. En del viktiga mål och en galen utvisning är saker man tar med sig från Fellainis säsong.