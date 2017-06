?Spelarbetyg säsongen 2016/2017 artikel 3 offensiva spelare.

Zlatan var den främsta offensiva kraften under säsongen om man får tro spelarbetygen.



Betygen som visas bygger på ett snitt av de spelarbetyg som satts under säsongen av Unitedredaktionen. Skalan går från 1-5 och enbart hela betyg sätts, i de fall då halva betyg som tex 2,5 satts, har dessa avrundats nedåt. Siffrorna bygger på alla matcher som betygsatts. Vi slängde även med en siffra från statistik-sajten whoscored.com som ingen av oss egentligen förstår som ett referensmått.



De offensiva spelarna presenteras i denna artikeln i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha spelat en rimlig mängd matcher för att få vara med. Har betygsättningen varit urusel? Kommentera gärna nedan.



Zlatan Ibrahimovic

Snittbetyg hela säsongen 2,7

Förra artikeln 2,9

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 7,41



Kommentar:

Han kom, han sågs, han se.. Skadade sig.. Nja, han hann definitivt med mer än så. Relativt lågt snittbetyg, men så hade han ett antal matcher där han kanske inte var så delaktig i spelet som vi fans önskade. Men Zlatan Ibrahimovic är inte den spelaren länge, om han någonsin varit det. Idag är han en targetspelare med ett riktigt vasst målsinne. 28 mål totalt för United under säsongen trots att han missade en hel hög matcher imponerar givetvis. Men kanske är det ändå hans vinnarmentalitet och inställning som ändå blev det viktigaste han bidrog med säsongen 16/17.





Henrikh Mkhitaryan

Snittbetyg hela säsongen 2,5

Förra artikeln 3,0

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,90



Kommentar:

Köptes in som den offensiva kraft som skulle ge Uniteds offensiv ytor och bidra med både mål och assist. Började lovande, men blev sedan förpassade till både bänk och läktare med förklaringen att han hade problem att anpassa sig till den engelska ligan. Någonstans vid denna tidpunkt blev jag rejält orolig och fick “Di Maria-vibbar”. Men Mkhitaryan tog petningen på bästa möjliga sätt och kämpade sig tillbaka till startelvan. Gjorde ingen lysande säsong, men visade flertalet gånger vilken enormt kompetent fotbollsspelare det är. Med en säsong avklarad är jag otroligt spänd på att se vad han kan uträtta kommande säsong.





Juan Mata

Snittbetyg hela säsongen 2,5

Förra artikeln 2,8

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,98



Kommentar:

Var totalt uträknad i och med Mourinhos ankomst, men visade sig få en klart bidragande roll i truppen. Började fräscht och visade verkligen att han hade i startelvan att göra. Mattades tyvärr av ju äldre säsongen blev, och tyvärr så blir den totala känslan “lite mellanmjölk”. Kan så mycket mer, men har å andra sidan blytung konkurrens på de positioner han behärskar och för att vara nummer ett på någon av dessa behöver den passningssäkre spanjoren lyfta sig minst två snäpp.





Marcus Rashford

Snittbetyg hela säsongen 2,5

Förra artikeln 2,5

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,58



Kommentar:

Kom ifrån en bländande säsong när han slog igenom med buller och bång. Rashford skulle “bara” fortsätta leverera även den här säsongen var det tänkt. Till viss del kan man kanske hävda att han gjorde det, men å andra sidan mäktade han aldrig med att ta en plats i startelvan när laget inte led av skador och avstängningar. Avslutade ändå säsongen fint när han fick mer speltid och det ser definitivt lovande ut inför kommande säsong.







Anthony Martial

Snittbetyg hela säsongen 2,3

Förra artikeln 2,4

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,94



Kommentar:

Mäktade absolut inte med att följa upp sin föregående säsong och kändes både blek, loj och emellanåt t om ointresserad. Hade förtvivlat svårt att ta sig förbi sin spelare och slutprodukten var allt annat än toppklass. Nej, det gick inte att känna igen den unge fransosen och att snittbetyget är så lågt som 2,3 förvånar tyvärr inte alls. Kommer behöva lyfta sig ordentligt inför kommande säsong.



Wayne Rooney

Snittbetyg hela säsongen 2,2

Förra artikeln 2,4

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,80



Kommentar:

Fortfarande



Jesse Lingard



Snittbetyg hela säsongen 2,0

Förra artikeln 2,0

Snittbetyg Whoscored.com (PL enbart), 6,69



Kommentar:

Begränsat med speltid, och hade en ganska så anonym tillvaro den gångna säsongen. Det ska dock tilläggas att på den speltid han fick gjorde han det han skulle. Han löpte, rev och slet för sitt lag. Lyckas även jobba sig till bra lägen för både inlägg och avslut, men det saknas alltjämt kvalitet på Lingards slutprodukt, och detta måste han råda bot på om han vill konkurrera om en plats i startelvan.

2017-06-19 22:05:18

