Romero storspelade.

Spelarbetyg Southampton – Manchester United

Manchester United inkasserade sitt 15:e kryss för säsongen efter 0–0 borta mot Southampton. Nedan följer betygen från gårdagens match.





Bailly 2– Börjar matchen med att ge bort en straff efter en klumpig nedtagning. Skakar dock av sig misstaget och blir stabilare ju längre matchen lider. Bjuder på en fin offensiv aktion i första halvlek när han skjuter på Forster. Ut skadad i slutet av matchen.



Smalling 2– Har bra koll på Gabbiadini, men känns väldigt ringrostig, slavar lite för mycket i passningsspelet och det känns inte helt hundra i kommunikationen mellan han och Bailly under flera situationer. Kan bättre.



Jones 3 – Uniteds bäste back ikväll, städar undan ett par riktigt farliga bollar och känns som den som tar ansvar i backlinjen.



Darmian 2 – Tycker han har ganska bra koll på Tadic under matchen men fyller knappt på i det offensiva och erbjuder inga alternativ till Martial. Defensivt är han solid men måste höja sig framåt.



Tuanzeebe 2– Andra matchen i rad han startar som mittfältare. Känns inte som att han kommer helt till sin rätta där, men han gör verkligen inte bort sig. Blir utbytt en bit in på andra. Godkänd.



Fellaini 2 – Vinner en del dueller men slarvar kopiöst i passningsspelet. Slår bort väldigt enkla bollar och stannar upp spelet lite för ofta. Viktig på våra defensiva fast där han städar undan nästan allt. Utgick skadad i slutet.



Mata 1– Nästintill osynlig matchen igenom. Missar ett bra läge i den andra halvleken, men annars gör han inga avtryck. Måste in och ta för sig i sådana matcher om United ska göra mål.



Mkhitaryan 2– Tycker ändå att det är armenien som försöker offensivt i dag, men han lider mycket av att det inte är någon rörelse på de andra spelarna. Slarvar en del i passningsspelet.



Martiae 1 – Ser knappt Martial under matchen. Lyckas egentligen bara med en aktion (När han skjuter i stolpen) annars präglas hans insats av bolltapp och förlorade dueller.



Rooney 1– Återigen får Rooney starta och det såg lite ut som senast mot



Avbytare:

Carrick 2 – Kommer in och skapar ännu mer lugn i Unitedlaget. Gör det han ska och vinner en del boll. Det går dock inte snabbt när han och Fellaini är på det sittande mittfältet.



Herrera – Spelade för kort tid för att betygsättas.



Rashford – Fick knappt några bollar att jobba med och var i princip osynlig därav svårt att ge betyg. Romero 4– Uniteds absolut bästa spelare. Räddar en straff tidigt i matchen och fortsätter i andra med att göra 3–4 riktigt fina räddningar. Räddar poängen åt United och borde stå i EL–finalen.Bailly 2– Börjar matchen med att ge bort en straff efter en klumpig nedtagning. Skakar dock av sig misstaget och blir stabilare ju längre matchen lider. Bjuder på en fin offensiv aktion i första halvlek när han skjuter på Forster. Ut skadad i slutet av matchen.Smalling 2– Har bra koll på Gabbiadini, men känns väldigt ringrostig, slavar lite för mycket i passningsspelet och det känns inte helt hundra i kommunikationen mellan han och Bailly under flera situationer. Kan bättre.Jones 3 – Uniteds bäste back ikväll, städar undan ett par riktigt farliga bollar och känns som den som tar ansvar i backlinjen.Darmian 2 – Tycker han har ganska bra koll på Tadic under matchen men fyller knappt på i det offensiva och erbjuder inga alternativ till Martial. Defensivt är han solid men måste höja sig framåt.Tuanzeebe 2– Andra matchen i rad han startar som mittfältare. Känns inte som att han kommer helt till sin rätta där, men han gör verkligen inte bort sig. Blir utbytt en bit in på andra. Godkänd.Fellaini 2 – Vinner en del dueller men slarvar kopiöst i passningsspelet. Slår bort väldigt enkla bollar och stannar upp spelet lite för ofta. Viktig på våra defensiva fast där han städar undan nästan allt. Utgick skadad i slutet.Mata 1– Nästintill osynlig matchen igenom. Missar ett bra läge i den andra halvleken, men annars gör han inga avtryck. Måste in och ta för sig i sådana matcher om United ska göra mål.Mkhitaryan 2– Tycker ändå att det är armenien som försöker offensivt i dag, men han lider mycket av att det inte är någon rörelse på de andra spelarna. Slarvar en del i passningsspelet.Martiae 1 – Ser knappt Martial under matchen. Lyckas egentligen bara med en aktion (När han skjuter i stolpen) annars präglas hans insats av bolltapp och förlorade dueller.Rooney 1– Återigen får Rooney starta och det såg lite ut som senast mot Tottenham . Han är feltajmad, känns väldigt seg och slarvar något oerhört. Tråkigt att se den här Rooney.Avbytare:Carrick 2 – Kommer in och skapar ännu mer lugn i Unitedlaget. Gör det han ska och vinner en del boll. Det går dock inte snabbt när han och Fellaini är på det sittande mittfältet.Herrera – Spelade för kort tid för att betygsättas.Rashford – Fick knappt några bollar att jobba med och var i princip osynlig därav svårt att ge betyg.

0 KOMMENTARER 262 VISNINGAR 0 KOMMENTARER262 VISNINGAR PER WIDERBERG

2017-05-18 09:27:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-05-18 09:27:00

Manchester U

2017-05-17 23:20:50

Manchester U

2017-05-15 09:07:18

Manchester U

2017-05-14 21:28:25

Manchester U

2017-05-14 19:51:00

Manchester U

2017-05-13 18:23:00

Manchester U

2017-05-11 23:33:08

Manchester U

2017-05-11 23:28:22

Manchester U

2017-05-10 23:15:03

Manchester U

2017-05-07 19:49:51

ANNONS:

Manchester United inkasserade sitt 15:e kryss för säsongen efter 0–0 borta mot Southampton. Nedan följer betygen från gårdagens match.Det skulle visa sig vara ett sömnigt och ointresserat Manchester United som tog sig till St Mary's Stadium för att spela av 37:e ligaomgången mot Southampton. En som inte sov var Sergio Romero, som såg till att Manchester United kunde bärga åtminstone en poäng.Det var ett smått ointresserat Manchester United som gästade Tottenham i den sista matchen någonsin på White Hart Lane. Således blev inte utgången någon överraskning utan Tottenham gick segrande ur det hela och avskedsfesten till en anrik arena fick ett perfekt resultat.Manchester United har nått en Europa-final för första gången sedan 2011. I finalen, som spelas på Friends arena den 24 maj, ställs laget mot Ajax. I samband med denna enormt viktiga match arrangerar Muss en supporterfest i Stockholm.Sista matchen på White Hart Lane. För gästande Manchester Uniteds del blev det ytterligare en intetsägande eftermiddag.Säsongen går mot sitt slut och för Manchester Uniteds del återstår tre ligamatcher. Hur tänker José Mourinho när en final i Stockholm snart ska spelas?Med 1-0 i ryggen från första mötet, och med ett tidigt ledningsmål på Old Trafford på kontot, skulle hemmalaget bara stänga matchen och defilera sig fram till finalen. Men, United jobbar inte så. Det blev ovisst in i matchens sista sekunder, men i slutändan löstes ändå avancemanget.Ett bra utgångsläge inför returen på Old Trafford. Men som så många gånger förut på hemmaplan blev det ingen lugn seglats. Det blåste rejält, men till final i Europa League gick United.Manchester United är 90 minuter plus tilläggstid från att ta sig till final i den turnering som kommit att bli lagets huvudprioritet. De röda skaffade sig ett fint utgångsläge att nå finalen genom att vinna med 1-0 på bortaplan i den första semifinalen, men för att ta sig hela vägen måste man hålla Celta Vigo stången på Old Trafford imorgon.En svag bortainsats av Manchester United mot Arsenal skrevs till 2-0, och hoppet om att hamna på en topp 4-plats dog med största sannolikhet med den förlusten.