Rekordmål 250 prickades in mot Stoke.

Spelarbetyg: Stoke - Manchester United

Manchester United följde upp det oavgjorda 1 - 1-resultatet mot Liverpool med ytterligare ett poängtapp med samma slutresultat borta mot Stoke. Wayne Rooney räddade en poäng på tilläggstid och blev klubbens bästa målgörare genom tiderna.

5: Världsklass

4: Mycket Bra

3: Bra

2: Godkänd

1: Underkänd



David De Gea: 2



Har förutom självmålet ingenting att göra och sköter det han ska utan problem.



Antonio Valencia: 3



Har full koll på



Chris Smalling: 2



Får ta på sig 1 - 0-målet. Missbedömmer luftduellen mot



Phil Jones: 3



Stabil som han så ofta är nuförtiden. Täcker upp bra när Smalling står fel och passningarna sitter där de ska. Håller på att spela sig till en fast mittbacksposition i Mourinhos lag på ett sätt som man inte förväntade sig i augusti.



Daley Blind: 2



Blir inte alls satt på prov defensivt idag och kan således ägna matchen åt offensiven. Lyckas dock inte med något nämnvärt åt det hållet förutom några mindre lyckade inlägg.



Ander Herrera: 2



Får rollen som spelfördelande mittfältare likt i den andra halvleken mot



Marouane Fellaini: 2



Gör en stabil match, tillför styrka som han bör och slarvar inte alls lika mycket i passningsspelet som sina medspelare. Blir aningen överraskande utbytt tidigt i den andra halvleken för att ge plats åt Rashfords snabbhet.



Paul Pogba: 2



Blir alldeles för defensivt lagd i den första halvleken och blir därför oerhört anonym. Flyttas högre upp i den andra halvleken och blir följdaktligen mer aktiv. Borde dock stå för en mer avgörande roll och lyckas inte tillföra något av betydelse i den sista tredjedelen. Trots det ett steg i rätt riktning efter bottennappet mot Liverpool.



Juan Mata: 1



Bör göra mål framåt när Zlatan ger honom den öppna chansen, gör det istället bakåt. Förutom målchanserna droppar Mata för lågt ner i banan alldeles för ofta, slarvar i passningsspelet och hittar aldrig in i matchen. Rättvist utbytt mot Rooney i den andra halvleken.



Henrikh Mkhitaryan: 1



En ovanligt slarvig insats av armeniern. Förlorar dueller, slår bort passningar och gör inga överraskande dragningar. I övrigt anonym och blir välförtjänt utbytt med en kvart kvar av matchen.



Zlatan Ibrahimovic: 2



Bortmarkerad av duellstarka



Inhoppare:



Marcus Rashford: 2 (in 56)



Gör ett piggt inhopp men får inte till någon avgörande slutprodukt. Borde ha fått starta matchen för mer tid att utmana.



Wayne Rooney: 5 (in 67)



Anonymt inhopp fram till den 93 minuten - sedan trycker han in en frispark i krysset, räddar en poäng åt United och blir klubbens bästa målgörare genom tiderna. Som en hyllningsgest får Wayne Rooney därför en femma.



Jesse Lingard: 1 (in 73)



Förutom ett knappt ribbskott tillför han ingenting i jakten på en kvittering. Har förutom självmålet ingenting att göra och sköter det han ska utan problem.Har full koll på Marko Arnautovic matchen igenom och gör en bra insats framför allt i defensiven där han står för en hel del fina brytningar. Fyller sin vana trogen på offensivt när det behövs utan att skapa något nämnvärt.Får ta på sig 1 - 0-målet. Missbedömmer luftduellen mot Peter Crouch totalt, springer bort sig vilket öppnar upp hela anfallet för Stoke. Det gör att Mata känner sig tvungen att fylla hållet efter Smalling vilket i sin tur gör att spanjoren några sekunder senare styr in Erik Pieters skott i den egna buren. Rycker dock upp sig en aning i den andra halvleken och kommer därför undan med knappt godkänt betyg.Stabil som han så ofta är nuförtiden. Täcker upp bra när Smalling står fel och passningarna sitter där de ska. Håller på att spela sig till en fast mittbacksposition i Mourinhos lag på ett sätt som man inte förväntade sig i augusti.Blir inte alls satt på prov defensivt idag och kan således ägna matchen åt offensiven. Lyckas dock inte med något nämnvärt åt det hållet förutom några mindre lyckade inlägg.Får rollen som spelfördelande mittfältare likt i den andra halvleken mot Liverpool och gör det bättre än då. Märks dock att det inte är den rollen som är hans bästa och bör inte slå bort så många passningar som han gör. Rycker likt de flesta upp sig i den andra halvleken då Stoke lägger sig på försvar.Gör en stabil match, tillför styrka som han bör och slarvar inte alls lika mycket i passningsspelet som sina medspelare. Blir aningen överraskande utbytt tidigt i den andra halvleken för att ge plats åt Rashfords snabbhet.Blir alldeles för defensivt lagd i den första halvleken och blir därför oerhört anonym. Flyttas högre upp i den andra halvleken och blir följdaktligen mer aktiv. Borde dock stå för en mer avgörande roll och lyckas inte tillföra något av betydelse i den sista tredjedelen. Trots det ett steg i rätt riktning efter bottennappet mot Liverpool.Bör göra mål framåt när Zlatan ger honom den öppna chansen, gör det istället bakåt. Förutom målchanserna droppar Mata för lågt ner i banan alldeles för ofta, slarvar i passningsspelet och hittar aldrig in i matchen. Rättvist utbytt mot Rooney i den andra halvleken.En ovanligt slarvig insats av armeniern. Förlorar dueller, slår bort passningar och gör inga överraskande dragningar. I övrigt anonym och blir välförtjänt utbytt med en kvart kvar av matchen.Bortmarkerad av duellstarka Ryan Shawcross och Bruno Martins Indi i stora delar av matchen. Kommer dock loss ett par gånger, lägger upp öppet mål för Mata vid ett läge, borde ha skjutit vid några andra. Överlag en okej insats, varken mer eller mindre.Gör ett piggt inhopp men får inte till någon avgörande slutprodukt. Borde ha fått starta matchen för mer tid att utmana.Anonymt inhopp fram till den 93 minuten - sedan trycker han in en frispark i krysset, räddar en poäng åt United och blir klubbens bästa målgörare genom tiderna. Som en hyllningsgest får Wayne Rooney därför en femma.Förutom ett knappt ribbskott tillför han ingenting i jakten på en kvittering.

Du måste logga in för att kunna rösta!

0 KOMMENTARER 428 VISNINGAR 0 KOMMENTARER428 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-01-21 19:02:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-21 19:43:00

Manchester U

2017-01-21 19:02:00

Manchester U

2017-01-21 15:28:12

Manchester U

2017-01-20 16:46:00

Manchester U

2017-01-20 16:15:10

Manchester U

2017-01-19 21:03:43

Manchester U

2017-01-19 20:35:26

Manchester U

2017-01-19 20:04:57

Manchester U

2017-01-18 20:21:24

Manchester U

2017-01-18 20:18:00

ANNONS:

Manchester United hade chansen att knappa in på de övriga lagen i täten om man bärgade tre poäng borta mot Stoke.Manchester United följde upp det oavgjorda 1 - 1-resultatet mot Liverpool med ytterligare ett poängtapp med samma slutresultat borta mot Stoke. Wayne Rooney räddade en poäng på tilläggstid och blev klubbens bästa målgörare genom tiderna.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna avslutande artikel behandlar de offensiva spelarna i laget.En självsäker supertalang, en holländare som förväntades göra succé. Det blev det inget av. Efter 18 månader hos Manchester United flyttar Memphis Depay till Lyon, bekräftar besvikelsen och ställer sig i den oönskade raden av misslyckade nummer 7. Är förbannelsen nu bekräftad eller är det bara gång på gång fel spelare som får äran att bära det mytomspunna numret?Manchester United reser till Stoke för att påbörja en ny vinstrad - läs vad José Mourinho hade att säga på presskonferensen inför matchen.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna gång är det mittfältarnas tur att utvärderas.Manchester United fick sina fina vinstrad bruten senast mot Liverpool. Att laget dock är obesegrat under de senaste 16 matcherna är fortfarande ett faktum. På lördag möter man Stoke borta och siktet är givetvis att påbörja en ny vinstrad.Sex lag slåss om fyra Champions League-platser. Vad som till en början var en kappsegling har på senare tid förvandlats till regelrätta sjöslag. Vilka lag går oskadda från de kommande bataljerna?Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.