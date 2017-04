Ännu ett klassmål av Zlatan

Spelarbetyg Sunderland - Manchester United

Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.

5 = Världsklass

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



Romero - 3

Stod för en fin parad i den första halvleken då han kom ut snabbt och täckte bort Anichebes avslut. I övrigt en mycket lugn dag på jobbet. Darmian - 2

Första starten på tre månader och nog märktes det att han inte har matchtempo i kroppen. Gör ändå en godkänd insats defensivt, men lämnar en del att önska i offensiven. Shaw - 4

Överraskande fin insats från Shaw den här söndagen. Såg rapp och spelsugen ut. Direkt inblandad i Mkhitaryans mål. Tvingas tyvärr kliva av efter att han fått skadekänning i en fot.



Rojo - 3

Känns emellanåt lite slarvig och ofokuserad, lite tveksamt positionsspel i vissa sekvenser. Bildar allt som allt ett rätt stabilt mittbackspar tillsammans med Bailly.



Bailly - 4

Kompromisslös, som vanligt. Riktigt vass i luften och besitter ett otroligt tempo. Given i startelvan.



Herrera - 3

Ingen direkt framstående insats, men gör ett riktigt fint jobb i det tysta. Skyddar sin backlinje föredömligt och lägger som vanligt ner ett gediget jobb på planen. Pogba - 3

Styr det centrala mittfältet bra, men har fortsatt enorma problem att sätta bollen i mål (unnar honom verkligen en islossning nu snart). En gedigen insats helt enkelt.



Fellaini - 3

Något överraskande dagens kapten i Manchester United. Sliter och jobbar hårt som vanligt, och är en klart bidragande faktor till att United hade så bra kontroll på mittfältet.



Mkhitaryan - 3

Något blek i första halvlek men startar den andra helt bländande när han efter knappt en minut rycker förbi Sunderlands försvar och placerar bollen i Pickfords bortre hörn.



Lingard - 2

Har inte den bästa av dagar på jobbet, men har för den sakens skull inte heller någon dålig sådan. Springer kopiösa mängder och testar även Sunderlands målvakt ett par gånger. Okej insats, men saknas lite udd.



Ibrahimovic - 3

Gör egentligen ingen märkvärdig match och är långa stunder relativt osynlig. Men som så många gånger förr den här säsongen plockar han fram sin alldeles egna magi och sätter dit 1-0 med ett riktigt klassavslut.



Inhoppare: Blind (in 61') - 2

Stabil insats. Rashford (in 64') - 3

Smarta löpningar och såg hungrig ut. Fint avslut vid 0-3



Martial (in 78') - 2

Inget höjdarinhopp tyvärr. Bränner en fin chans och har problem att ta sig förbi sin gubbe.



0 KOMMENTARER 431 VISNINGAR 0 KOMMENTARER431 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-04-10 11:07:08 2017-04-10 11:07:08

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-10 11:07:08

Manchester U

2017-04-09 16:44:00

Manchester U

2017-04-08 11:51:00

Manchester U

2017-04-06 22:59:56

Manchester U

2017-04-04 23:44:50

Manchester U

2017-04-04 23:22:12

Manchester U

2017-04-03 20:15:02

Manchester U

2017-04-01 18:34:52

Manchester U

2017-04-01 18:28:44

Manchester U

2017-04-01 10:46:30

ANNONS:

Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.Det blev en klar och bekväm seger för Manchester United borta mot Sunderland. Matchen avgjordes när Sunderlands Sebastian Larsson drog på sig ett rött kort.Manchester United åker till norra England för ett möte med ex tränaren David Moyes och hans mannar. Ska det bli ännu ett kryss för United eller ska man spinna vidare på den fina bortaformen laget visat upp.Jesse Lingard har fått stort förtroende av José Mourinho under årets säsong, och klubben visar nu att man tror på den egna produkten genom att förlänga engelsmannens kontrakt.Ännu en undermålig insats, och ännu ett poängtapp på hemmaplan. Zlatan räddade en poäng sent, men han - liksom många andra av sina lagkamrater - förtjänar ändå inte något högt betyg. Få spelare kommer undan med ett godkänt betyg.Fantasilösa, ofarliga och rent ut sagt dåliga. Zlatan Ibrahimovic räddade en poäng från straffpunkten i matchens sista minut, men mentalt var 1 - 1 hemma mot Everton en förlust.Efter 0 - 0 hemma mot West Bromwich är det dags för Manchester United att försöka revanschera sig. För motståndet står Everton, som inför matchen endast är tre poäng bakom United.Manchester United gick in i matchen mot West Bromwich med många spelare borta på grund av skador och avstängningar, och var tvungna att plocka tre poäng för att hänga med resten av lagen i jakten på en Champions League-plats. Trots överlägset bollinnehav och 17 målförsök slutade matchen 0-0.Det blev en broderlig poäng mellan Manchester United och WBA på Old Trafford trots spelövertag från hemmalaget. Hemmalaget lyckades med andra ord att åter igen kryssa på hemmaplan i kampen om fjärdeplatsen.Det är äntligen dags för Manchester United att spela en fotbollsmatch igen då man tar emot West Bromwich under lördagen. En match där mycket viktiga poäng i jakten om Champions League-platserna står på spel.