Tre mål på fyra starter speglar inte riktigt formen hos kapten Rooney

Spelarbetyg Tottenham - Manchester United

Det var ett smått ointresserat Manchester United som gästade Tottenham i den sista matchen någonsin på White Hart Lane. Således blev inte utgången någon överraskning utan Tottenham gick segrande ur det hela och avskedsfesten till en anrik arena fick ett perfekt resultat.

5 = Världsklass

4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



David De Gea - 3

Stabil insats och håller United kvar i matchen under första halvlek.



Tuanzebe - 2

Spelar på en för honom ovan position och ställs mot ett riktigt vasst Tottenham. Klarar sig med godkänt, men såg helt klart (och förväntat) lite vilsen ut. Jones - 2

Ingen bländande insats på något vis, men står ändå för matchens räddning då han på mållinjen blockerar Allis skott.



Smalling - 2

Driver på laget i första halvlek, men står än en gång för ett misstag som leder till ett baklängesmål. Riktigt låg nivå på försvarsarbetet vid Kanes mål.



Bailly - 3

Klart bra insats av Bailly än en gång. Erbjuder något som ingen annan i backlinjen gör, dvs fart och tuffhet. Blind - 2

Ganska så blek insats, men går för den sakens skulle inte bort sig under matchen.



Rooney - 2

Tre mål på fyra starter speglar inte på något vis Wayne Rooneys insatser den senaste tiden. Känns väldigt trevande i sitt spel, men ska ändå ha en eloge för att han hittar nätet. Svag tvåa.



Carrick - 2

Knepig match för Carrick som inte fick äga så mycket boll som han behöver för att styra en match. När han väl fick boll så såg han ovanligt slarvig ut.



Mata - 2

Bränner ett bra läge att kvittera till 1-1, men det var inte det största problemet med Matas insats. Det som skaver mest är att han kändes helt ur matchrytmen och faktiskt ganska yr på planen.



Lingard - 3

Trots bristen på samarbete med Martial (och i viss mån Mata) så står han ändock för en bra insats. Löper otroligt mycket, och spelar konstant osjälviskt. Martial - 3

Det händer mycket kring Martial i den här matchen men tyvärr saknas det lite "edge" för att han ska kunna förändra matchbilden. Skapar ett par riktigt bra lägen där tyvärr slutprodukten lämnar saker att önska.



Avbytare: Herrera - 3

Kommer in med massor av energi och lägger ner otroligt mycket jobb. Mkhitaryan - 2

Kommer aldrig in i matchen och bidrar egentligen med... ingenting.



Rashford - 2

Kommer in och löper i djupet och skapar sig ett par bra chanser. Bränner tyvärr ett riktigt bra läge att sätta dit 2-2.

0 KOMMENTARER 415 VISNINGAR 0 KOMMENTARER415 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-05-15 09:07:18 2017-05-15 09:07:18

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-05-15 09:07:18

Manchester U

2017-05-14 21:28:25

Manchester U

2017-05-14 19:51:00

Manchester U

2017-05-13 18:23:00

Manchester U

2017-05-11 23:33:08

Manchester U

2017-05-11 23:28:22

Manchester U

2017-05-10 23:15:03

Manchester U

2017-05-07 19:49:51

Manchester U

2017-05-07 19:13:19

Manchester U

2017-05-06 20:53:12

ANNONS:

Det var ett smått ointresserat Manchester United som gästade Tottenham i den sista matchen någonsin på White Hart Lane. Således blev inte utgången någon överraskning utan Tottenham gick segrande ur det hela och avskedsfesten till en anrik arena fick ett perfekt resultat.Manchester United har nått en Europa-final för första gången sedan 2011. I finalen, som spelas på Friends arena den 24 maj, ställs laget mot Ajax. I samband med denna enormt viktiga match arrangerar Muss en supporterfest i Stockholm.Sista matchen på White Hart Lane. För gästande Manchester Uniteds del blev det ytterligare en intetsägande eftermiddag.Säsongen går mot sitt slut och för Manchester Uniteds del återstår tre ligamatcher. Hur tänker José Mourinho när en final i Stockholm snart ska spelas?Med 1-0 i ryggen från första mötet, och med ett tidigt ledningsmål på Old Trafford på kontot, skulle hemmalaget bara stänga matchen och defilera sig fram till finalen. Men, United jobbar inte så. Det blev ovisst in i matchens sista sekunder, men i slutändan löstes ändå avancemanget.Ett bra utgångsläge inför returen på Old Trafford. Men som så många gånger förut på hemmaplan blev det ingen lugn seglats. Det blåste rejält, men till final i Europa League gick United.Manchester United är 90 minuter plus tilläggstid från att ta sig till final i den turnering som kommit att bli lagets huvudprioritet. De röda skaffade sig ett fint utgångsläge att nå finalen genom att vinna med 1-0 på bortaplan i den första semifinalen, men för att ta sig hela vägen måste man hålla Celta Vigo stången på Old Trafford imorgon.En svag bortainsats av Manchester United mot Arsenal skrevs till 2-0, och hoppet om att hamna på en topp 4-plats dog med största sannolikhet med den förlusten.Fotbollshistoriens kanske mest oväntade och minst välförtjänta svit utan förlust tog helt logiskt slut idag mot Arsenal på The Emirates.Ett slitet och skadedrabbat Manchester United reser till London för att plocka tre poäng mot Arsenal. José Mourinho har sagt att flera spelare kommer att vilas på söndag då laget istället siktar på en finalplats i Europa League. Är det ett spel för gallerierna, eller blir det ett reservbetonat lag som ställs på planen mot Arsenal?