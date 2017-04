Herreras insats mot Chelsea osade världsklass rakt igenom

Spelarbetyg United - Chelsea

Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.

5 = Världsklass

4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



De Gea - 3

Tillbaka mellan stolparna och får grymt bra hjälp av övriga lagmedlemmar att freda målet.



Valencia - 3

Valencia verkar allt mer framstå som totalt outtröttlig. Står åter för en solid insats och visar än en gång hur viktig han är.

Bailly - 4

Fajtas stenhårt med Costa och gör det med bravur. Visar hur stor, stark och snabb han är genom att neutralisera Chelseas anfallsvapen.

Rojo - 4

Bättre och bättre, och den här matchen var inget undantag. Står, likt Bailly för en mycket bra insats.

Darmian - 3

Förmodligen hans bästa insats den här säsongen. Spelade disciplenerad och fokuserade sig på det han är bra på. Lät Bailly och Rojo ta hand om den fysiska kampen.



Young - 4

Dagens kapten. Har bland annat ett fint läge att göra mål och serverar fint Rashford till en chans. Likt Valencia ser han också outtröttlig ut.

Fellaini - 3

Balansspelar bra på mittfältet men slarvar emellanåt i passning -och tacklingsspelet. Kan bättre men gör ändå en bra match.

Herrera - 5

Även om Young bar kaptensbindelns så var det Herrera som var hänföraren ute på planen. Sliter, jobbar och styr "sitt" Manchester United på ett bländande sätt. Gör dessutom det så viktiga öppningsmålet.



Pogba - 3

Börjar ändå hitta någon sorts form och man börjar få koll på vad han levererar i match efter match. På inget sätt en lysande insats men gör ett gediget jobb.



Lingard - 3

Får inte alls så mycket boll som han behöver ha för att göra någon direkt skillnad, men å andra sidan är hans löpningar och slit utan boll en fröjd för ögat.

Rashford - 5

Briljant insats efter att han fått en del kritik från både Mourinho och oss fans på sistone. Gör förmodligen sina bästa insats i Unitedtröjan och visar att luckan bakom Zlatan Ibrahimovic går att fylla med en helt annan spelstil.



Inhoppare: Carrick - 3

Lugn, trygg och disciplinerad. Som alltid med andra ord.

Ibrahimovic - 3

Gör ett inhopp, men inget avtryck när han ersätter Rashford.



Fosu-Mensah (Spelar för kort tid för att betygsättas).

0 KOMMENTARER 225 VISNINGAR 0 KOMMENTARER225 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-04-17 19:58:49 2017-04-17 19:58:49

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

Manchester U

2017-04-13 23:28:48

Manchester U

2017-04-13 23:19:00

Manchester U

2017-04-12 20:13:43

Manchester U

2017-04-10 11:07:08

Manchester U

2017-04-09 16:44:00

Manchester U

2017-04-08 11:51:00

Manchester U

2017-04-06 22:59:56

ANNONS:

Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.Manchester United gör en på många sett mycket bra bortamatch i Europa och såg hela tiden ut att vara det starkare laget. Men det slutade ändå med besvikelse när man inte lyckades punktera matchen. I stället kom en sen kvittering. Men 1-1 betyder fortfarande att United är storfavoriter i returen.Manchester United reser till Belgien för att drabba samman med Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Ett bra resultat är ett måste om man vill kunna vila nyckelspelare i returmötet - vilket kan behövas med tanke på de stundande ligamatcherna i april.Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.Det blev en klar och bekväm seger för Manchester United borta mot Sunderland. Matchen avgjordes när Sunderlands Sebastian Larsson drog på sig ett rött kort.Manchester United åker till norra England för ett möte med ex tränaren David Moyes och hans mannar. Ska det bli ännu ett kryss för United eller ska man spinna vidare på den fina bortaformen laget visat upp.Jesse Lingard har fått stort förtroende av José Mourinho under årets säsong, och klubben visar nu att man tror på den egna produkten genom att förlänga engelsmannens kontrakt.