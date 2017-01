Unitedspelarna hade inte mycket att klaga på denna gång.

Spelarbetyg: West Ham - Manchester United (0-2)

United besegrade West Ham under måndagen i en match där Mike Dean hamnade i centrum.



4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänt

1=Usel



De Gea 4 – Tvingas till ett par bra ingripanden trots att laget spelar med en man mer i princip hela matchen. Värd sin vikt i guld.



Valencia 2 – Missar ett läge som är snudd på omöjligt att missa i minut 36. Upphäver offsiden vid Antonios läge, nej inte en höjdarinsats av högerbacken idag.



Rojo 3 – Spelar både mittback och vänsterback under matchen, kan inte säga att han stack ut på någon position. Vilket nödvändigtvis inte är negativt för en försvarsspelare.



Jones 3 – Stabil insats av Jones idag igen.



Darmian (ut 45) 2 – Utgår i paus när United satsar framåt, ett logiskt byte då han inte följer på framåt tillräckligt bra, exakt samma historia varje gång när Darmian ska spela vänsterback.



Herrera 3 – Precis som vanligt en av de bättre spelarna i United. Herrera är en spelare som Mourinho verkligen hittat rätt med gällnande rollen. Löper mycket och spelar konstruktivt.



Carrick 3 – Fick spela både mittback och mittfältare idag och klarade av båda med den äran. Statistiken talar sitt tydliga språk denna säsong, United är ett bättre lag med Carrick på planen.



Pogba 3 – Har inte riktigt skärpan i avsluten idag, har två skott från distans som båda smiter utanför. Som vanligt inblandad i mycket positivt överallt på planen men precis som för Mkhitaryan så är min känsla att det blev lite väl trångt i de ytor som Pogba gillar att verka i.



Lingard (ut 57) 1 – Borde troligen gjort mål efter Valencias miss men får i princip bollen på sig i det läget och kan kanske ursäktas där om man vill vara snäll. Annars är han totalt osynlig och känns som att det finns flera spelare som borde gå före framöver.



Mkhitaryan (ut min 64) 2 – En svag insats av Armeniern idag tycker jag. Det blir kanske lite väl trångt i de ytor han gillar att operera i när



Ibrahimovic 3 – Tycker att han spelmässigt (precis som senast) är lite sämre idag än tidigare, vilket troligen är en produkt av det tuffa spelschemat. Gör påpassligt 2-0 från en offside position i minut 77 med ett fint skott, säkrar då poängen.



Mata (in 45) 4 – Inhoppare idag igen, gör det viktiga 1-0 via ett fint avslut i straffområdet.



Rashford (in 57) 2 – Assisterar Mata vid 1-0 och spelar även bra i övrigt. Tycker hans beslutsfattande var bättre än vanligt idag då han ofta släppte bollen ”rätt” istället för att leta efter en dribbling. Fortsätt så här!



Smalling (in min 64) – Spelade för kort tid för att betygsättas. Gjorde inte heller något större väsen av sig kan påpekas.



2017-01-02 20:10:51

