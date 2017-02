Startelvorna: Blackburn Rovers - Manchester United

Blackburn Rovers

Steele, Greer, William, Lowe, Feeney, Graham, Mulgrew, Emnes, Guthrie, Lenihan, Conway



Manchester United Romero, Young, Smalling, Rojo, Darmian, Carrick, Herrera, Lingard, Mkhitaryan, Martial, Rashford

2017-02-19 16:14:00

Det blir ännu en fotbollshelg för Manchester United då Blackburn står på agendan. Denna gången blir det en bortmatch för de röda djävlarna då avancemang från femte rundan av FA-cupen står på spel.United stod inte för någon helgjuten insats sett över 90 minuter, men efter att ha tagit ledningen tidigt avgjorde hemmalaget matchen – liksom hela sextondelsfinalen – genom att göra två mål under matchens sista kvart. Zlatan gjorde samtliga tre mål, och han fortsätter därmed gäcka Saint-Étienne även utanför Frankrikes gränser.Zlatan triumferade när United tog kommandot mot Saint-Étienne.Det är dags för United att bege sig in i Europaspelet igen. Den här gången väntar franska Saint-Etienne i Europa League.Ett välspelande Manchester United städade undan Watford i lördags, och nu går laget in i cupmania. I veckans podd fokuserar vi på den rådande formen och de prioriteringar som måste göras framöver.Mark Twain populariserade uttrycket: ”Det finns tre sorters lögner: Lögner, förbannade lögner och statistik”. Med det i åtanke, låt oss dyka ner i Manchester Uniteds försvarsspel kontra anfallspel med hjälp av – just det - statistik.Manchester United följde upp 3 - 0 mot Leicester med 2 - 0 mot Watford och utökade därmed raden av obesegrade ligamatcher till 16 i antal. Bäst av allt var dock spelet som var underbart att skåda.Manchester United gör en av sina bästa matcher i ligaspelet för säsongen, och avfärdar Watford utan större problem. Främst är det de offensiva spelarna som får glänsa i dag.Manchester United tar emot Watford på Old Trafford i en match mellan två resultatmässigt formstarka lag. Dags för revansch eller knäpper Watford återigen hemmalaget på näsan?