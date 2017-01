Rooney, bäste målskytt genom tiderna i United.

Stoke 1 - 1 Manchester United

Manchester United hade chansen att knappa in på de övriga lagen i täten om man bärgade tre poäng borta mot Stoke.



De Gea; Valencia; Smalling, Jones, Blind, Mata, Herrera, Fellaini, Mkhitaryan, Poga,



Mourinho valde att starta med en elva som dels skulle kunna hantera



Manchester United ångade på redan från start och var det bollförande laget, men redan tidigt kunde man ana att skärpan inte fanns där i offensiven då laget missade flera bra lägen att sätta bollen i nät. Efter knappt halva första halvlek så satte Stoke upp en fin kontring regis7serad av bland annan Arnautouvic som skickade in den i boxen till Pieters. Pieters skarvade sedan bollen vidare in mot straffpunkten, men Juan Mata bröt bollbanan, tyvärr med resultatet att bollen letade sig in bako De Gea. Överlag ett dåligt försarsspel där De Gea tjuvar, Mata stöter bollen i eget mål och Smalling är något ur position.

Efter målet reser sig United igen och fortsätter dominera matchen, men resultatet står sig till halvtid.



Tidigt i andra halvlek genomför Mourinho sitt första byte när han väljer att plocka in Rashford på bekostnad av Fellaini, förmodligen för att få mer fart i anfallsspelet och hitta mer "edge" efter kanterna. Manchester United trummar på, men man saknar fortsatt skärpa i avsluten och 1-0 till Stoke står sig matchen ut, ja om man bortser från stopptiden. För väl på stopptid så hittar Wayne Rooney nätet (inbytt i andra halvlek) med en mycket vacker frispark från vänsterkanten.



1-1 är två förlorade poäng, men ikväll väljer jag att fira, och hylla de facto att Wayne Rooney nu gjort 250 mål i Unitedtröjan och således är bäst genom tiderna.

2017-01-21 19:43:00 2017-01-21 19:43:00

Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.