Stretford Empire #113 - Full av metadon

Manchester United har tågat fram och tagit seger efter seger, men från podden har det varit tyst. Naturligtvis finns det inget samband mellan framgången och radiotystnaden, och därmed kliver vi fram och levererar ett nytt avsnitt inför söndagens ofantligt viktiga möte med Liverpool.





I Silly Season-tider är det omöjligt att inte diskutera övergångar, såväl sådana som det ryktas om som nära förestående. Vi pratar här bland annat om Victor Nilsson Lindelöf, och om han är rätt man för United. Tror vi att han kommer? Morgan Schneiderlins nära förestående transfer, som också blev klar strax efter att vi spelat in, diskuteras liksom om även Memphis Depay borde lämna klubben.



Slutligen snackar vi upp det som komma skall, det vill säga helgens stora höjdpunkt; mötet med ärkerivalen Liverpool. Vi går in på om gästerna verkligen är så bra som de sett ut under hösten, eller om de kan sägas ha presterat över sin kapacitet. Diskussionen flyter också in på hur ett formstarkt Manchester United ska ta sig an gästerna. Siktet är givetvis inställt på seger, men hur ska United nå dit?



» Klicka här för att lyssna

Men, vi börjar i närtid och mötet med Hull. United slog tillbaka Hull i tisdags semifinal, första matchen av två, och vi går igenom matchen från start till mål. Vi landar i en diskussion om hur det kommer sig att United nu lyckas vinna matcherna, utan att egentligen förta sig. Det leder oss också in på ett större samtalsämne om Uniteds fina vinstrad och om lagets förändring. Hur kommer det sig att laget har lyckats komma tillbaka efter den svajiga inledningen? Finns förklaringen hos enskilda spelare, eller är det något annat som har banat vägen för Uniteds framgång?

2017-01-13 12:40:00

Igår blev det klart att Morgan Schneiderlin går permanent till Everton, men varför blev det aldrig den succé i United som vi hoppades på?Det har ryktats länge, och på slutet har det bara varit en tidsfråga om när. Idag offentliggjordes så affären; Morgan Schneiderlin lämnar Manchester United för Everton.Marouane Fellaini har under torsdagen förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år.Mourinho hintar om januarifönstretNytt år och ny veckopanel. Vi gör en omstart av den omtyckta fredagspanelen, men den här gången låser vi oss inte vid en speciell veckodag utan kör vid lämpliga tillfällen. Veckan till ära får vi även besök av D-One från forumet som tillsammans med Pontus och Björn B ger sina åsikter på ett antal frågeställningar jag ställt.På söndag väntar möte med ärkerivalen hemma på Old Trafford. Idag berättade José Mourinho om de frågetecken som finns i truppen och rätade dessutom ut ett par av dem.Morgan Schneiderlin har fått sparsamt med speltid under Mourinho och verkar nu gjort sitt i klubben.Unitedredaktionens blogg om Manchester United.Manchester United vinner, utan att imponera, med 2-0 hemma mot Hull. Mourinhos lag lyckades därmed skapa sig ett riktigt bra utgångsläge inför semifinalsreturen på bortaplan som spelas om dryga två veckor.