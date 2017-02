Stretford Empire #114 - ”Ashley Youngs USP”

Ett välspelande Manchester United städade undan Watford i lördags, och nu går laget in i cupmania. I veckans podd fokuserar vi på den rådande formen och de prioriteringar som måste göras framöver.





I veckans avsnitt snackar vi om läget i United; var man befinner sig, och hur högt vi bör sikta. Chelsea må ha limmat dit nio fingrar på Premier League-pokalen, men en andraplats - och cupframgångar - är väl ändå inte en orimlig målsättning?



Utöver att utvärdera nuläget och diskutera den nära framtiden ser vi även tillbaka på Silly Season, liksom att vi ser framåt mot nästa transferfönster. Det blev inga spelare in, men väl löften om att det kommer hända desto mer till sommaren. Tycker vi att det är en bra strategi, eller borde Ed Woodward ha lättat på lädret redan nu?



» Klicka här för att lyssna

Efter en segerkavalkad i november och december tappade United fart i januari, men trots onödiga poängtapp är tongångarna positiva. Segern mot Watford senast gav mersmak, och en jämn ligatopp gör det svårt att inte hoppas på en rafflande och - förhoppningsvis - framgångsrik vår.I veckans avsnitt snackar vi om läget i United; var man befinner sig, och hur högt vi bör sikta. Chelsea må ha limmat dit nio fingrar på Premier League-pokalen, men en andraplats - och cupframgångar - är väl ändå inte en orimlig målsättning?Utöver att utvärdera nuläget och diskutera den nära framtiden ser vi även tillbaka på Silly Season, liksom att vi ser framåt mot nästa transferfönster. Det blev inga spelare in, men väl löften om att det kommer hända desto mer till sommaren. Tycker vi att det är en bra strategi, eller borde Ed Woodward ha lättat på lädret redan nu?

2017-02-13 21:50:00

Mark Twain populariserade uttrycket: "Det finns tre sorters lögner: Lögner, förbannade lögner och statistik". Med det i åtanke, låt oss dyka ner i Manchester Uniteds försvarsspel kontra anfallspel med hjälp av – just det - statistik.Manchester United följde upp 3 - 0 mot Leicester med 2 - 0 mot Watford och utökade därmed raden av obesegrade ligamatcher till 16 i antal. Bäst av allt var dock spelet som var underbart att skåda.Manchester United gör en av sina bästa matcher i ligaspelet för säsongen, och avfärdar Watford utan större problem. Främst är det de offensiva spelarna som får glänsa i dag.Manchester United tar emot Watford på Old Trafford i en match mellan två resultatmässigt formstarka lag. Dags för revansch eller knäpper Watford återigen hemmalaget på näsan?Efter en veckas uppehåll är panelen tillbaka. Den här gången ska vi diskutera Uniteds kryssande, Michael Carricks betydelse för klubben samt vad nyckeln till tre poäng mot Watford är.Englands största ytterbackslöfte, världens dyraste tonåring och bågen spänd mot en framgångsrik United-karriär. Sedan kom skadorna. Är Mourinho redan på väg att skeppa iväg Luke Shaw eller vad är det som håller honom vid sidan av planerna?Ingenting varar för evigt, allt måste någon gång få sitt slut. I sommar fyller Michael Carrick 36 år och hans kontrakt löper ut. Nu måste en ersättare hittas, en tronarvinge spelas in. Lät det inte så även för bara några år sedan?Manchester United tog en säker bortaseger när man gästade Leicester under söndagen efter mål av Mkhitaryan, Ibrahimovic och Mata.Leicester svaga försvarspel gav Manchester United tre poäng.