Tack, Zlatan

Det var i slutet på tilläggstiden mot Anderlecht, hemma på Old Trafford, som olyckan var framme. Zlatan Ibrahimovic landade fel med sitt högra ben efter en luftduell och hans knä böjde sig bakåt i en onaturlig vinkel. Det var smärtsamma bilder som kablades ut, och Zlatan grimaserade illa när han gick av planen. Det bekräftades senare att det handlar om en allvarlig korsbandsskada.









Det finns några som påstår att United spelar bättre utan Zlatan på planen. Inget kunde vara mer fel. United spelar annorlunda utan honom, men inte bättre. Olika typer av matcher kräver olika typer av matchplaner, och således även olika typer av spelare. Det är en tröttsam diskussion som blivit återuppstånden från Zlatans tid i landslaget, och den känns mäkta förlegad och onyanserad. Utan svensken i United den här säsongen hade laget inte varit med och slagits om en topp 4-plats i ligan, man hade inte varit i semifinal i Europa League, och man hade sannerligen inte vunnit ligacupen. Zlatan har inte bara visat vägen framåt offensivt under sin första säsong i klubben utan han har också gjutit nytt mod i en klubb som förtvivlat letat efter en härförare på planen de senaste åren.



Kombinationen Ibrahimovic och Mourinho har utan tvekan gett effekt på ett lag som dessvärre varit på dekis sedan Sir Alex Ferguson gick i pension. Det finns en ny tro på Manchester United från supportrars håll, mycket tack vare mannen från Rosengård. Under Moyes, och sedan van Gaals, styren sjönk kraven från fansen i takt med underprestationer och den hopplöshet som till slut omgav klubben. Självbilden fick sig en ordentlig törn. Zlatans intåg ändrade på det. Manchester United har visserligen tappat onödiga poäng under säsongen (alla dessa oavgjorda matcher) men betänk hur många fler poäng som hade försvunnit utan Zlatan.



Den stora frågan är nu hur Mourinho kommer att hantera svenskens frånvaro. Den tre matchers långa avstängningen tidigare under säsongen gick att hantera, men det är helt andra förutsättningar den här gången. Kommer Rashford, Martial och Rooney att räcka till när Man United drabbar samman med



Kontraktet med Zlatan går ut till sommaren och mycket talar för att det inte blir någon förlängning med tanke på hans skada. Spekulationerna har varit igång länge om vem som möjligen skulle kunna ersätta svensken - tidigare för att inget nytt kontrakt var påskrivet, nu på grund av skadan. Silly Season-spekulationer överlåter jag åt andra, lek istället med den här tanken: Zlatan skriver på för ännu ett år i United och jobbar vid sidan av planen fram tills dess att han kan göra en comeback? Det låter kanske vettvilligt men det är onekligen ett intressant alternativ. Han kan fortfarande bidra med sin erfarenhet och fortsätta vara en mentor till de yngre spelarna samtidigt som Man United får en joker att ställa på plan framåt nyår.



Oavsett vad som händer vill jag bara säga:

Tack, Zlatan.



2017-04-24 15:37:50

