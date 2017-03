Timothy Fosu-Mensah: Fast i Mourinhos cykler eller placerad i en inlärningsprocess?

Förra säsongen fick han chansen av Louis Van Gaal - denna säsong har han knappt synts till. Timothy Fosu-Mensah är en av Manchester Uniteds mest lovande talanger, men håller Mourinho på att slösa bort hans framtid i klubben?

Det var många supportrars fara när José Mourinho bekräftades som Manchester Uniteds nye manager. Med sin historik av att inte satsa på ungdomar, bygga ett lag istället för en klubb, var det många som anade ett skifte i den ideologi som Manchester United alltjämnt stått för. Hur skulle spelare som Marcus Rashfords speltid se ut, skulle någon ny talang plockas fram och ges chansen att imponera?Med knappa tio månader in på Mourinhos epok är dessa frågetecken inte raderade. Det enda frågetecknet som egentligen rätats ut i någon mån är den kring Rashford, som trots få starter åtminstone har fått en hel del inhopp av portugisen. Men resten av klubbens akademispelare har inte fått någon utväxling. Redan i somras skickades akademiprodukter som Tyler Blackett, Ashley Fletcher och Will Keane ut och i januari följde Sean Goss i samma spår.När det kommer till dessa namn går det dock i viss mån att argumentera för att de inte var tillräckligt bra, att samtliga fyra hade kommit till en ålder då det var vinna eller försvinna som gällde. Men det finns även de spelare som på alla sätt och vis är tillräckligt bra men ändå inte fått chansen.En sådan spelare är Timothy Fosu-MensahNär Manchester United mötte Arsenal på Old Trafford satt han på bänken, såg Marcus Rashford skriva in sig i klubbens historieböcker innan han själv fick chansen som ersättare till Marcos Rojo i den 55:e minuten. Efteråt hyllades den 18-årige holländaren för sitt inhopp, en stabil insats som ytterback trots att han egentligen var mest van som central mittfältare och bara några dagar senare fick han sin första startplats i A-laget mot Watford. Ny match, nya hyllningar. Inte minst från Tony Parks, en s.k. expert på klubbens ungdomsspelare.– Jag tror Fosu-Mensah var ämnad för att spela A-lagsfotboll. Han har allt: teknik, snabbhet, styrka, beslutsamhet och spelförståelse. När han har mognat och fått erfarenhet kommer han bli en man för de stora matcherna.Under resten av våren fick Fosu-Mensah fortsatt speltid av Van Gaal med jämna mellanrum. Inhopp mot West Bromwich och Manchester City varvades med starter mot Tottenham och West Ham innan han fick chansen i startelvan i FA-cupsemifinalen mot Everton på Wembley. Där fällde han Ross Barkley i den 57:e minuten, Everton fick straff och även om David De Ges räddade Romelu Lukakus skott kostade incidenten tonåringen som blev utbytt kort därefter.Men även om den där straffen kom att lägga en liten skugga på Fosu-Mensahs debutsäsong var alla ändå överens: Detta var en framtida nyckelspelare för Manchester United. Men efter att Mourinhos första säsong i klubben snart är avklarad är frågan om den framtiden nu är i fara? Premier League har det endast blivit en match, ett inhopp i den 89:e minuten mot Swansea, medan det i övrigt endast står ett antal cupmatcher - ett par startplatser och ett par korta inhopp - på holländarens säsongsprotokoll. Inget facit som gynnar en ung talangs utveckling. Att han dessutom inte fått särdeles mycket speltid i ungdomslagen gör saken än sämre.En logisk förklaring i ett sådant här scenario brukar vara skador, och några korta skadeperioder har Fosu-Mensah även fått erfara under säsongen. Men inte i närheten av i den mån att han skulle missa så här mycket av säsongen. En annan orsak skulle kunna vara konkurrenssituationen, men med tanke på att Mourinho genomgående under säsongen klagat på det tuffa spelschemat tycker man ju att spelare som Fosu-Mensah skulle komma till nytta. Men icke.Så vad beror detta på då? Är det läge att återgå till Mourinhos historik av att förbise ungdomar?Det är svårt att inte dra den kopplingen. Genom åren har få spelare från hans klubbars ungdomslag fått visa upp sig, även om han själv försökte bevisa motsatsen på sin första presskonferens i somras var listan på de 49 namn han hänvisade till fylld med spelare utan en ärlig chans. På Old Trafford har han inte frångått sina principer, Mourinhos lag utgår fortfarande från de grundstenar som han byggt alla sina lag på under hela sin karriär. Så vad talar egentligen för att Fosu-Mensah kommer att bryta sig in genom den barriären?Det som talar för att Fosu-Mensah fortfarande återfinns i portugisens planer är att han besitter flera av de egenskaper som Mourinho brukar gilla i sina spelare. Som Parks sa förra våren är Fosu-Mensah en oerhört komplett spelare, spelskicklig och fysiskt stark som få i hans ålder. Det - i samband med att Mourinho under hela säsongen periodvis blundat för spelare för att senare plocka in dem igen - ger oss United-supportrar hopp. Kanske är det helt enkelt så att Mourinho har placerat Fosu-Mensah under en inlärningsprocess inför nästa säsong att slå igenom? Att Mourinho i januari såg till att inte släppa sin nu 19-årige holländare, varken permanent eller på lån, ger indikationer på att situationen sådan är.Där var han tydlig med sina planer för framtiden, att drömmarna låg på teatern och att han såg upp till Michael Carrick (som Fosu-Mensah själv dessutom har nämnts som en framtida ersättare till). På frågan vilken hans ultimata fotbollsdröm är gav han ett storslaget svar.– Att spela så länge jag kan för denna vackra klubb och vinna så många titlar jag kan med United. Vinna Champions League och sedan VM. Det är mina barndomsdrömmar.Svaret var det som alla supportrar ville höra, och som de flesta supportrar även tror är möjligt för en av klubbens största talanger. Frågan är bara ifall även José Mourinho är inne på samma linje?