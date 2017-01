United jagar ny seger hemma mot Hull.

United förväntas ta enkel seger

Hull kommer på besök när Manchester United ska fortsätta sin jakt på topp-fyra.





De Gea, Valencia, Baily, Jones, Rojo, Pogba, Carrick, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Zlatan.

Målvakt, högerback, anfallare och de tre centrala känns tämligen givna. Mata och Mkhitaryan gjorde kanske inte sina bästa matcher senast, men får nog en ny chans. Rashford var bra mot Stoke och det kommer ge honom en ny chans. Baily och Jones bildar mittlås med Rojo som vänsterback.

Manchester United är i god form och har fortfarande häng på topp fyra. En seger är allt som räknas för laget och man har lite att bevisa sen senaste mot Hull när man förlorade med 2-1.



Hull:

I skrivande stund är det rätt svårt att sia om hur Hulls trupp kommer att se ut. Man är väldigt aktiva under transferfönstrets sista dag och flera spelare har lämnat, men också tillkommit. Snodgrass, Livermore är två tunga tapp och det går även rykten om att Andrew Robertsson kommer att lämna för Burnley. In har Ranocchia kommit tillsammans med Edwandro, Markovic och Niassé.

Laget åkte på storförlust i FA Cupen mot Fulham (4-1) och får nu sikta in sig på att klara sig kvar i



Marshall, Meyler, Maguire, Ranocchia, Robertsson(?), Cluscas, Huddelston, Evandro,Maloney, Diomande, Hernandez

Laget dras med skador och kommer att sakna viktiga spelare som Davies, Henriksen, Odubajo och Mason. Svårt att pricka rätt i elvan då det säkert kan falla bort någon under de sista timmarna av fönstret.



Matchen:

United borde och kommer troligtvis sätta full fart från start och trycka ner Hull. Flera spelare är utvilade och behöver steppa upp några nivåer. Hull har visat under nye Marco Silva att man är ett mer spelande lag, men taktiken borde ändå vara att falla hem och satsa på omställningar. Förhoppningsvis lossnar det rejält för United under kvällen och man vinner med 4-0 efter två mål av Zlatan, ett av Mkhitaryan och det sista av Pogba. Manchester United ställs mot Hull för fjärde gången den här säsongen. United vann senast i FA-cupen tämligen enkelt mot Championship -laget Wigan. Spelmässigt övertygade man inte lika mycket som resultatmässigt och det såg stundtals ganska segt ut. Dock fick flera viktiga spelare lite vila och flera reserver fick välförtjänt speltid. Mot Hull har Mourinho bekräftat att flera spelare som inte deltog senast kommer finnas med i elvan och då kan man ganska lätt konstatera att elvan lär se ut likt följande:De Gea, Valencia, Baily, Jones, Rojo, Pogba, Carrick, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Zlatan.Målvakt, högerback, anfallare och de tre centrala känns tämligen givna. Mata och Mkhitaryan gjorde kanske inte sina bästa matcher senast, men får nog en ny chans. Rashford var bra mot Stoke och det kommer ge honom en ny chans. Baily och Jones bildar mittlås med Rojo som vänsterback.Manchester United är i god form och har fortfarande häng på topp fyra. En seger är allt som räknas för laget och man har lite att bevisa sen senaste mot Hull när man förlorade med 2-1.Hull:I skrivande stund är det rätt svårt att sia om hur Hulls trupp kommer att se ut. Man är väldigt aktiva under transferfönstrets sista dag och flera spelare har lämnat, men också tillkommit. Snodgrass, Livermore är två tunga tapp och det går även rykten om att Andrew Robertsson kommer att lämna för Burnley. In har Ranocchia kommit tillsammans med Edwandro, Markovic och Niassé.Laget åkte på storförlust i FA Cupen mot Fulham (4-1) och får nu sikta in sig på att klara sig kvar i Premier League Marshall, Meyler, Maguire, Ranocchia, Robertsson(?), Cluscas, Huddelston, Evandro,Maloney, Diomande, HernandezLaget dras med skador och kommer att sakna viktiga spelare som Davies, Henriksen, Odubajo och Mason. Svårt att pricka rätt i elvan då det säkert kan falla bort någon under de sista timmarna av fönstret.Matchen:United borde och kommer troligtvis sätta full fart från start och trycka ner Hull. Flera spelare är utvilade och behöver steppa upp några nivåer. Hull har visat under nye Marco Silva att man är ett mer spelande lag, men taktiken borde ändå vara att falla hem och satsa på omställningar. Förhoppningsvis lossnar det rejält för United under kvällen och man vinner med 4-0 efter två mål av Zlatan, ett av Mkhitaryan och det sista av Pogba.

0 KOMMENTARER 235 VISNINGAR 0 KOMMENTARER235 VISNINGAR PER WIDERBERG

2017-01-31 22:24:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-31 22:24:00

Manchester U

2017-01-31 20:45:00

Manchester U

2017-01-31 10:20:54

Manchester U

2017-01-30 20:31:08

Manchester U

2017-01-29 20:07:00

Manchester U

2017-01-29 19:14:03

Manchester U

2017-01-29 14:46:07

Manchester U

2017-01-28 21:35:00

Manchester U

2017-01-28 17:18:44

Manchester U

2017-01-28 15:17:34

ANNONS:

Hull kommer på besök när Manchester United ska fortsätta sin jakt på topp-fyra.Januarifönstret är på väg att slå igen, och Manchester United har förutom ett par försäljningar suttit lugnt i båten. Här är det tänkt att vi ska trissa upp förväntningar, grusa förväntningar och rapportera rent allmänt kring de sista dagarna av fönstret. Lämnar Bastian? Får vi ett rekordbud på en spelare och inte kan säga nej? Kommer vi förstärka truppen? Det finns några frågor som hänger i luften och när vi vänder blad till februari så har vi svaren - till dess kommer vi spekulera hejviltDär var han i straffområdet igen, Marouane Fellaini, och nickade in bollen i mål efter en lysande crossboll från Bastian Schweinsteiger. 1-0 till Manchester United i den 44:e minuten.FA-Cupens nästa runda lottades under måndagskvällen och United fick en fin lottning.En-dag-på-jobbet prestation utan att imponera såg till att Manchester United enkelt kunde segla in till nästa omgång utav FA-cupen. Det krävdes dock en tempohöjare i andra halvlek för att besegra Wigan på hemmaplan med 4-0.Wigan kom till Old Trafford och stod upp bra, men till slut kunde United komfortabelt ta sig vidare till femte rundan i FA-cupen. Dessutom bjöds vi på två debutanter och ett Schweinsteiger-mål.Sean Goss, 21, lämnar Manchester United. Engelsmannen, som anlände till klubben från Exeter City 2012, flyttar till huvudstaden där hans nya klubbadress blir Queens Park Rangers.Manchester Uniteds före detta reservlagstränare, numera Wigan-managern, Warren Joyce riktar kritik mot några av de spelare han fostrade i klubben inför cupmötet på Old Trafford.Sen sist så har Manchester United tagit sig vidare till final i Ligacupen, kryssat mot Stoke och Wayne Rooney har skrivit in sig i historieböckerna.Fjärde rundan i FA-cupen på Old Trafford. Precis som i tredje omgången är det hemmamatch för Manchester United mot ett lag från Championship. En match som väl bara kan sluta på ett sätt?