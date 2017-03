Pogba och Zlatan (?) får åka till USA i sommar.

United korsar Atlanten i sommar

Säsongen 2016/17 är långt ifrån över, men redan nu är förberedelserna för nästa säsong i full gång. Idag offentliggjordes det att laget åker på försäsongsturné till USA i sommar.

Även om det idag är vårdagsjämning så känns sommaren avlägsen, och likaså känns nästa säsong avlägsen då Manchester U nited har minst tretton matcher kvar att spela innan denna säsong är över. Men, det ska planeras i tid, och idag offentliggjordes det därför var laget kommer att åka på sin försäsongsturné. Den utlandsförlagda turnén, som liksom tidigare år involverar minst lika mycket marknadsföring som säsongsförberedelser, landar detta år i USA: Landet är inte obekant för United i dessa sammanhang, och faktum är att kluben så tidigt som 1950 gjorde sitt första besök där då man under en turné mötte ett antal lokala lag. Därefter har det blivit 14 ytterligare besök i staternaFem matcher kommer att spelas på andra sidan pölen, och dessa förläggs till Los Angeles, Salt Lake City, Santa Clara och Washington DC. Turnén, som varar i två veckor, kommer alltså att innefatta matcher på såväl väst- som östkusten. Lagets motståndare i de fem matcherna offentliggörs inom kort.Turnén presenteras i vanlig ordning av klubbens huvudsponsor. Om ni inte redan känner till vad sponsorn heter; googla. Företaget behöver säkerligen inte mer reklam, och vi nöjer oss alltså med att konstatera att Paul Pogba och co. har att se fram emot två härliga veckor fyllda av jippon, handklappor och tailgate party's (en, i sanning, beundrandsvärd del av amerikansk idrott). Med lite tur blir det en eller annan halvvettig försäsongsmatch på det.Säsongen 2016/17 är långt ifrån över, men redan nu är förberedelserna för nästa säsong i full gång. Idag offentliggjordes det att laget åker på försäsongsturné till USA i sommar.José Mourinho gjorde hela sju ändringar i startelvan jämfört med matchen mot Rostov i torsdags. Anledningen till det var givetvis på grund av avstängningar och skador. Man klättrade förbi Arsenal i tabellen genom dagens 3-1-vinst mot Middlesbrough.United avancerade i tabellen när Middlesbrough besegrades under söndagen.Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.Manchester United fick en bra lottning i EL-kvartsfinalen. Man möter Anderlecht.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.