Reading kunde inte rubba United. Lyckas Wigan med det?

United lottades mot Wigan

United är framme i fjärde omgången av FA Cupen och tidigare ikväll blev det klart att lage får ta sig an Wigan hemma i nästa runda.

Manchester United hade inga problem att slå ut Reading i FA Cupens tredje runda, och ikväll blev det klart vilka de röda får ta sig an härnäst i den anrika turneringen. Lotten föll på Wigan Athletic, ett Wigan som numera leds av Uniteds tidigare reservlagstränare Warren Joyce. Joyce tog över laget så sent som den 2 november i fjol. Den fjärde omgången kommer att spelas helgen den 28-29 januari, och det mitt emellan två möten med Hull. United möter tigrarna i returen av ligacupsemifinalen på torsdagen och i ligan onsdagen därpå. Matchschemat fortsätter således vara tajt.



United får den äran att spela på hemmaplan, något som ger ytterligare kraft till det redan tunga favoritskapet. Wigan, som ligger i botten av the Championship, tog sig vidare till den fjärde omgången genom att slå Nottingham med 2-0 på hemmaplan. United och Wigan har aldrig mötts i FA Cupen, men det har blivit närmare 20 matcher lagen emellan i Premier League. Senast lagen möttes var så sent som i somras i Jose Mourinhos första match som manager för United, och de röda gick då segrande ur bataljen med 2-0. Mourinho och hans manskap får nu ställa in sig på att upprepa bedriften, men Wigan som vann FA Cupen så sent som 2013 - efter att ha slagit Manchester City i finalen - lär vilja sätta stopp för det och istället kicka ut de regerande mästarna ur turneringen. Hur det går får vi se om knappa tre veckor.

Källa: ManUtd.com

0 KOMMENTARER 144 VISNINGAR 0 KOMMENTARER144 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-01-09 22:52:39 På Twitter: @bjooorsa2017-01-09 22:52:39

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-09 22:52:39

Manchester U

2017-01-09 22:38:00

Manchester U

2017-01-07 17:25:01

Manchester U

2017-01-07 15:34:00

Manchester U

2017-01-06 13:21:00

Manchester U

2017-01-05 14:03:08

Manchester U

2017-01-02 21:00:00

Manchester U

2017-01-02 20:10:51

Manchester U

2017-01-02 13:04:00

Manchester U

2016-12-31 18:06:04

ANNONS:

United är framme i fjärde omgången av FA Cupen och tidigare ikväll blev det klart att lage får ta sig an Wigan hemma i nästa runda.På tisdagskvällen är det återigen dags för Manchester United att ställa upp för match. Skall United förlänga sin fina segersvit till 9 matcher i följd eller ska den nya tränaren Marco Silva och hans Hull sätta käppar i hjulen. Lagen möts på Old Trafford i den första matchen av två i Ligacupens semifinal.Det var en solid insats som borgade för Uniteds hemmaseger i FA-cupen mot Reading. Bland de spelare som stod ut fanns två ynglingar, en från England och en från Frankrike. Men efter den här matchen kommer ändå mycket fokus hamnar på en för dagen pigg Wayne Rooney som tangerade Sir Bobby Charltons målrekord.Manchester United gjorde processen kort med Jaap Stams Reading i FA Cupens tredje omgång. Hemmalaget tog ledningen med 2-0 innan kvarten var spelad, och även om det dröjde 60 minuter innan matchen definitivt punkterades var det aldrig något snack om vilket av lagen som skulle triumfera denna eftermiddag.Manchester United går in i FA Cupen på lördag, och siktet är inställt på att förlänga den fina vinstraden och därigenom avancera till turneringens fjärde runda. Om det ska bli verklighet måste ett formstarkt Reading, som ser ut att gå mot sin bästa säsong sedan degraderingen från Premier League, besegras.Den 23-årige burväktaren Sam Johnstone har under säsongen återfunnits på bänken vid ett fåtal tillfällen, men nära någon start i representationslaget har han inte varit. Nu lånas målvakten ut till Aston Villa. Samtidigt har Joel Pereira hämtats hem från sin utlåning till Belenenses.Ett tidigt rött kort gjorde matchbilden ensidig, men det dröjde en bra bit in i andra halvlek innan United kunde spräcka nollan. När sen det andra målet kom vara det bara transport till sjätte raka segern.United besegrade West Ham under måndagen i en match där Mike Dean hamnade i centrum.2017 drar igång ligaspelet direkt. Bara två dygn efter den sena vändningen mot Middlesbroug går Manchester United in i spel igen. Resa till London innebär denna gång Olympiastadion och möte med West Ham på bortaplan, och tre tunga och viktiga poäng på spel.United vände sent och vann mot Middlesbrough på Old Trafford och förlängde därmed sin segersvit.