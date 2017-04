Firar Lingard sitt nya kontrakt med ett mål?

United måste börja vinna



Manchester United åker till norra England för ett möte med ex tränaren David Moyes och hans mannar. Ska det bli ännu ett kryss för United eller ska man spinna vidare på den fina bortaformen laget visat upp.



Ingen förlust sedan i slutet på oktober. Ändå är det mesta snacket om United negativt. Laget har väldigt svårt att vinna matcher, speciellt hemmamatcher. Senast lyckades man kvittera på stopptid hemma mot

Trolig Elva:



De Gea, Valencia, Bailly, Rojo, Blind, Carrick, Pogba, Herrera, Lingard, Mkhitaryan, Zlatan.

Med tanke på skadorna i backlinjen känns, Valencia, Bailly och Rojo gjutna. Jag tror att Blind kommer att gå före Shaw som i mitt tycke inte alls tog chansen mot Everton. Trion på mitten lär vara tillbaka efter en tid ifrån varandra. Lingard med nytt fyraårskontrakt kommer nog få chansen. Mkhitaryan eller Martial tror jag kommer slåss om den sista platsen. Längst upp är Zlatan självskriven.



Sunderland:

Det har varit en bedrövlig säsong för

Elvan:



Pickford, Jones, Koné, Denayer, Oviedo, Gibson, Ndong, Rodwell, Khazri, Borini,Defoe

Tror Moyes kommer göra en del ändringar sen senast. Framför allt längst fram där hemmaplan borde innebära ett mer offensivtbalanserat lag. Defoe är mannen United ska se upp med och har under säsongen övertygat med tanke på Sunderlands tabelläge.



Matchen:

2017-04-08

