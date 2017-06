Uniteds första ligamatch 2017/18 spelas på Old Trafford.

United möter West Ham i ligapremiären

Säsongen slutade för mindre än en månad sedan, men förberedelserna för säsongen 2017/18 är redan i full gång. Idag offentliggjordes nästa säsongs spelschema.





Premiäromgången av Premier League är knappa två månader bort, men redan idag offentliggjordes nästa säsongs spelschema. Manchester U nited får den äran att inleda på hemmaplan när ligaspelet kickar igång lördagen den 12 augusti, och man får då besök av West Ham . Noterbart är att laget har fått en förhållandevis bekväm säsongsinledning att förbereda sig inför. I lagets sju första matcher, vilka spelas i augusti och september - inklämda innan och mellan de två avslutande VM-kvalsuppehållen - ställs laget mot följande motstånd (Observera att matchdag kan komma att ändras):West Ham United (H)Swansea City (B) Leicester City (H)Stoke City (B) Everton (H) Southampton (A) Crystal Palace (H)Laget möter alltså inga av de förväntade topplagen under säsongens första två kalendermånader, men sedan kommer stormatcherna i en strid ström. Efter landslagsuppehållet i början på oktober väntar Liverpool på Anfield, och under de efterföljande veckorna väntar såväl Tottenham som Chelsea . Hemmaderbyt mot City spelas den 9 december, och helgen dessförinnan ska laget resa till till London för ett möte med Arsenal . Hemmamötet mot Liverpool på Old Trafford spelas under våren, preliminärt lördagen den 10 mars.För att se spelschemat i dess helhet, klicka här

På Twitter: @bjooorsa

2017-06-14 21:25:36

