Pogba VS Pogba del två.

United ska göra jobbet

Manchester United kommer till Frankrike med trygga 3-0 från första mötet med Saint Etienne. Nu ställs man inför en fanatisk hemmapublik och ett revansch-suget hemmalag.



Manchester United:

Den fina formen håller i sig för United. Efter 3-0 hemma mot just Saint Etienne följde man upp genom att besegra

Mötet slutade som sagt 3-0, men det var i överkant. Man kan diskutera om både 1-0 och 3-0 borde ha godkänts av domaren (frisparken och straffen). Saint Etienne borde också vara väldigt frustrerat över att inte gjort något mål för chanser hade man. United kändes ganska omotiverade och loja till en början, men tog över mer och mer ju längre matchen gick.



Trolig elva:

De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Blind, Pogba, Carrick, Mata, Mkhitaryan, Martial, Zlatan.



Jag tror att Mourinho kommer formera laget likt följande. De Gea har vilat två matcher i rad och lär vilja spela. Valencia fick även han vila och borde vara tillbaka. Blind har gjort det bra som vänsterback. På mitten tror jag det blir Carrick-Pogba, men skulle inte förvåna mig om Fellaini får plats. Framåt är det bara att ösa på med bästa lag. Det ska gå snabbt och det ska finnas kreativitet.



Saint Etienne:

Laget stod för en fin insats borta på Old Trafford. Likväl är utgångsläget tuffast möjliga för laget och tränaren Galtier har pratat om att spelarna känner sig lite slitna efter tuffa matchandet. I helgen förlorade laget med 2-1 mot Montpellier efter att ha fått ett tidigt rött i den andra halvleken. Perrin vilades i matchen och ska vara tillbaka ikväll. En viktig kugge i hemmalaget. Laget är stabila i det defensiva, men har haft väldigt svårt att hitta nätet, vilket syntes tydligt på Old Trafford. Efter förlusten i helgen parkerar laget på en femteplats i



Trolig Elva:

Ruffier; Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, Pogba; Selnaes, Veretout, Saivet; Hamouma, Beric, Monnet-Paquet

Känns som den starkast möjliga elvan. Kanske vill Galtier köra med Jorginho som gjorde en bra match senast eller sätta en till anfallare på planen genom Roux.



Matchen:

Saint Etienne har ett besvärligt utgångsläge och känslan är att laget kommer satsa allt på ett kort. Inför den galna hemmapubliken kommer laget gå framåt och anfalla med full kraft. En matchbild som jag tror kommer passa United och Mourinho ypperligt. Vinna boll snabbt och ställa om med Pogbas fina crossar och Miki/Martials snabbhet. Längst fram finns även en avslutare i absoluta världsklass, Zlatan, som vi vet har det ganska lätt som just Saint Etienne. Enda sättet att det kan bli nerv i den här matchen är om hemmalaget gör ett tidigt mål och får utdelning. Men United ska komfortabelt kunna stänga den här matchen.



Avspark: 18.00, ikväll.

2017-02-22 10:12:00

