United tog hem dramatisk final

Det blev en riktig nerv när ligacupen avgjordes på Wembley. Manchester United och Zlatan avgjorde sent i matchen.

Manchester United ställde upp med De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Rojo, Herrera, Pogba, Mata, Lingard, Martial och Zlatan.Några små överraskningar där varken Blind eller Carrick fanns med från start som jag tippade på. Annars kändes elvan ganska självklar då det verkligen är det bästa tillgängliga laget. Southampton valde att köra med Forster, Cedric, Yoshida, Stephens, Bertrand, Romeu, Davis, Ward–Prowse, Tadic, Redmond, Gabbiadini.Ett 4-2-3-1 med Romeu och Davis som sittande, Tadic som tia.Första halvlek:Svårt att sammanfatta den första halvleken då United visserligen ledde, men inte spelade särskilt bra. Southampton kändes både piggare och hetare och började matchen bäst. Tidigt i matchen kommer Cedric runt på kanten och sätter in bollen på Gabbiadinis fot som onside gör 1-0, men linjedomaren slängde upp flaggan och dömde bort målet. Bara minuter efter placerade Zlatan fint en frispark från långt håll och United kunde utöka till 2-0 genom Jesse Lingard efter ett fint anfall där Jesse får tid och placerar in bollen. United slappande dock av i slutet och Southampton kunde reducera. Ward-Prowse kom lite för enkelt förbi längs högerkanten och slog in ett perfekt inspel som Gabbiadini stötte in mellan benen på De Gea. United var hårt tillbakapressade och ska vara glada att man ledde i den första halvleken. De Gea fick göra flera bra parader. Mourinhos ansiktsuttryck vid båda målen sammanfattar en ganska blek United-halvlek.Andra halvlek:Southampton började även den andra halvleken bäst och rivstartade genom att kvittera till 2-2. Stekhete Gabbiadini lyckades komma före Smalling på bollen och United blev pressad. Man tog in Carrick för Mata i den andra halvleken och fick lite bättre kontroll på mittfältet och framför allt Tadic. Men det var ändå Southampton som kändes hetare och piggare. United hade problem att skapa chanser samtidigt som försvarsspelet lämande mer att önska. Men United har något som andra lag inte har, en helt otrolig matchvinnare som alltid kliver fram. Zlatan Ibrahimovic fick läget i 87:e minuten och tog den. Herrera slog ett fint inlägg och i boxen stod han och stenhårt nickade in matchvinnande 3-2. Resterande del av matchen spelade man bort.Sammanfattning.United kommer undan med blotta förskräckelsen. Jag tycker personligen att Southampton är ett bättre lag i dag och med lite flyt hade man fullbordat den här vändningen. Men man ska inte ta ifrån United att de har ett gäng matchvinnare, Zlatan, Carrick och De Gea kliver fram när andra vacklar. United vinner titeln och för min egen del lägger jag undan lite tankar kring hur spelet såg ut och njuter istället av att United återigen vinner något.