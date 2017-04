United fina bortaform håller i sig.

Unites fina bortaform fortsätter

Det blev en klar och bekväm seger för Manchester United borta mot Sunderland. Matchen avgjordes när Sunderlands Sebastian Larsson drog på sig ett rött kort.



Romero fick göra sin första PL–start på över ett år och hade Darmian, Bailly, Rojo och Shaw framför sig. På mitten spelade Fellaini (kapten för dagen, något oväntat), Herrera och Pogba. På kanterna Mkhitaryan och Lingard, längst fram Zlatan.





Första halvlek:

En halvlek som inte går till historien som den bästa. Tempofattigt, lojt och egentligen bara ett lag som var sugna på att gå fram. Moyes backade hem med sitt Sunderland och gav United bollen som under stora delar av halvleken rullade runt den utan att skapa särskilt mycket. Lingard sköt ett skott tidigt i matchen, annars hände det knappt något fören till den 30:e minuten. Då hittade Herrera Zlatan med en pass. Svensken vände bort försvararen och placerade bollen i den bottre stolpen, ett riktigt klassavslut av svensken. Sunderland började kliva på lite mer efter 0–1 målet och det gav United mer ytor. I den 34:e minuten levererade United ett fint anfall som avslutades med att Shaw hittade in bollen till Fellaini vars avslut täcktes bort av Oviedo.

Sunderland bästa och nästa ända chans kom i den första halvleken. Anichebe täckte undan Bailly och avslutade från nära håll, Romero kom ut riktigt bra och fick bollen på sig. I den 42:e minuten kom det som skulle bli avgörande för matchens utgång. Sebastian Larsson satsar onödigt hårt mot Herrera och får ett rött kort. Några tyckte det var för hårt, andra inte. Jag tycker bara att det är en otroligt onödig satsning av Larsson som inte alls behöver gå in så fult i situationen.



Andra halvlek:

United rivstartade den andra halvleken och gjorde 2–0 efter bara 48 sekunder. Mkhitaryan tog ner en längre passning och skapade yta till sig själv. Sedan placerade han snyggt in 2–0. Efter Armeniens mål blev matchen en transportsträcka för United som med lite mer skärpa borde gjort fler mål. Pickford parerade Zlatans skott med fötterna i den 57:e minuten. Pogba fick ett jätteläge efter drygt 60 minuter, men skärpan fanns inte där. Sunderland gjorde ett ärligt försök att skapa lite tryck men Defoes skott högt över ribban var det ända laget lyckades skapa i den andra halvleken. I den sista minuten fick även Rashford trycka in en boll efter att ha samspelat med Zlatan. Det var Rashfords första ligamål sedan september och det behövde han. United vinner med 3-0 utan att egentligen behöva förta sig. Viktigt inför nästa vecka där Anderlecht och

2017-04-09 16:44:00

