Martial ryktas vara missnöjd.

Vad händer med Anthony Martial?

Förra säsongen en av Manchester Uniteds mest lysande stjärnor, nu petad och rykten om både en bruten relation till José Mourinho och en transfer bort från klubben. Vad är det som händer med Anthony Martial?





Det målet var signifikativt för Martials första säsong i Manchester United. Från att på deadline day ha värvats för en hisnande summa som sammanlagt sägs kunna nå upp i 80 miljoner euro och ifrågasatts på grund av den, till att hoppa in mot



Så har det än så länge inte blivit.



Efter att ha startat såväl Community Shield som de första tre Premier League-matcherna för säsongen har Martial successivt fått mindre speltid. I september bänkades han i det viktiga derbyt mot



Det här ledde inte helt oväntat till övergångsrykten. När Martial återigen fick nöja sig med ett kort inhopp hemma mot



– Anthony måste lyssna på mig, inte på hans agent. Han måste lyssna på mig under varje träning varje dag, på all den feedback jag ger mina spelare för att göra dem bättre.



Efter det har det varit lugnt, i takt med att Martial fick spela några matcher i rad och gjorde det bra tystades ryktena ner.



Men nu har de tagit fart på nytt.



Mot Stoke var han petad igen, inte ens med i truppen, och på presskonferensen efteråt motiverade portugisen Martials frånvaro med att kort och gott konstatera att han "inte var uttagen". Enligt Daily Mail en förklaring som inte mottagits väl av Martial och hans representanter och ett uttalande som nu ska ha skapat en spricka mellan de två lägren.



Så hur infekterad är situationen egentligen?



Som jag ser det finns det såklart en del som talar för att ryktena stämmer, som en av förra säsongens nyckelspelare förstår jag att Martial förväntar sig mer speltiden och är besviken då han inte får förtroendet. Lägger man där till att Mourinho har en historia av att spräcka relationer som tidigare varit starka så kan man lätt dra slutsatsen att fransmannens framtid är osäker.



Men samtidigt tycker jag att det finns betydligt fler aspekter som talar emot ryktena, speciellt de om att en transfer kommer att ske. En är att klubben redan har sålt en talangfull ytter i Memphis Depay, en annan ännu större att Martials renommé fortfarande är väldigt högt såväl i klubben som bland fansen. Dessutom har Mourinho tidigare varit tydlig med att Martials framtid är ljus, att han behöver tålamod och att han fortfarande är ung, det sistnämnda något som även Martial själv har poängterat i tidigare intervjuer.



Således skulle det förvåna mig mycket ifall denna konflikt inte reds ut. Martial är en för stor talang för United att slösa bort och jag tror även att han själv ser lite längre än denna tuffa period. Förhoppningsvis avtar de negativa rubrikerna därför med tiden, i takt med att Martial får speltid eller kanske redan nästa vecka då transferfönstret stänger. FA-cup semifinalen mot Everton var på väg mot en oviss förlängning. Ett ledningsmål signerat Marouane Fellaini och en säkrad finalplats hade förvandlats till kvitterat på Wembley och kniven mot strupen. Plötsligt seglade biljetten till finalen och chansen att återta pokalen allt längre bort. Då bestämde sig Anthony Martial för att avgöra. I matchens sista minut fick den unga fransmannen bollen ute på sin vänsterkant, förde via några korta passningar bollen hela vägen fram till straffområdet där han placerade in ett typiskt Martial-mål i det bortre hörnet och skickade Manchester U nited till den final där de sedermera skulle komma att fira den första titeln sedan Fergusons dagar.Det målet var signifikativt för Martials första säsong i Manchester United. Från att på deadline day ha värvats för en hisnande summa som sammanlagt sägs kunna nå upp i 80 miljoner euro och ifrågasatts på grund av den, till att hoppa in mot Liverpool och göra mål i sin debut varefter han blev en av få spelare som presterade under Louis Van Gaal. Totalt blev det 17 mål och 49 matcher för den numera 21-årige fransmannen från Paris-förorten Massy under fjolårssäsongen och allting pekade på att han även skulle bli en nyckelspelare under José Mourinho.Så har det än så länge inte blivit.I september bänkades han i det viktiga derbyt mot Manchester C ity och sedan dess har han åkt fram och tillbaka mellan planen, bänken och läktaren.Det här ledde inte helt oväntat till övergångsrykten. När Martial återigen fick nöja sig med ett kort inhopp hemma mot Sunderland på Boxing Day och transferfönstret närmade sig öppnade Martials agent Philippe Lamboley för en flytt till Sevilla. Efter nästa match hemma mot Middlesbrough på nyårsafton, en match där Martial fick spela 90 minuter och gjorde mål, reagerade Mourinho på agentens uttalanden.– Anthony måste lyssna på mig, inte på hans agent. Han måste lyssna på mig under varje träning varje dag, på all den feedback jag ger mina spelare för att göra dem bättre.Efter det har det varit lugnt, i takt med att Martial fick spela några matcher i rad och gjorde det bra tystades ryktena ner.Men nu har de tagit fart på nytt., inte ens med i truppen, och på presskonferensen efteråt motiverade portugisen Martials frånvaro med att kort och gott konstatera att han "inte var uttagen". Enligt Daily Mail en förklaring som inte mottagits väl av Martial och hans representanter och ett uttalande som nu ska ha skapat en spricka mellan de två lägren.Så hur infekterad är situationen egentligen?Som jag ser det finns det såklart en del som talar för att ryktena stämmer, som en av förra säsongens nyckelspelare förstår jag att Martial förväntar sig mer speltiden och är besviken då han inte får förtroendet. Lägger man där till att Mourinho har en historia av att spräcka relationer som tidigare varit starka så kan man lätt dra slutsatsen att fransmannens framtid är osäker.Men samtidigt tycker jag att det finns betydligt fler aspekter som talar emot ryktena, speciellt de om att en transfer kommer att ske. En är att klubben redan har sålt en talangfull ytter i Memphis Depay, en annan ännu större att Martials renommé fortfarande är väldigt högt såväl i klubben som bland fansen. Dessutom har Mourinho tidigare varit tydlig med att Martials framtid är ljus, att han behöver tålamod och att han fortfarande är ung, det sistnämnda något som även Martial själv har poängterat i tidigare intervjuer.Således skulle det förvåna mig mycket ifall denna konflikt inte reds ut. Martial är en för stor talang för United att slösa bort och jag tror även att han själv ser lite längre än denna tuffa period. Förhoppningsvis avtar de negativa rubrikerna därför med tiden, i takt med att Martial får speltid eller kanske redan nästa vecka då transferfönstret stänger.

2017-01-24 19:38:00

