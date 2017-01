Veckopanelen #1

Nytt år och ny veckopanel. Vi gör en omstart av den omtyckta fredagspanelen, men den här gången låser vi oss inte vid en speciell veckodag utan kör vid lämpliga tillfällen. Veckan till ära får vi även besök av D-One från forumet som tillsammans med Pontus och Björn B ger sina åsikter på ett antal frågeställningar jag ställt.



José Mourinho har fått ordentlig fart på Manchester United vilket i och med vinsten mot Hull innebär att laget nu står på nio raka vinster. Hur bra är United just nu och vad har varit den enskilt största delen i förvandlingen?



D-One: Jo, det går riktigt bra nu, är vi alla glada för! Största anledningen till det anser jag är att vi fortsatt tro på det vi gör trots många oförtjänta poäng tapp där man utan tvekan varit värda mer. Detta kan tillskrivas Mourinho som motiverat spelarna och spelarna som höjt sig från det låga självförtroendet som uppstod i den perioden. Man såg det komma även innan, trots uteblivna resultat, då vi varit kreativa och direkta med väldigt dålig utdelning.....något som inte kunde hålla i sig i en evighet. Fear factor på OT är tillbaka, och det är även glädjen, både på planen och utanför den. Tacka Mourinho och spelarna för det.

Pontus: United är bra nu. Och jag tror att tiden lite är en av anledningarna. Under perioden när det kryssades en massa var United egentligen det bättre laget i nästan alla matcher. Och att Mourinho fått laget att bara fortsätta mata på har gett självförtroende. Ny tränare och nya spelare behöver tid. Pogba växer, Jones-Rojo har sett bra ut, Mkhitaryan imponerar nu, Carrick spelar. Saker har mer och mer satt sig och Mourinho verkar ha pumpat in ordentligt med självförtroende, kolla bara Fellaini efter målet mot Hull, fint att se!

Björn: Skulle säga att vi är ganska så bra trots allt. Samtidigt så känner jag väl att man har lite marginalerna med sig just nu, vilket man kanske inte hade tidigare. Sena kvitteringar som laget åkte på mot Stoke och Arsenal under hösten blir nu istället sena segermål mot Palace och Middlesbrough. Anledningen till att det går bättre tror jag har att göra med att de bästa spelarna (på pappret) börjat hitta formen nu, jag syftar då på Pogba, Martial och Mkhitaryan här, då Zlatan varit bra hela säsongen. Att mittfältet fått den rätta strukturen är såklart också viktigt.



Wayne Rooney är nu uppe på samma antal gjorda mål som Sir Bobby Charlton och det lär inte stå på innan han är ensam där uppe i toppen. Hur ser ni på “Wazzas” framtid i United? Har han någon överhuvudtaget?



D-One: Hatten av för Rooney, transfer request eller inte, han stannade och gav sitt allt till oss. Utan tvekan en av de största vi haft i klubben, vare sig folk gillar honom eller ej.Han har definitivt en framtid hos oss, kanske inte lika framträdande som innan, men definitivt i den rollen han har idag. Han förtjänar att stanna om han vill och nöjer sig med dagens roll. Gör han det så blir det lite som Giggs&Scholes....Dvs skräddarsydda matcher samt ett stort erfarenhetsutbyte med nästa generationer. Men det är helt och hållet upp till Wayne. United slänger inte ut sin snart bästa målskytt genom tiderna bara över en kväll. Det finns bara inte.



Pontus: Han har fått mycket kritik de senaste åren, med all rätt. Dalarna har varit på tok för låga, men trots det står han nu som delad bästa målskytt i klubbens historia. Grymt imponerande och han förtjänar all respekt för det. Början av denna säsong såg inte bra ut, men jag tycker att han blivit bättre och bättre och verkar tagit petningarna på helt rätt sätt. Han ser hungrig ut när han spelar. Jag ser absolut en framtid i United för Rooney. Han verkar acceptera den roll han har nu och då ser jag ingen anledning till att skeppa iväg honom, hans status och roll i truppen är viktig. Han kommer ju vara en av de stora när karriären är avslutad, och absolut så för mig.Fan vad fint om mål 250 kommer mot Liverpool!



Björn: Det kändes som att liket levde ett tag där i höstas då han faktiskt såg bättre och piggare ut på ett tag. Men har samtidigt svårt att se hur han skulle ha en startplats framöver, det finns helt enkelt andra spelare som är bättre (även om Rooney är i form), och det är nog första gången i Rooneys Unitedkarriär då så varit fallet. Min känsla är att Rooney är obsolet som spelare. Fotbollen har utvecklats mycket under hans tid på toppen och jag tycker inte att den tekniska kvalitén håller längre, han hade alltid en funktionell teknik förut, men nu känns han närmast klumpig med bollen. Hoppas att han slår målrekordet med marginal under våren och att han får lyfta ytterligare någon trofé som lagkapten till sommaren. Sen tycker jag att man på allvar ska fråga sig om han inte gjort sitt för klubben.

En av de bästa spelarna United haft såklart, men tyckte någon skrev det briljant i ”The Newstatsman” (av alla ställen);

”and he was deemed a disappointment, merely brilliant after promising to be epochal”.

Och så är det ju, han blev ju bra, kommer att slå målrekordet men trots allt blev han inte så bra som vi alla hade hoppats.

Med Eric Bailly på afrikanska mästerskapen och Marcos Rojo skadad så kommer det med största sannolikhet bli Jones och Smalling i mittlåset mot Liverpool. Känner ni er trygga med dessa två herrar?



D-One: Kan jag svara janej? För det är lite så man känner, att ett ödestiget misstag kan komma när som helst för Smalling, oavsett hur bra han kan spela.....samtidigt när det gäller Jones så kan han bli skadad genom att öppna en läskburk. Rojo-Jones har fungerat bra ett tag nu, men ser det definitivt inte som något att luta sig tillbaka på i längden. Lite som när Blind lirade mittback, strålande matcher stundtals, men i längden fel. Håller bara tummarna att de håller sig friska och spelar moget under längre perioder, då kan det bli bra.



Pontus: Inte Ferdinand-Vidic säker, inte på långa vägar. Jag tycker inte Smalling kommit upp i den nivå han höll i perioder under van Gaal när han såg ut att vara bäst i ligan. Han känns lite mer svajig nu, men har ju varit skadad och lite in och ut ur laget. Jones tycker jag imponerat stort. Nånstans känns det som att potentialen är större hos honom än hos Smalling, men skador, skador och skador har ju onekligen bromsat. Jag kan inte säga att jag ser det som starkaste lagdel, samtidigt är jag inte enormt orolig heller. United har sett starka ut defensivt som helhet.



Björn: Hade känt mig tryggare med Rojo på planen (det trodde man ju aldrig att man skulle skriva i somras) men han har varit vår bäste mittback tycker jag. Dessutom har han lite argentinsk-galenskap i sig, som behövs i ett derby. Smalling ser jag som fjärdeval just nu, men det är ju inte en enorm skillnad i kvalité mellan några av våra mittbackar, vilket ju är ett problem i sig, då det ju inbegriper att ingen av dem är världsklass.

På söndag väntar prestigemöte mot Liverpool i ett av fotbollsvärldens mest laddade möten. Manchester United kommer till spel med en, som tidigare nämnd, mycket god form. Vad blir nyckeln till att vinna matchen på söndag?



D-One: Hjärta, som alltid i dessa matcherna. Formen brukar komma i andra hand, och är egentligen bara en bonus. Nyckeln blir att från minut ett visa Liverpool att de är tillbaka på Old Trafford, och utgången som väntar är den som oftast realiseras just där. Blir en helt annan match för oss än den på Anfield, och om vi inte varit tillräckligt effektiva tidigare men ändå vunnit, så blir det grymt viktigt att ta vara på alla chanserna som uppstår i dessa toppmöten. Smash and grab har dessa lag utövat på varandra ett bra antal gånger. Hur man vinner är oväsentligt på söndag, så länge man är beredd att göra allt för att just åstadkomma det.



Pontus: Att ta tillvara på den fina formen. Att våga göra saker som Manchester United ska göra på Old Trafford. Detta är vår hemmaplan och här är vi bäst. Ska man ha med sig poäng från ett besök i Manchester ska det göra ont. Spelmässigt tror jag att en spelare som Carrick blir väldigt viktig i uppspelsfasen. Han har förmågan att spela den långa raka bollen förbi Liverpools höga press. Samtidigt tror jag på att United ska våga använda spelare som Herrera till att sätta in ett betydligt högre presspel än det vi fick se på Anfield. Det börjar bli jämnt i toppen, och det är bara tre poäng som gäller.



Björn: Mittfältet, mittfältet, mittfältet, skulle jag säga. Får United till sitt mittfält så har jag svårt att se att Liverpool ska vinna. Men sen verkar ju domarinsatserna vara rent slumpmässiga just nu, så det är ju mycket som kan gå fel. Tycker att Liverpool har ett fint lag i år och de känns väldigt starka som en enhet, men den individuella kvalitén är större hos United, kommer den fram så bör United vinna. Att hålla ett öga på Sturridge är ju också alltid en god idé, sen är jag osäker på Coutinhos status, men den killen är ju annars det stora hotet. Strålande liten spelare.

Vi avslutar med en fråga kring Silly Season men utelämnar eventuella försäljningar och istället frågar jag er; behöver vi förstärka truppen och med vilken typ av spelare?



D-One: Jo det behövs.... En städare med en god passningsfot som ersätter Carrick anser jag är prio ett just nu. Samt en till impact player likt Pogba eller Zlatan. Det anser jag är viktigast just nu om vi ska utmana om titeln på allvar.



Pontus: Jag skulle nog säga att det finns saker som behöver göras, men jag vet inte om januari är rätt läge att göra dessa saker på. Det har varit sån enorm omsättning på spelare senaste säsongerna så jag skulle tycka det var ganska skönt om vi slapp den hetsen nu, för en spelare som säljs igen om en eller två säsonger. Men till sommaren så är det ju klart att de positioner där Zlatan och Carrick spelar bör ses över, de blir ju ändå 36 båda.



Björn: Nej ingenting nu i januari. Till sommaren bör man titta på alternativ till vänsterbacken och anfallet, att leva en säsong till på Zlatans dagsform, känns inte betryggande.



Vad tycker ni läsare? Känner ni att ni vill ge er åsikt kring en fråga eller kanske ett svar? Kommentera på så fortsätter vi diskussionen där, eller som vanligt - på forumet UNITED ROAD.