"för nån match sen slog han ett inlägg med vänstern! Bara en sån sak..!" /DenisIrwin

Veckopanelen #2

Sen förra panelen har Manchester United spelat 1-1 mot Liverpool, Morgan Schneiderlin har sålts till Everton och Antonio Valencia har förlängt sitt kontrakt. Sen får vi inte glömma att Paul Pogba har skaffat ny frisyr. Om det och mycket mer kommer vi samtala i veckans panel. Veckans gäst från forumet är DenisIrwin.

Manchester United - Liverpool, ett på förhand rejält uppsnackat möte. Ett infekterat möte med stenhård rivalitet som går långt tillbaka i tiden. Den här gången slutade det med delad poäng på Old Trafford. Var det en vunnen eller två förlorade poäng för United med tanke på matchbilden?



Per:

Jag tycker att det var två förlorade poäng. Liverpool kom till matchen med flera av nyckelspelarna borta, United var i storform, men ändå lyckades man inte med sin gameplan. Sett till chanserna och hur matchen såg ut tyckte jag också att United borde ha vunnit. Pogba och Mkhitaryan måste sätta sina lägen. Tyvärr har effektiviteten ställt till det tidigare under säsongen. Lo:

Sett till matchbilden tycker jag ändå att oavgjort var ett ganska rättvist resultat. I den första halvleken hade United svårt med Liverpools höga press och lyckades inte heller spela sig ur den. I den andra var det ett helt annat läge då Liverpool la sig på försvar och lät United ta över kontrollen. Passningsspelet var dock alldeles för slarvigt från vår sida för att jag ska kunna säga att vi var värda alla tre poäng. Men ska man se till förutsättningarna och tabelläget på förhand var det definitivt två förlorade poäng, speciellt med tanke på Citys genomklappning mot Everton. Av den orsaken var det med stor besvikelse jag såg matchen sluta 1 - 1.



DenisIrwin:

Med tanke på matchbilden så känns det väl rättvist med 1-1. Liverpool gjorde det bra och jobbade stenhårt för den där poängen. Men tänker man på förutsättningarna inför matchen så absolut två förlorade poäng. Vår fina form och Liverpools spelaravbräck inför matchen gjorde ju att man hade väldigt höga förhoppningar om seger. Men som ofta förr spelar det ingen större roll i de här matcherna. Det handlar om hjärta och kamp och jävlaranamma. Det saknas på några håll hos oss tyvärr...



Morgan Schneiderlin lyfte aldrig i United och det hela slutade med en försäljning till Everton (där han under söndagen debuterade mot Manchester City). Hur känner ni inför försäljningen? Borde han fått fler chanser?



Per:

Jag skulle gärna ha sett att han fick fler chanser i United-tröjan. Han var riktigt bra i Southampton och jag tyckte att det var en klockren värvning när han presenterades. Men det kan ha varit så att han inte riktigt lyckades komma tillrätta i United. För han var inte någon favorit hos Van Gaal heller. Kanske en spelare som gör sig bättre i ett lite sämre lag. Tråkigt, men vi fick tillbaka pengarna på en spelare som knappt spelat.



Lo:

När Schneiderlin värvades från Southampton var jag oerhört positiv, här kom ju det där bollvinnande ankaret vi så länge saknat. Men sett över de 18 månaderna måste jag tyvärr instämma i att det aldrig lyfte för Morgan. Dessutom har vi nu bättre alternativ framför honom i kön. Därför kan jag inte säga att jag varken var förvånad eller väldigt besviken när fransmannen flyttade till Everton, inte heller säga att han borde fått fler chanser. Däremot tror jag att Everton passar honom betydligt bättre, en klubb där kraven inte är lika höga på varken ständigt starka prestationer eller den passningsfot som han inte besitter. Och som den exemplariskt professionella spelare Schneiderlin var under sin korta tid i klubben hoppas jag verkligen att han hittar rätt på Goodison Park.



DenisIrwin:

Lite surt att Morgan är borta. En sympatisk fotbollsspelare som jobbar hårt. Kommer forma ett jobbigt mittfält i Everton med Barkley och Barry. Känns lite märkligt att Mourinho släppte honom före Bastian som ändå tydligt inte är önskvärd. Men olika managers har olika roller till sina spelare och Mourinho hade väl ingen till Schneiderlin. Inte så mycket att orda om kanske. Depay lär gå samma väg tillmötes inom kort.



Zlatan Ibrahimovic fortsätter sätta bollen i nät, och den här gången var det ett ytterst viktigt mål svensken nickade dit. Han har, med det målet inräknat stått för mer än 40% av Uniteds mål den här säsongen. Men min fråga till er är - har han varit så bra som siffrorna visar?



Per:

Zlatan har varit riktigt bra om man ser till produktionen. Tycker dock fortfarande att han syns för lite i spelet och United behöver hitta ett sätt att utnyttja han ännu mer om man ska klättra i tabellen. Dock känns det väldigt bra att ha en forward som kan garantera mål.



Lo:

Det tycker jag. Förutom måltorkan i oktober har Zlatan verkligen burit vår offensiv och gjort de viktiga målen vi varit i behov av. Att vår formsvacka och Zlatans måltorka överlappade varandra tycker jag även säger rätt mycket om hur viktig han har varit för vår poängskörd. Förhoppningsvis kan han fortsätta i samma stil, annars lär det bli svårt för oss att nå de högsta placeringarna när säsongen summeras i maj.



DenisIrwin:

Svårt att vara alltför kritisk till en forward som leder skytteligan. Nåt vi saknat de senaste åren dessutom. Däremot ser ju siffrorna ut så för att övriga offensiva spelare inte levererat som de ska. Och det såg vi ju när Zlatan hade sin måltorka i höstas. Då behöver en 2-3 andra spelare kliva fram och göra målen. Men Zlatan är mer än godkänd i mina ögon. Inte bara för målen utan för sin närvaro och sin professionalitet. Ingen jävel flyttar på Z:a!



Antonio Valencia, den evigt löpande ecuadorianen förlängde under tisdagen sitt kontrakt med Manchester United. Ser ni honom som ordinarie högerback även nästa säsong, eller vad tror ni tanke med förlängningen är?





Per:

Vilken säsong han har gjort Antonio. Fortsätter han i samma stil ser jag inga problem med att han är ordinarie nästa säsong också. Kanske hitta en ung högerback att matchas in långsamt med Antonio som ledargestalt. Tror absolut att Mourinho ser Valencia som en framtida mentor och han har visat att han håller en hög nivå. Härlig förlängning!



Lo:

Jag ska först av allt erkänna att jag inte är Antonio Valencias allra största supporter. Även om han presterat bättre denna säsong än vad han gjorde under förra, inte längre är en lika stor säkerhetsrisk defensivt som tidigare, tycker jag fortfarande att han lämnar en hel del att önska i den sista tredjedelen. Det dröjer ofta för länge innan det avgörande beslutet tas, jämfört med hur många inlägg han slår fastnar alldeles för många på den första försvararen och av dem som kommer fram är få av någon genomtänkt kvalité. Men med det sagt tycker jag ändå att Valencias erfarenhet, styrka och löpvilja är väldigt nyttiga för United i denna period av ombyggnad och det verkar även José Mourinho tycka. Av den anledningen tror jag att vi även nästa säsong ser Valencia dundra fram längs högerkanten som ordinarie ytterback och det ser jag i grund och botten som något positivt i tider då kontinuitet inte har varit av högsta prioritet.



DenisIrwin:

Följer man vad jag skriver på forumet så framgår det att jag älskar Valencia. Håller kroppen så är han ordinarie högerback även nästa år. Mourinho har utvecklat honom också och de defensiva misstagen är färre än förr. Dessutom med ligans bästa inläggsfot läste jag precis! Och för nån match sen slog han ett inlägg med vänstern! Bara en sån sak..!



Till sist, veckans hetaste nyhet (säger mycket om dagens fotboll) - Paul Pogba har skaffat ny frilla och fått en egen emoji på Twitter. Vad tycker ni om det här spektaklet som det faktiskt är? Har det gått för långt nu, eller ligger det helt rätt i tiden för en klubb som United och en så färgstark profil som Pogba?



Per:

Känns tyvärr lite som att fotbollen kommer i andra hand när det handlar om Pogba, vilket är väldigt synd då han är en riktigt bra fotbollsspelare. Tiderna har förändrats i United helt klart, om det varit Sir Alex vid rodret hade det varken funnits någon emoji eller ett frekvent hårbyte på fransmannen. Jag hoppas och tror att Pogba börjar fokusera mer på fotbollen och hjälper laget att nå nästa nivå. Affärsmässigt är Pogba klockren och det vet Uniteds ledning om. Tanken är att han ska leverera på plan, men att man också tjänar på att ha namnet.



Lo:

Ja-a du, vad ska man säga? Egentligen är det väl inget jag älskar, men så länge han presterar på planen bryr jag mig i ärlighetens namn inte så mycket om att Pogba byter frisyr var och varannan match. När det kommer till hur klubben har agerat kring hela denna Pogba-hysteri och emoji-reklam tycker jag också innerst inne att det har blivit lite för mycket.

Men samtidigt inser jag ju att det går helt i linje med en av de huvudsakliga anledningarna till att de i första hand värvade honom, nämligen marknadsföring. Redan när rekordvärvningen genomfördes i augusti förstod jag att United skulle använda honom som en stor reklampelare och ansiktet utåt för det “nya United”.



Jag är rätt övertygad om att även United själva uppmanar honom att överdriva sin stjärnstatus för att maximerar det ekonomiska värdet. Men precis som jag sa gällande frisyrerna och emojin är det egentligen inget som jag stör mig på speciellt mycket så länge fransmannen presterar på planen så som jag vet att han kan. Mot Liverpool var fallet dock inte sådant och jag kräver betydligt mer av Pogba.



DenisIrwin:

Förmodligen ligger det helt rätt i tiden med allt det här. Fansen älskar sina idoler och sina sociala medier. Men även om Pogba må vara en duglig fotbollsspelare så är det ju en pajas utan dess like! Jag förstår varför Fergie tvekade. Mourinho snackade om att Pogba var kaptensmaterial i United. Då kanske han behöver växa upp. Att han under bästa sändningstid på hemmaplan mot Liverpool ska få hålla på med sin personliga image är sjukt och ovärdigt United. Och det var därför jag tvekade på Pogba från början. Hade Real köpt honom hade det sett exakt likadant ut! Klubbhjärta? Skulle inte tro det..





0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-01-18 19:26:41 2017-01-18 19:26:41

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-18 20:18:00

Manchester U

2017-01-18 19:26:41

Manchester U

2017-01-17 16:03:00

Manchester U

2017-01-17 15:26:57

Manchester U

2017-01-17 08:00:00

Manchester U

2017-01-15 19:29:00

Manchester U

2017-01-15 16:38:00

Manchester U

2017-01-14 21:30:00

Manchester U

2017-01-14 17:54:00

Manchester U

2017-01-13 17:16:12

ANNONS:

Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.Sen förra panelen har Manchester United spelat 1-1 mot Liverpool, Morgan Schneiderlin har sålts till Everton och Antonio Valencia har förlängt sitt kontrakt. Sen får vi inte glömma att Paul Pogba har skaffat ny frisyr. Om det och mycket mer kommer vi samtala i veckans panel. Veckans gäst från forumet är DenisIrwin.Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.Det som skulle bli en episk batalj mellan två storlag präglades istället utav felpass och vild västern-spel. Manchester United och Liverpool fick en poäng vardera på Old Trafford.Nio raka segrar, femton matcher utan förlust. Manchester United har nått en ny höjd, och måhända är laget på väg att nå en nivå som inte har skådats sedan Sir Alex dagar. När laget imorgon tar sig an Liverpool, i en för säsongen potentiellt avgörande match, måste laget visa att man har lärt sig att vinna igen.Premier Leagues största match. Giganternas kamp. Ja, det är dags för Manchester United mot Liverpool på Old Trafford!Jose Mourinho höll under fredagen presskonferens inför mötet med Liverpool. Där bjöds det på allt ifrån telefonsamtal till uppdateringar kring Ibrahimovic.