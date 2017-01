Veckopanelen #3

Sen sist så har Manchester United tagit sig vidare till final i Ligacupen, kryssat mot Stoke och Wayne Rooney har skrivit in sig i historieböckerna.

Lo: Missade själv den första halvleken av matchen pga. egen träning men av det jag hann se var jag precis som de flesta andra inte imponerad. En förlust är trots allt en förlust, även om det i detta fall var “tillåtet”, och med ett näst intill ordinarie lag på plan samt efter den svaga prestationen mot Stoke borde framför allt inställningen varit betydligt bättre. Men men - Vi gick ju vidare trots allt, så det får väl duga denna gången.Pontus: Att avancemanget var det som betydde något. Spelet var verkligen inte på topp och det finns mycket som måste vara bättre, men i just denna matchen spelar det ju mindre roll, det som verkligen betydde något var att hålla undan och ta sig till final.Sen är det så klart tråkigt att den långa sviten utan förlust sprack, men jag kan leva med att det var i denna matchen den gjorde det.Aldin: Jag tror inte detta blir en match som kommer ut på DVD i alla fall. Kändes oinspirerat från vår sida, vi jobbar inte lika hårt som innan och det kändes som om vi levde på 2-0 ifrån första matchen. Synd att vår fina svit på 17 matcher utan förlust kom mot just Hull, men vi är trots allt vidare till final, vilket är positivt.Lo: En flopp, javisst. Men framför allt en stor besvikelse. När Memphis värvades var han ju en av hela världens största framtidsnamn och kom från en succésäsong i Holland. Så förhoppningarna var höga redan från början och när han sedan övertygade på försäsongen höjdes ju ribban ännu några steg. Men som vi tidigare varit inne på så förverkligades aldrig Memphis talang i United. Förutom några enstaka insatser - jag tänker framför allt på den magiska matchen han gjorde mot Midtjylland i Europa League - var Depay riktigt dålig, ibland ointresserad och ofta ovillig att försvara. Det duger helt enkelt inte i Manchester United. Så att han blir såld är ingen chock, även om jag själv helst skulle ha sett en utlåning då Memphis fortfarande är ung. Återköpsklausulen - som gör att United har första pax på honom ifall hans talang trots allt blommar ut - gör dock att jag ser försäljningen till Lyon som ett bra beslut av klubben.Pontus: Med tanke på det facit han hade från Eredivise och den hajp som fanns runt honom är det tveklöst en flopp. Jag tycker att det var helt rätt att låta honom gå vidare i karriären, extra mycket med tanke på att just ytterpositionerna känns så välbeställda i United för tillfället. Och jag tycker nog att han fick ganska många chanser, kanske inte denna säsongen men förra, och det finns inte många matcher jag kan nämna på rak arm där han gjorde ett avtryck. Känslan är att detta är det bästa för båda parter. Hoppas att han kan blomma ut nu, och från hans United-tid tar jag med mig Arsenal , Midtjylland och Club Brugge hemma, då flög han.Aldin: Flopp är det definitivt. Minns själv de förväntningar man hade på Memphis när han anlände, han skulle ju bli nya nummer 7. Men jag tror inte det var någon annan än han själv som satte de största förväntningarna. Snackades om mål hit och dit, priser osv, jag tror inte Memphis hade rätt mentalitet från början. Det var ofta man jämförde Martial med Memphis förra säsongen, där den förste visade på mer mognad trots yngre ålder. Kanske är det lite utav en överraskning då man alltid hoppas på att det vänder för en spelare, men i slutändan verkar det inte har funkat för Memphis eller laget. Önskar honom all lycka i Lyon, och att han en dag kan återvända på andra villkor.Lo: Absolut. Jag ser fortfarande Luke Shaw som en av världens mest lovande ytterbackar. Men då måste ju utvecklingen börja ta fart nu och därför är jag lite bekymrad över att José Mourinho inte verkar föredra Shaw i startelvan. Om det är någon position vi i dagsläget skulle behöva en stabil spelare på är det ju vänsterbacken, där Daley Blind Marcos Rojo och Matteo Darmian roterat - ingen av dem någon ideal ytterback, vilket en Shaw i form däremot är. När det kommer till skadorna är det ju förbannat synd, speciellt den stora då Shaw var lagets bästa spelare den hösten innan olyckan vid namn Héctor Moreno slog till. Förhoppningsvis börjar Shaws skadeproblem lätta snart så att han får chansen att förverkliga den förmåga han besitter.Pontus: Verkligen. Killen fyller bara 22 i år och jag är övertygad om att det finns så mycket att hämta i honom. Sen känns för mig vänsterbacksplatsen som en position som inte satt sig under Mourinho. Rojo har ju visat sig funka fint centralt, Blind tycker jag ofta sett trög och svag ut och Darmian blandar och ger en del. Så position finns där för Shaw att ta. Bara att hålla alla möjliga tummar för att han kan hålla sig skadefri en längre period nu (för man kan ju bara konstatera att hans tid i United ramats in av många skador, även utöver det hemska benbrottet) då ser jag mycket väl att han kan växla upp till en av ligans bästa vänsterbackar.Aldin: Välkomnas definitivt tillbaka, speciellt med tanke på vilka frågetecken vi haft på vänsterbackspositionen sedan Shaw blev skadad. Rojo och Blind är för mig två spelare som inte besitter kvalitéer nog för en sådan position. Sedan hur redo Shaw är och hur Mourinho ser på hans situation är en helt annan fråga. Hur som helst så är Luke Shaw den typen av spelare som ett lag som Manchester United behöver. Med tanke på hans potential så finns det fortfarande fotboll kvar i killen, jo Shaw får gärna komma tillbaka.Lo: När min egna träning var slut och jag plockade fram mobilen för att kolla startelvan måste jag säga att jag var lite besviken på att Mourinho inte roterade ett dyft, det har han ju inte gjort under hela säsongen. I och för sig inte överraskande då det är så Mourinho brukar använda sin trupp, men som jag ser det har United ändå en så pass bred trupp att det skulle löna sig att rotera ibland och med jämna mellanrum ge de yngre spelarna chansen. Vart har t.ex. Timothy Fosu-Mensah försvunnit? Mot Wigan hoppas jag att Mourinho roterar, vilar Zlatan med flera som spelat i princip varenda match. Jag befarar dock att mina förhoppningar är förgäves i denna fråga.Pontus: Det är så klart en övervägning, och jag är väl för att spela ett starkt lag så mycket man kan. Med det sagt tycker jag att det har funnits lägen att rotera betydligt mer. Att en 35 årig Zlatan behövde spela mot Hull känns kanske lite onödigt, finns ju spelare som kunnat komma in och göra jobbet ändå. När det går ut på att han ska göra målen måste han ju vara fräsch till att göra det också.En spelare jag velat se mer av än sista tio i en avgjord match mot Reading är Fosu-Mensah. Han har ju enorm potential, men behöver också spela. Wigan i helgen är väl utmärkt för det.Aldin: Jag är väl mer en person som föredrar rotation, speciellt när det är spel i ligacupen, FA-cupen eller sämre motstånd. Samtidigt vet jag vad man får med Mourinho; en tränare som hellre föredrar en given startelva vecka in och ut. En sån situation är däremot väldigt tråkig för ungdomarna i laget som aldrig kommer få en chans, men även jobbig i längden för de spelare som spelar jämnt. Jag tror definitivt att vi skulle må bättre utav att rotera oftare, frågan är bara hur bekväm Mourinho är med det. Han har flertalet gånger sagt att han är nöjd med truppen.Lo: Jag kan inte se någonting hända, inte in och knappast heller ut. Efter försäljningarna av Depay och Schneiderlin - de två spelare som Mourinho själv talade om när fönstret öppnade - har Mourinho med nöd och näppe en 25-mannatrupp till sitt förfogande, och det är så han i regel brukar vilja ha det. Därtill har han vid upprepade tillfällen påpekat att han är nöjd med truppen han nu har. Så under detta fönster kommer inget att hända. Däremot kan jag se en hel del övergångar genomföras i sommar.Pontus: Det kommer vara lugnt är jag övertygad om, det blir ingen Griezmann eller Nilsson Lindelöf på Old Trafford under januari. De försäljningar som gjort känns rimliga med tanke på truppens bredd och spelarnas speltid. Så det blir smooth sailing fram till sommaren, väl där kanske någon bomb smäller.Aldin: Förutom att någon yngling skulle kunna åka på lån eller säljas så ser jag inte någon större anledning till att det skulle bli någon överraskning för oss. Försäljningarna av Morgan och Memphis var för mig annars väldigt bra förhandlat av oss med tanke på prislapparna, vilket innebär att Ed Woodward gör framsteg. Jag tror vi får vänta med bomb(er) i sommar.Lo: Jag är ju i den åldern att jag fått äran att följa hela Rooneys resa från ankomsten till Old Trafford 2004 fram tills nu och för mig har han varit en stor förebild under unga år. Så av den anledningen är det kanske inte konstigt att jag håller honom väldigt högt. Men ska man se objektivt på det hela så tycker jag även då att man bör hålla Rooney som en av klubbens största spelare genom tiderna. Jag menar: 250 mål, flest av alla! Statistiken talar väldigt mycket för sig själv. Dessutom tycker jag att Rooney fått alldeles för mycket skit under senare år, speciellt med tanke på vad han gjort för både land och klubb. I de flesta andra länder visar man större respekt för spelare som Rooney, och det tycker jag man även i England bör göra. En spelare med denna talang kommer de nämligen inte att få fram på flera decennier framöver, minst. Jag kommer åtminstone aldrig att nedvärdera det som Wayne Rooney har gjort för Manchester United, varken nu eller efter att han lämnat klubben.Pontus: Väldigt, väldigt högt. Wayne Rooney har varit en konstant i Manchester United under väldigt stor del av min supportertid, och alltid spelat för laget snarare än sig själv. Sen talar ju statistiken för sig själv, flest mål genom alla tider, inget annat än fantastiskt. Inne på sin 13:e säsong, lagkapten. Okej att det kan finnas saker som inte känns helt hundra, men en av de största ser jag honom verkligen som. Vunnit allt man kan göra. Så för mig ska han värderas oerhört högt, och hyllas för allt han gjort för Manchester United. Kommer kännas tomt den dag han inte längre är kvar i laget.Aldin: 250 mål på 546 matcher, det tog Rooney 212 matcher färre än Bobby Charlton att slå rekordet. Det är ganska imponerande om man tänker efter och det blir även svårt att ge Rooney skit. Det blir även svårt att ifrågasätta Rooneys tjänst till klubben med tanke på de titlar och mål han har på kontot för klubben. Även om han i vissa stunder agerat tveksamt och haft sviktande form i 3-4 år nu så har han varit där för klubben. Jag tror många fans dömer Rooney med tanke på hans två transferrequest, vilket inte är sexigt alls och har då svårt att se honom som en legendar. Sen får Rooney alldeles för mycket kritik av England och media, kritik som jag aldrig kommer förstå. Hans tjänst skall dock belönas med legendarskap i klubben, ingen snack om saken.