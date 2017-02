Veckopanelen #4

Efter en veckas uppehåll är panelen tillbaka. Den här gången ska vi diskutera Uniteds kryssande, Michael Carricks betydelse för klubben samt vad nyckeln till tre poäng mot Watford är.

United har åter varit inne i en period där man spelade onödigt många kryss. Laget har fortfarande en imponerande rad av matcher där man är obesegrade i ligan, men kryssen måste anses som för många. Vad beror det på enligt er?

Jesper: Jag tycker att i vissa matcher så förtjänar man inte att vinna, exempelvis i matchen mot Hull så kunde man i ärlighetens namn lika gärna förlorat. Markovic hade ett skott i stolpen och Hernandez hade ett friläge från halva planen. Det blir mycket snack om att det var ett onödigt poängtapp och det var det verkligen men med lite oflyt kunde vi lika gärna förlorat. Sedan tycker jag att kvaliteten brister stundtals, det finns en plan A men ingen plan B om inte Fellaini finns på bänken vilket tydligt syntes i matchen mot Hull. Trodde aldrig att jag skulle säga det men jag saknade verkligen att sätta in Fellani sista 15 i den matchen. Sedan skall man också säga att det är ett rejält styrkebesked att inte ha förlorat i ligan på extremt länge. Sedan Mourinho gick över till högre press så har spelet sett betydligt bättre ut.

Björn B: Tycker att vi förlorade/kryssade lite i onödan/ologiskt under tidig höst, liknande prestationer blev sedan vinster under en tid, för att nu bli oavgjorda matcher, igen. Ingen jätteskillnad i prestation direkt kan jag tycka under tidsperioden. Rent spelmässigt så tycker jag att Mourinho körde fast lite innan Leicester matchen. “Genidraget” att sätta in Carrick i höstas och spela tre centrala mittfältare funkade bra initialt, men har genomskådats lite av motståndet på sistone. Att då återgå till att spela två centrala mittfältare gav direkt islossning mot Leicester när Miktaryan kom in som nummer 10. När man tänker tillbaka på matchen mot Hull så borde laget självklart formerats på samma sätt då, men i efterhand är mycket självklart.

Lo: Att vi helt enkelt har varit för dåliga. Vi kommer inte till tillräckligt många farliga målchanser, avsluten är inte distinkta nog och därför gör vi få mål. Men framför allt tycker jag att spelet är för långsamt, för horisontellt och med för få genomtänkta anfall. Under den korta period mot Leicester då vi gjorde målen och avgjorde matchen var det bättre, men om man som jag såg Derby d’Italia (Juventus - Inter) strax efteråt var det extra tydligt hur långt efter Manchester United är i den internationella konkurrensen för tillfället. Och det är ju aningen deprimerande. Men min förhoppning är att vi går mot rätt riktning nu och att Mourinho börjar hitta sin formation. Att vi åtminstone är svårslagna är ett tecken på det.

Lenne: United saknar effektivitet i avsluten. Försvaret sitter, men det räcker givetvis inte. Målen måste göras, och spelarna verkar ha förtvivlat svårt att sätta chanserna som dyker upp. Det känns som att United måste kämpa stenhårt för varje målchans, och att det i sin tur tar på krafterna – vilket resulterar i oskärpa när det är dags för avslut. När Henrikh Mkhitaryan flyttades till tio-rollen efter 20 minuter i matchen mot Leicester blev flytet i spelet märkbart bättre - och vips så vann United med 3-0. Fortsätt att ha armeniern där, så lossnar det måhända för hela truppen.

Henrikh Mkhitaryan glänste verkligen senast och var en direkt bidragande till faktor att Manchester United tog en säker seger mot Leicester. Det verkar ändå som att Mourinho fått betalt för beslutet han tog om att bänka honom inledningsvis. Hur högt håller ni armeniern?

Jesper: Asså jag är lite kluven när det gäller Mkhitaryan, han blandar helt briljanta saker/insatser med väldigt konstiga beslut och dåliga matcher. Nu senast mot Leicester tycker jag att han är kall tills han bara blixtrar till och gör ett fantastiskt 1-0 mål. Efter målet ser det ut som en helt annan spelare, dessutom fixar han en kanon assist till Matas mål. Anledningen till att han höjde sig kan vara att han fick spela centralt. Armenierns största styrka enligt mig är hans driv med bollen, det går otroligt fort! Det finns inte allt för många spelare i United som har den styrkan som han har. Han bidrar helt enkelt med fart och fläkt, han löper dessutom mycket i djupled vilket inte alla spelare i dagens Manchester United gör. Sammanfattningsvis så ser jag Mkhitaryan som en väldigt nyttig och bra spelare i Mourinhos bygge.

Lo: Jag gillar verkligen spelartypen Mkhitaryan. En offensiv mittfältare med driv, kreativitet och kombinationsförmåga är något som vi har saknat länge. Senast vi hade en sådan typ av spelare i truppen var Shinji Kagawa och det är egentligen just där, i likheterna med Kagawa, som min stora farhåga kring Mkhitaryans plats i laget har legat ända sedan han värvades. Likt Kagawa är Mkhitaryan egentligen bäst som tia, där hans förmågor i kombinationsspelet gynnas allra mest. Men den positionen har vi historiskt sett antingen inte använt eller haft stor konkurrens om. Så när han värvades befarade jag att han skulle petas ut på kanten, vilket han också har gjort, vilket var precis det som fick Kagawa att floppa och tillslut returneras till Dortmund. Skillnaden från japanen är dock att Mkhitaryan - även om det inte är hans bästa position - kan spela på kanten och därför som väntat ändå har presterat rätt bra i ett antal matcher som ytter. Men som vi fick se mot Leicester var det när han flyttades in centralt som han verkligen lyfte sig och avgjorde matchen för oss. Därför skulle jag helst se Mkhitaryan som tia. Hans position är dock svår eftersom den rollen som sagt kräver en formationen som inkulderar en utpräglad tia, vilket blir svårt att lösa om Mourinho vill ha med alla nyckelspelare i startelvan, gynna Pogba och fortfarande behålla balansen. Därför var jag frågandes till värvningen av Mkhitaryan, även om han är en fantastisk spelare, och därför blir det intressant att se hur Mourinho i regel har tänkt formera laget i framtiden.

Lenne: Han har visat sig ha en oerhört hög högstanivå, men han har också en riktigt låg lägstanivå. Jag tror att

Michael Carrick, som för övrigt Lo har skrivit en lysande artikel om här på SvenskaFans, är fortfarande en viktig bricka i Manchester Uniteds lagbygge. Men nu är det ju precis som Lo skrev så att Carrick inte kommer att hålla så många säsonger till och United måste ersätta honom. Finns lösningen redan i klubben, eller behöver Mourinho ut på spelarmarknaden redan i sommar?

Jesper: Tyvärr är sanningen som du säger att Carrick inte kommer hålla så länge till, tycker att man kan se att han har det lite kämpigt mot riktigt, riktigt bra lag. Dock är han fortfarande en nyckelspelare när vi möter sämre lag då han är den i vår trupp som är överlägset bäst på att trä in passningar mellan motståndarnas försvar och mittfält. Jag kunde se i början av Blinds karriär i United att han kunde bli den ‘’ nya ‘’ Carrick, det hoppet har jag tyvärr tappat dock. Ett drömscenario för mig är att vi värvar in en rörligare version av Carrick, lite kvickare och lite rörligare. Vem vi nu ska jaga vet jag faktiskt inte, en Veratti som Björn säger nedan hade varit otroligt intressant att se i United tröjan.

Jag har svårt att se att lösningen finns i klubben, det skulle vara om Mourinho tänker att han vill spela med Pogba och Herrera på mitten med en Mkhitaryan framför. Det skall bli otroligt intressant att se hur Mourinho tänker med innermittfältet tills nästa säsong.

Björn B: Tror inte på att ersätta spelare som Carrick rakt av, eller snarare att man ska leta efter en liknande spelare per defenition. Var inblandad i en 10 år lång (bara en liten överdrift) disskussion om vem som skulle ersätta “Scholes” svaret blev ingen alls. För att det är så fruktansvärt svårt att ersätta vissa spelare, framförallt på det centrala mittfältet. Carrick ersatte ju Keane en gång i tiden (som vi minns), men för mig är de extremt olika som spelare och United förändrade sitt sätt att spela därefter. Tror inte att vi ska leta efter en “ny Carrick” utan efter den spelare som vi helst vill bygga ett mittfält kring framöver. Den spelaren finns redan i truppen i form av Pogba, sen ska han ju inte spela en “Carrick-roll” men han ska inte spela som en nummer 10 heller. Om man ska plocka någon utifrån så är ju Veratti det uppenbara valet. Men det kommer ej att hända. Eric Dier från Spurs, det kanske vore något?

Lo: Som jag skrev i artikeln du hänvisar till: Denna fråga blir en av Mourinhos absolut svåraste, och viktigaste, uppgifter att pricka rätt inom de närmaste åren. Jag ser Carrick som en av lagets i särklass viktigaste spelare, den rollen han har är en nyckelroll i de flesta lag eftersom en duktig “regista” styr så otroligt mycket. Hela speluppbyggnaden, passningstempot, öppnar upp ytorna på planen samtidigt som han är balansen och länken mellan defensiven och offensiven. Senast när Carrick lämnar klubben - kanske om två år, kanske redan i sommar - måste vi få in en spelartyp som klarar av den rollen och ju snabbare vi får in honom desto bättre, eftersom Carrick som bekant håller på att trappa ner karriären. Men vem denna spelare ska vara är som sagt en otroligt svår fråga, denna spelartyp är fruktansvärt sällsynt på dagens marknad. En sådan är ju som ovan nämnt Marco Verratti, men han blir förstås jäkligt svår att lösa då framför allt Barcelona lär jaga honom med all sin kraft. Samtidigt känns Daley Blind som det enda alternativet som redan finns i truppen och även om han är ett okej alternativ tror jag inte att han kan fylla den rollen till fullo. Annars verkar ju Pogba ha fått lite av den rollen i en rad matcher på sistone, och gjort det helt okej. Men enligt mig stryper den låga utgångspositionen många av Pogbas största styrkor, de styrkor som vi värvade honom för att använda och att då ge honom den rollen ser jag inte som idealt. Så Mourinho har en fruktansvärt knivig uppgift att lösa på det centrala mittfältet, vilken väg han än väljer att gå.

Lenne: Michael Carrick är en unik spelare, och kommer därför inte kunna ersättas rakt av. Däremot finns det andra mittfältare som givetvis passar in, men då behöver spelet förändras lite. Jag tror det kan bli så att Ander Herrera och Danny Blind får bilda det defensiva mittfältet när Carrick hänger upp skorna på spiken (ett till år vore dock önskvärt). Det kanske inte är det mest spännande mittfältsparet i Uniteds historia, men det kan visa sig vara effektivt i att stänga ytor och låta Mkhitaryan, Pogba och Mata står för kreativiteten istället - längre upp i planen.

Spelschemat är stentufft framöver och matcherna avlöser varandra på ett löpande band. Härnäst väntar ett viktigt möte mot Watford hemma på Old Trafford och ska United vara med i racet om CL-platserna så är tre poäng ett måste. Vad blir nyckeln för att knäcka Watford?

Jesper: Fart, kreativitet och att man vågar löpa i djupled för varandra, man får inte bli bekväma. Man måste skapa ytor för varandra. Jag vill verkligen se Martial tillbaka på planen, jag är helt oförstående till att man just nu halvt om halvt fryser ut honom även om Martial själv förnekar att något skall ha skurit sig mellan han och Mourinho. Ge mig Pogba och Herrera på mittfältet, Mata till höger, Mkhitaryan bakom Zlatan och Martial till vänster och Zlatan längst fram så är 3 friska poäng hemma i bagaget.

Björn B: Rätt startelva. Och det är en elva som innehåller Pogba, Herrera, Zlatan, Martial, Mkhitaryan och Mata. Vågar United satsa offensivt direkt så kommer matchen att vinnas.

Lo: Vi måste spela ett snabbare och mer offensivt passningsspel centralt än vad vi gjort på sistone, inte bara lita på att skicka in inlägg i boxen och se vad som händer. Jag vill se ett anfallsspel med en kvalité som gör oss förtjänta av en seger och som ger mig hopp om att vi faktiskt kan knipa en Vi måste spela ett snabbare och mer offensivt passningsspel centralt än vad vi gjort på sistone, inte bara lita på att skicka in inlägg i boxen och se vad som händer. Jag vill se ett anfallsspel med en kvalité som gör oss förtjänta av en seger och som ger mig hopp om att vi faktiskt kan knipa en Champions League -plats i år. Gör vi det bör klasskillnaden märkas och ge oss tre poäng mot Watford.

Lenne: Spela som man gjorde mot Leicester - efter taktikförändringen - då lär det blir mål, och tre poäng in på kontot.

“Det verkar ändå som att Mourinho fått betalt för beslutet han tog om att bänka honom inledningsvis.” Detta håller jag inte med om, ingenting kan få mig att tro att 27 åringen blev bättre av att sitta på bänken, eller att United blev det. Mourinho borde ha spelat in honom i laget från dag 1 istället, för det är uppenbart för mig att han är en given startspelare om man tittar på prestationer. Tycker att Mournho gör samma misstag just nu med Martial. Jag håller Mkhitaryan riktigt högt, men han är inte så bra (för mig) att laget ska byggas kring honom. Men med rätt spelare runt sig, är han en galet kompetent nummer 10 för att ta United tillbaka till att bli ett topp-tre lag i ligan, men om han kan ta laget högre än så är tveksamt för mig.José Mourinho har hittat rätt med Henrikh Mkhitaryan som nummer tio, bakom Zlatan. En snabb, teknisk lirare som löser upp försvar och ger svensken mer yta. Vi behöver se honom i en hel säsong i United först däremot, innan vi vet vilken effekt han har på laget och hur mycket han blandar bra och mindre bra insatser.