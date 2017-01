Wayne Rooney, Manchester Uniteds meste målskytt genom tiderna.

Wayne Rooney - Gatufotbollens Golden Boy

Wayne Rooney, Evertonsonen som ägnat hela sitt vuxna liv åt Manchester United. Spelaren som alltid gett 100%. Nu står han där, ensam på toppen i en av världens största fotbollsklubbar.

Bakgrund

Wayne Rooney föddes i Croxteth,

Han gjorde bland annat 99 mål i sin sista säsong i den lokala juniorligan.

Wayne Rooney var en unik talang, en snabb anfallare med en sällan skådad hunger, den unge Wayne Rooney blev redan vid nio års ålder scoutad av Bob Pendleton som slutligen värvade honom till



2002 blev han uppkallad till Evertons A-lag och 19 oktober gjorde han sitt första mål i

Trots att han tillbringade hela sin ungdom i Everton och tidigt deklarerade hur mycket han älskade den blå klubben från Liverpool så blev det inte mer än två säsonger i A-laget innan Sir Alex Ferguson och



Manchester United

Wayne Rooney skrev 2004 på ett kontrakt med Manchester United som innebar att han då blev den dyraste tonåringen genom tiderna, övergången var värd cirka 300 miljoner kronor.

Men Wayne Rooney var inte sen med att börja betala tillbaka på den höga övergångssumman, utan skred direkt till verket. I sin debut mot Fenerbache i



Wayne Rooney tog fotbollsengland och Premier League med storm. Han visade upp en snabbhet, och en teknik som ställde till med stora problem för de flesta backlinjer i ligan. Men hans absolut största tillgång har alltid varit den där brinnande viljan att vinna fotbollsmatcher, att aldrig komma ut på andra sidan av en match med en förlust. Wayne Rooney gav sig aldrig, tappade laget bollen på offensiv planhalva var han ofta en av de första att vara tillbaka på defensiv planhalva för att försvara.

Den här viljan, brinnande vinnarskallen har dock även ställt till med problem för Rooney. Fråga till exempel Sven-Göran Eriksson som fick plocka av honom tidigt i första halvlek i en landskamp för England. Wayne Rooney kom in i matchen alldeles för övertänd och de röda kortet hängde i luften. Eller i åttondelsfinalen under VM i Tyskland där han fult stämplade Carvalho och blev utvisad vartefter hela England gjorde honom till syndabock då engelsmännen sedan brakade ur turneringen.



I Manchester United och under Sir Alex Ferguson utvecklades den mycket lovande anfallaren till en av ligans absolut främsta på ganska kort tid och han blev snabbt en av klubbens bärande spelare.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan Wayne Rooney anslöt som en blivande superanfallare. Sedan den där dagen 2004 har han till exempel hunnit med att vinna FA-Cupen en gång, Premier League fem gånger och Champions League en gång.

Många anser att han aldrig blev så bra som han lovade som ung, andra anser att han lidit av det faktum att han varit för mångsidig och på så vis ofta fått spela på andra positioner än som just anfallare. Men Wayne Rooney är en unik fotbollsspelare, han är en anfallare som inte har några problem kliva ner på mittfältet, om det är vad som krävs för att laget ska vinna fotbollsmatcher.



Dessutom så kvarstår faktum - den 21 januari 2017 gjorde Wayne Rooney sitt 250e mål för Manchester United och passerade därmed Sir Bobby Charlton (249 mål). Wayne Rooney är därmed Manchester Uniteds meste målskytt genom tiderna.



249 mål på 543 matcher - imponerande!



Hyllas de som hyllas bör, och trots att han inte längre är den där kvicke anfallaren som sliter sönder motståndarnas försvarslinje så är han fortfarande Manchester Uniteds kapten och han visar fortfarande samma brinnande vilja att vinna såväl närkamper som matcher.



2017-01-22

