West Ham 0 – 2 Manchester United

Ett tidigt rött kort gjorde matchbilden ensidig, men det dröjde en bra bit in i andra halvlek innan United kunde spräcka nollan. När sen det andra målet kom vara det bara transport till sjätte raka segern.



De Gea – Valencia, Jones, Rojo, Darmian (46’ Mata) – Herrera, Carrick – Lingard (58’ Rashford), Pogba, Mkhitaryan (65’ Smalling) – Ibrahimovic Bänken: Romero, Smalling, Fellaini, Young, Mata, Martial, RashfordGanska förväntad startelva. Rooney är fortsatt skadad och Carrick är tillbaka på mitten. Mest förvånande är att Martial, som var matchens spelare för två dagar sedan, hamnar på bänken och Lingard kommer in från start.Randolph – Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell – Kouyate (82’ Fernandes), Obiang – Feghouli, Lanzini (89’ Ayew), Payet (69’ Carroll) – AntonioBänken: Adrian, Fernandes, Quina, Noble, Ayew, Carroll, FletcherNågra förändringar gör Bilic. Nobel har återhämtat sig från skada, men sitter på bänken. På plan finns Payet och Antonio att se upp med.West Ham rullar igång årets första match för de bägge lagen. Matchen börjar väldigt avvaktande och försiktigt. Båda lagen känner på varandra och hur den egna formen känns. Passningstempot är inte speciellt högt och det är allt som oftast den förväntade passningen som slås. Dimitri Payet tar sig in från sin vänsterkant och avslutar två gånger om med sin högerfot utan att få någon träff alls.Efter tio minuter kommer hemmalaget i en fint och snabbt anfall. Lanzini avancerar fram centralt och spelar ut till höger mot Payet. Han spelar i sin tur tillbaka bollen centralt vid straffområdeslinjen till en fristående Lanzini, som tar emot och avslutar mot första stolpen. De Gea sträcker ut och gör en fin räddning.Efter en kvarts spel kommer en situation som kommer att definiera matchen. Feghouli får bollen lite långt ifrån sig på offensiv planhalva och Phil Jones kommer ganska tufft in och slår undan bollen. Feghouli fullföljer även han in i situationen och kommer flygande in i Jones. Det blir en kollision där United-spelaren ser ut att få mest ont. Mike Dean väljer att blåsa i Uniteds favör och även dela ut ett rött kort till West Ham-spelaren. Frisparken är inget att diskutera, men det röda kortet går att diskutera. Feghouli kommer flygande med båda benen lyfta lite från marken, men utan sträckt ben. Ett rött kort känns väldigt hårt mot hemmalaget här, gult hade inte varit fel i denna situation.Efter det röda kortet lägger sig West Ham naturligt längre ner och försvarar vid eget straffområdet. Manchester United tar tag i initiativet och har mycket boll. Men om det är för att det var match för 48 timmar sedan eller vad det är vet jag inte, men spelet saknar fart och passningarna sätts precis där man förväntar sig hela tiden. Det kommer in något inlägg men West Ham har inte några problem att hålla United stången, och det känns lite halvfarligt de gånger hemmalaget väl sticker upp.Det dröjde ända fram till 35:e minuten innan United lyckas skapa något riktigt farligt. Zlatan har tagit sig ut på högerkanten och slår ett inlägg som går genom straffområdet till Mkhitariyan som direkt sätter in bollen mot bortre stolpen där Valencia kommer. Han avslutar men Randolph får fram en hockeyplock och lyckas hålla bollen utanför mål. Returen studsar ut till Lingard som petar till bollen framför ett öppet mål i stolpen och in i Randolphs famn på mållinjen.Direkt efter får Zlatan en möjlighet när Mkhitaryan sätter en boll i djupet på honom, men avslutet med vänsterfoten går högt över.United har fått lite mer fart i spelet och tryckt fram ytterbackarna längre. Men sista chansen i halvleken kommer till West Ham. Herrera tappar boll i mittcirkeln och bollen kommer ut till Antonio på högerkanten. Han nästan skjuter in den centralt till Lanzini som vrider och vänder innan han avslutar mot bortre krysset och tvingar De Gea till en fin räddning. Det påminner lite om Coutinhos avslut De Geas jätteräddning på Anfield.Med en man mer på plan väljer Mourinho att ta ut Darmian och sätta in Mata direkt efter paus, och skruva om till en mer offensiv uppställning.Draget funkar och United har full kontroll på händelserna och West Ham får problem att få tag i bollen. Men när vi kommit dryga tio minuter in i andra halvlek ser man ändå att det är ganska likt första halvlek. Positionerna är lite mer offensiva men passningstempot är för lågt och passningarna sätts för mycket på fötter och utmanar inte tillräckligt. I den 57:e minuten kommer Marcus Rashford in, något som skulle visa sig sätta fart på saker. Men innan Rashford presenterar sig på riktigt kommer ett superläge för Michail Antonio. Rojo slår en slarvig passning och West Ham bryter och sätter fart framåt. Som så många gånger är det genom Lanzinis fötter det händer. Han sticker fram bollen i helt rätt hundradel och Antonio kommer helt fri med De Gea. Han väljer att avsluta direkt och avslutet går ganska mitt på De Gea, som kommit ut sanbbt och gör en ny fin räddning.I den 63:e minuten slår Carrick ut bollen på vänsterkanten till Rashford som sätter fart och flyger förbi Nordtveit. Han väntar sen in Obiang och Nordtveit för att finta bort dem båda och spela snett inåt bakåt till Juan Mata som blivit helt fri mitt i straffområdet. Den lille spanjorens vänsteravslut är tillräckligt hårt och utom räckhåll för Randolph och matchens första mål är ett faktum. De två bytena har verkligen gett resultat och Mourinho kan mysa lite på bänken.Matchen känns i det stora hela vunnen tack vare Matas mål, men så länge det bara är ett måls ledning kan vad som helst hända.Pogba avancerar in från högerkanten och avslutar mot bortre stolpen med vänsterfoten precis utanför. Och med dryga kvarten kvar spelar Rashford snett bakåt till Pogba på vänsterkanten. Även denna gång avslutar han mot bortre stolpen, men utgången är densamma, strax utanför.West Ham byter in Andy Carroll för att ställa till med problem i luftrummet. Efter en hemmafrispark kan United kontra, Zlatan sätter bollen till Rashford som löpt sig fri till höger. Hans avslut får en svår bollbana och Randolph håller på att tappa in bollen under sig, men har tur när bollen stoppas av stolpen.Med dryga tio kvar punkteras så matchen helt och hållet. Ander Herrera avslutar från distans men skottet täcks, men Obiang får inte iväg bollen utan Herrera kan vinna tillbaka bollen och den studsar fram i straffområdet till Zlatan Ibrahimovic som på halvvolley dunkar in 2-0 intill första stolpen. Ett mycket fint avslut, men på reprisen syns tydligt att Zlatan stod offside. Kanske något form av kompensation på de bortdömda målet på nyårsafton.Carroll ställer till lite problem i kamp med Smalling vid ett tillfälle, men mycket mer än det lyckas inte West Ham skrapa fram sista tio och många av de knappa 57 000 åskådarna går hem.United spelar bara av matchen, Rashford fortsätter ha lekstuga på sin kant och hittar in med ett fint inlägg mot bortre där Herrera kommer framrusande, men avslutet räddas av målvakten.Efter några minuters stopptid blåser domaren av det är sjätte raka segern för United i ligaspelet.0-1, 63’ Juan Mata0-2, 78’ Zlatan IbrahimovicSjätte raka segern satt oerhört skönt. Kort vila inför matchen och West Ham borta kändes på förhand inte som världens lättaste, så väldigt skönt att åka från London med tre nya poäng.Men det går ju inte att komma ifrån att några avgörande domslut i dag går Uniteds väg. Det röda kortet känns minst sagt tveksamt, om inte felaktigt. Feghouli kommer in med fart och hoppar in i situationen men träffar inte speciellt fult och drar snarare in benen. Sen är ju 2-0 målet offside på Zlatan. Så verkligen inte Mike Deans domarteams dag i dag.Annars är det jag kanske mest tar med mig det fina inhoppet av Marcus Rashford. Han slog igenom med dunder och brak förra våren, började bra denna säsongen men tappade sen formen en del. Han gjorde ett bra inhopp mot Middlesbrough senast och i dag kommer han in och är matchavgörande, kul att se.Nu är det några dagars vila innan United kliver in i FA-cupen när ett Jaap Stam lett Reading kommer till Old Trafford på lördag.