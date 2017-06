Zlatan Ibrahimovic lämnar Manchester United

Zlatan Ibrahimovic tog sig an, för honom, den ultimata uppgiften när han för ungefär ett år sedan kritade på för Manchester United. Uppgiften gick förenklat ut på två saker, att tysta alla kritiker som genom åren påstått att Premier League är en för tuff liga för svensken och att fortsätta vinna titlar.





Så här med facit i hand så kan man inte göra annat än sätta ett stort, fett “Check” efter de båda uppgifterna Zlatan stod inför säsongen 16/17. Med sina 28 mål för United och ännu tre titlar inspelade så lyckades Zlatan Ibrahimovic än en gång bevisa för hela fotbollsvärlden att han fortfarande vid 35-års ålder är en av världens absolut vassaste anfallare.



Visserligen gick inte klubben han representerade så bra som, vare sig han själv, eller någon annan runt klubben önskade.

Men för fotbollspelaren Zlatan Ibrahimovic blev det här säsongen då han fick bevisa för det ack så kritiska fotbollsengland att han, även där, kunde göra lite som han ville.

Tyvärr fick säsongen ett abrupt slut i och med knäskadan han ådrog sig mot Anderlecht i

Skadans allvarlighetsgrad "mörkades" av United (som, fortfarande, faktiskt inte officiellt gått ut med vilken skada svensken ådrog sig), men Zlatan själv gick snabbt ut efter operationen han genomgick med att han var på väg tillbaka - starkare än någonsin.



Hur illa är det då ställt med Zlatan Ibrahimovic?

Det är det nog ingen annan än Zlatan själv som kan svara på, och vi lär få vänta ett tag på det svaret. Min personliga känsla är dock att svensken kommer spela fotboll innan vi andra dricker champagne (eller Pommac om ni så vill) och firar in det nya året - men det kan å andra sidan vara ett rent önsketänkade scenario från min sida.



Vad vi däremot nu vet (eller gör vi egentligen det?) är att



Det finns dock (om än önsketänkande) små, små ljusglimtar för oss som så gärna hoppades på en fortsättning i den röda tröjan. Att han i dagsläget står utan kontrakt from 1 juli, behöver inte betyda att han är helt förlorad för de röda.

Manchester United skulle till exempel kunna erbjuda Zlatan Ibrahimovic att rehabträna hos klubben kombinerat med en ledarroll fram till dess att hans rehab är klar för att sedan signera upp honom på ett kortare kontrakt, eller till och med ett år.



Men tyvärr, med största sannolikhet är det här kapitlet slut, över, finito, finished i Zlatans karriär.

Jag kan bara tacka för de få plattmatcher, de många stunder stunder av briljans, de 28 målen och den enorma vinnarskalle han bjöd oss Unitedfans på den gångna säsongen.

0 KOMMENTARER 94 VISNINGAR 0 KOMMENTARER94 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-06-09 19:18:57 2017-06-09 19:18:57

Lögn, förbannad lögn och statistik. Siffror kan användas i många syften, inte sällan för att förvrida sanningen, men i dess renaste form har de nästan alltid något intressant att säga. Siffor säger någonting i största allmänhet, och vad det gäller just i sammanhanget fotboll kan siffror vara det ultimata sättet att sammanfatta en säsong på. Om du är lagd åt det hållet, det vill säga om du älskar siffror, bör du titta hit!Säsongen har kommit till sitt slut, och det här är tiden på året då vi blickar såväl bakåt som framåt. I denna gästkrönika, signerad Fredrik Jarl, delas såväl ris som ros ut, liksom att framtidshopp vädras. Vilka var egentligen bäst under säsongen som gick? Hur har Mourinho skött sig? Och, vad ser Fredrik när han tittar in i spåkulan?Där stod de. Spelare, tränare och övriga ledare från Manchester United-staben firade att klubben vunnit Europa League-finalen och via den segern var man därmed klara för Champions League-spel kommande säsong. När dammet nu har lagt sig, två veckor efter finalen, vad åstadkom egentligen José Mourinho under sin första säsong som huvudtränare för Manchester United?Manchester United anno 16/17 tog hela tre titlar men slutade inte bättre än sexa i ligan. Här i "Säsongspanelen" ska vi försöka bena ut årets toppar, floppar och allt däremellan.Michael Carrick stannar i Manchester United ytterligare ett år.Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en förlängning av det nuvarande kontraktet. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2019.Seger, titel och jubel i Stockholm. Manchester United avslutade säsongen i dur när Champions League-platsen säkrades genom en stark laginsats.Det har passerat fyra tränare, sex år och mer eller mindre en hel trupp. Nu ska Manchester United spela en Europacupfinal igen och allting ser ut att vara på väg åt rätt håll. Men när hymnen spelas, låter den inte som den ska. När laget går in ser det inte ut som det borde. Och i vardagsrummen i Manchester är ingenting som förut.Manchester United och Ajax gör på onsdagen upp om Europa League-titeln i ett tungviktsmöte i Stockholm.