2016-12-26 16:00

Burnley - Middlesbrough

1-0



Sönderblåst match när Boro föll

En jämn men sönderblåst match slutade med förlust för Boro efter att Victor Valdés fumlat in ett skott sent i andra halvlek. Om domaren påverkades av den hårda vinden är oklart, men det blåstes ordentligt även från honom.





Cristhian Stuani som var tillbaka från skada gick rakt in i startelvan, men i övrigt mönstrade Karanka samma lag som mot Swansea.



Startelvor



Burnley :

Heaton

Flanagan - Keane - Mee - Ward

Boyd - Hendrick - Marney - Arfield

Gray - Barnes





Boro :

Valdés

Barragán - Chambers - Gibson - Fabio

Clayton

Stuani - Forshaw - De Roon - Gastón

Negredo





Första halvlek

Matchen inleds ganska positivt, med två lag som ser taggade ut. Den första målchansen går till Burnley när Andre Gray testar skott, men han får ingen kraft i skottet och Valdés plockar lätt upp bollen. Efter drygt tio minuter får Boro sin första, och bästa chans efter en kontring. Barragán slår en mycket bra långboll på Stuani, som tar ner bollen och skjuter från distans, men bollen går tätt utanför stolpen.

Matchen är fysisk och det delas ut kort redan i den andra minuten. När första halvlek är slut har inte mindre än fem gula kort utdelats.



Målchanserna lyser dock med sin frånvaro och den pigga starten höll bara i drygt en kvart. Barnes testar Valdés från distans och Burnley har ett par frisparkslägen, men inget som hotar. Det är uppstår dock en straffsituation när bollen träffar Chambers arm efter lite tumult i straffområdet, men utan åtgärd från domaren.

Det är Burnley som är det bättre laget och Middlesbrough har svårt att koppla grepp när man får ner bollen på Burnleys planhalva. Gastón testar långtskott på en frispark, men i övrigt är Boro aldrig nära att hitta målet i första halvlek, som präglats av ständiga spelavbrott.

En i dubbel bemärkelse sönderblåst första halvlek slutar alltså 0-0.



Andra halvlek

Andra halvlek inleds med en fortsatt ganska låst matchbild. Boro har mer boll men har inte riktigt kreativiteten för att komma igenom Burnleys försvar.

Hela halvleken är präglad av fasta situationer och domaren Craig Pawson blåser frispark för minsta kontakt, vilket gör att båda lagen har svårt att etablera något spel. De gula korten delas också ut till höger och vänster.



Efter en dryg timme får Boro frispark i ett bra läge, men Gastón placerar bollen i magen på Heaton. Något senare har även Burnley en frispark som slås in och blir lite farlig, och det är som sagt de fasta situationerna som ger lagens enda farliga lägen. Stuani får till en riktigt bra nick på en hörna, men Heaton räddar återigen. Strax därpå gör Burnley sitt första byte när Vokes kommer in för Barnes.



Det är ombytta roller i andra halvlek när Boro står för det mesta av bollinnehavet. Burnley får fokusera mycket på att försvara och ligger ganska lågt med nästan hela laget. Sean Dyche gör ytterligare byten och slänger in Defour och Gudmundsson, men matchbilden håller i sig och Boro fortsätter att dominera bollinnehavet. Med drygt tio minuter kvar hänger ett mål för Boro hänger i luften, men när Burnley får frispark på egen planhalva händer saker. Heaton slår den långt och Vokes skarvar den vidare till Gray, som klipper till direkt. Valdés räddar skottet men lyckas på något sätt släppa förbi sig bollen och den rullar sakta in i mål.. Helt plötsligt är det alltså 1-0 till Burnley i den 80:e minuten.



Målet ger momentum till Burnley, som lyckas låsa fast bollen på Boros planhalva och får flera hörnor i rad vilket gör att tiden drar iväg. Karanka väntar ända till 86:e minuten innan han gör någonting, och då gör han ett dubbelbyte och slänger in Adama och... George Friend! Rhodes får alltså sitta kvar på bänken trots att Boro måste jaga mål. Burnley slår givetvis på sin ultradefensiv och Boro lyckas inte spela sig igenom. Som vi sett så många gånger förut när Boro ligger under och jagar kvittering är det alldeles för okreativt. Bollen går ständigt i sidled innan någon slår en långboll som går ut till inspark.

Det hela hjälps inte av att domare Pawson fortsätter att blåsa vid varenda liten kroppskontakt. Negredo får frispark emot sig tre gånger i rad när han går upp för att nicka på mittplan, och det slutar med att han av någon anledning får ett gult kort. Det är också det sista som händer innan matchen blåses av och Burnley vinner med 1-0.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 6(4) - 8(2)

Regelbrott 17 - 18

Hörnor 7 - 3

Offside 3 - 4

Bollinnehav 44% - 56%

Gula kort 6 - 5

Röda kort 0 - 0



De båda nykomlingarna drabbade samman på annandagen och det var Burnley som drog det längsta strået. Lagen hade varsin halvlek, Burnley var betydligt bättre i den första, men Boro kom igen och dominerade stora delar av andra halvlek. Mitt i Boros press fumlar Valdés in ett skott från Andre Gray och plötsligt är det 1-0 till Burnley med bara tio minuter kvar att spela. Boro saknade, som så många gånger förr, tillräcklig kreativitet för att luckra upp ett Burnley som lade sig på defensiven och man var aldrig nära att kvittera.Cristhian Stuani som var tillbaka från skada gick rakt in i startelvan, men i övrigt mönstrade Karanka samma lag som mot Swansea.HeatonFlanagan - Keane - Mee - WardBoyd - Hendrick - Marney - ArfieldGray - BarnesValdésBarragán - Chambers - Gibson - FabioClaytonStuani - Forshaw - De Roon - GastónNegredoMatchen inleds ganska positivt, med två lag som ser taggade ut. Den första målchansen går till Burnley när Andre Gray testar skott, men han får ingen kraft i skottet och Valdés plockar lätt upp bollen. Efter drygt tio minuter får Boro sin första, och bästa chans efter en kontring. Barragán slår en mycket bra långboll på Stuani, som tar ner bollen och skjuter från distans, men bollen går tätt utanför stolpen.Matchen är fysisk och det delas ut kort redan i den andra minuten. När första halvlek är slut har inte mindre än fem gula kort utdelats.Målchanserna lyser dock med sin frånvaro och den pigga starten höll bara i drygt en kvart. Barnes testar Valdés från distans och Burnley har ett par frisparkslägen, men inget som hotar. Det är uppstår dock en straffsituation när bollen träffar Chambers arm efter lite tumult i straffområdet, men utan åtgärd från domaren.Det är Burnley som är det bättre laget och Middlesbrough har svårt att koppla grepp när man får ner bollen på Burnleys planhalva. Gastón testar långtskott på en frispark, men i övrigt är Boro aldrig nära att hitta målet i första halvlek, som präglats av ständiga spelavbrott.En i dubbel bemärkelse sönderblåst första halvlek slutar alltså 0-0.Andra halvlek inleds med en fortsatt ganska låst matchbild. Boro har mer boll men har inte riktigt kreativiteten för att komma igenom Burnleys försvar.Hela halvleken är präglad av fasta situationer och domaren Craig Pawson blåser frispark för minsta kontakt, vilket gör att båda lagen har svårt att etablera något spel. De gula korten delas också ut till höger och vänster.Efter en dryg timme får Boro frispark i ett bra läge, men Gastón placerar bollen i magen på Heaton. Något senare har även Burnley en frispark som slås in och blir lite farlig, och det är som sagt de fasta situationerna som ger lagens enda farliga lägen. Stuani får till en riktigt bra nick på en hörna, men Heaton räddar återigen. Strax därpå gör Burnley sitt första byte när Vokes kommer in för Barnes.Det är ombytta roller i andra halvlek när Boro står för det mesta av bollinnehavet. Burnley får fokusera mycket på att försvara och ligger ganska lågt med nästan hela laget. Sean Dyche gör ytterligare byten och slänger in Defour och Gudmundsson, men matchbilden håller i sig och Boro fortsätter att dominera bollinnehavet. Med drygt tio minuter kvar hänger ett mål för Boro hänger i luften, men när Burnley får frispark på egen planhalva händer saker. Heaton slår den långt och Vokes skarvar den vidare till Gray, som klipper till direkt. Valdés räddar skottet men lyckas på något sätt släppa förbi sig bollen och den rullar sakta in i mål.. Helt plötsligt är det alltså 1-0 till Burnley i den 80:e minuten.Målet ger momentum till Burnley, som lyckas låsa fast bollen på Boros planhalva och får flera hörnor i rad vilket gör att tiden drar iväg. Karanka väntar ända till 86:e minuten innan han gör någonting, och då gör han ett dubbelbyte och slänger in Adama och... George Friend! Rhodes får alltså sitta kvar på bänken trots att Boro måste jaga mål. Burnley slår givetvis på sin ultradefensiv och Boro lyckas inte spela sig igenom. Som vi sett så många gånger förut när Boro ligger under och jagar kvittering är det alldeles för okreativt. Bollen går ständigt i sidled innan någon slår en långboll som går ut till inspark.Det hela hjälps inte av att domare Pawson fortsätter att blåsa vid varenda liten kroppskontakt. Negredo får frispark emot sig tre gånger i rad när han går upp för att nicka på mittplan, och det slutar med att han av någon anledning får ett gult kort. Det är också det sista som händer innan matchen blåses av och Burnley vinner med 1-0.Skott (på mål) 6(4) - 8(2)Regelbrott 17 - 18Hörnor 7 - 3Offside 3 - 4Bollinnehav 44% - 56%Gula kort 6 - 5Röda kort 0 - 0

Burnley-Middlesbrough Tom Heaton

Jon Flanagan

Michael Keane

Ben Mee

Stephen Ward

George Boyd

Dean Marney

Jeff Hendrick

Scott Arfield

Ashley Barnes

Andre Gray



Avbytare

Tendayi Darikwa

Steven Defour

Johann Gudmundsson

Michael Kightly

Paul Robinson

James Tarkowski

Sam Vokes

Victor Valdes

Antonio Barragan

Ben Gibson

Calum Chambers

Fabio

Marten De Roon

Adam Clayton

Adam Forshaw

Christian Stuani

Alvaro Negredo

Gaston Ramirez



Avbytare

Stewart Downing

Bernardo Espinosa

George Friend

Brad Guzan

Grant Leadbitter

Jordan Rhodes

Adama Traore



0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2016-12-26 18:41:00

ANNONS:

Fler artiklar om Middlesbrough

Middlesbrough

2016-12-26 18:41:00

Middlesbrough

2016-12-25 18:36:00

Middlesbrough

2016-12-23 17:12:00

Middlesbrough

2016-12-13 23:45:00

Middlesbrough

2016-12-11 21:16:00

Middlesbrough

2016-12-11 13:10:00

Middlesbrough

2016-12-06 15:20:00

Middlesbrough

2016-12-04 18:29:00

Middlesbrough

2016-11-05 12:49:00

Middlesbrough

2016-10-29 19:40:00

ANNONS:

En jämn men sönderblåst match slutade med förlust för Boro efter att Victor Valdés fumlat in ett skott sent i andra halvlek. Om domaren påverkades av den hårda vinden är oklart, men det blåstes ordentligt även från honom.Boxing Day bjuder på ett nyskapat rivalmöte när Boro tar sig an Burnley på Turf Moor. Lagen har haft en del ordväxlingar under det senaste året och frågan är om det kommer att synas på planen?Eric Steele är klar som ersättare till Leo Percovich, som nu opererats för sin avslitna hälsena.Ett sårat Middlesbrough tar sig an Jürgen Klopp och hans Liverpool på Riverside Stadium i omgång 16 av Premier League.Southampton vann med uddamålet ett Boro som aldrig bjöd upp till dans. Efter Sofiane Boufals kanon i andra halvlek var ett fantasilöst Boro aldrig ens nära att kvittera.Middlesbrough åker till sydkusten för att möta Southampton i omgång 14 av Premier League. Lyckas man vinna igen?Gastón Ramírez blev matchens lirare när Boro vann den viktiga bottenmatchen mot Hull och klättrade upp till plats 13 i tabellen. Kan man börja titta uppåt nu?December är här, dagarna blir allt mörkare och kylan allt mer påtaglig. I Premier League har tabellen börjat sätta sig, vilket öppnat för en tidig sexpoängsmatch för Boro när man på måndagskvällen tar emot nykomlingskollegan Hull hemma på Riverside.Kan Boro göra ytterligare en insats som den mot Arsenal, eller blir det kross som experterna säger? I vilket fall bjuder lördagen på en mycket svår match - Manchester City på Etihad Stadium.Säsongens första hemmaseger blev ett faktum när Bournemouth besegrades under lördagen. Gastón Ramírez inledde målskyttet med en vacker soloräd från egen planhalva och Stewart Downing fastställde slutresultatet till 2-0 i andra halvlek.