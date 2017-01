David Nugent lämnar Boro

David Nugent lämnar Middlesbrough och ansluter till Derby, där han skrivit på för två och en halv säsong.





Derby uppges betala £2.5 miljoner för David Nugent och han skriver på för två och en halv säsong. Utöver Nugent finns även Julien De Sart, som lånades ut tidigare i veckan, i Derby.

Totalt blev det åtta mål och åtta framspelningar på de 42 matcher han gjorde i Borotröjan. Det blev en och en halv säsong i Borotröjan för David Nugent, som spelade en viktig roll i avancemanget till Premier League och var en populär figur bland fansen med sin stora karisma. I Premier League har dock speltiden blivit mycket sparsam och värvningen av Gestede gör att Nugent skulle varit fjärdevalet till forwardspositionen. Därför är det ingen överraskning att Nugent väljer att röra på sig, och han säger till Derbys hemsida att det varit frustrerande att inte få någon speltid under hösten. Nugent är dock en etablerad målskytt på Championshipnivå och kommer att bidra med stor erfarenhet till The Rams, där han troligtvis kommer få en betydligt mer framträdande roll.Derby uppges betala £2.5 miljoner för David Nugent och han skriver på för två och en halv säsong. Utöver Nugent finns även Julien De Sart, som lånades ut tidigare i veckan, i Derby.Totalt blev det åtta mål och åtta framspelningar på de 42 matcher han gjorde i Borotröjan.

2017-01-10 00:20:00

