2017-01-21 16:00

Middlesbrough - West Ham



Inför: Boro - West Ham

Premier League rullar vidare och Boro jagar poäng mot West Ham hemma på Riverside.



Efter sex matcher hade laget bara skrapat ihop tre poäng och befann sig i en ordentlig kris, men Slaven Bilic har fått någorlunda ordning på skeppet under senare delen av hösten och vintern. I skrivande stund ligger West Ham på tolfte plats i tabellen och har 25 poäng på sitt konto, fem mer än vad Boro har. I sin senaste match vann man 3-0 mot Crystal Palace på hemmaplan, vilket också var lagets första vinst efter tre raka förluster.



Det mesta i östra London har dock handlat om Dimitri Payet och fransmannens vägran att spela för klubben i ett försök att tvinga sig till en transfer. Hur den sagan slutar återstår att se och om det påverkar dynamiken i omklädningsrummet är oklart. Hur som helt saknar West Ham Alvaro Arbeloa, Arthur Masuaku, Havard Nordtveit, Diafra Sakho och Gökhan Töre, som är skadade. Cheikhou Kouyate och Andre Ayew är iväg och spelar Afrikanska Mästerskapen och Dimitri Payet vägrar som bekant spela. Dessutom dras Andy Carroll, Sofiane Feghouli, Sam Byram och Winston Reid med småskavanker, men samtliga förväntas vara tillgängliga enligt den officiella hemsidan.



Middlesbrough spelade ytterligare en mållös match mot Watford förra veckan, och även om defensiven onekligen ser stabil ut så lyser målen med sin frånvaro. Boro har gjort minst i mål i Premier League(17 stycken) och Karanka behöver jobba på att få till även en fungerande offensiv. Med Patrick Bamford tillbaka i laget efter 18 månader och Rudy Gestede som fått ett par veckor med sina nya lagkamrater finns lite fler valmöjligheter, men det väntas ändå komma in ytterligare en eller två spelare för att förstärka truppen. De mest frekventa ryktena har handlat om Bojan Krkic, Robert Snodgrass och Jesé Rodríguez, mer om det kan man läsa



Boro får klara sig utan Gastón Ramírez och Antonio Barragán som är skadade. Daniel Ayala är dessutom avstängd. Viktor Fischer är dock tillbaka från skada och finns tillgänglig igen.



Det finns många frågetecken om vilken uppställning Karanka ställer på banan. Han överraskade de flesta när han förra veckan mönstrade en 5-3-2-uppställning för första gången, och med en Andy Carroll som är bra i luften kan det finnas utrymme för Rudy Gestede att göra sin första match från start. Bernardo har visat bra form i försvaret och har även han fysiken för att tampas med Carroll. Nygamlingen Patrick Bamford finns också tillgänglig men finns troligast med på bänken. Samtidigt finns möjligheten att gå tillbaka till 4-1-4-1 eller 4-3-3 när man spelar på hemmaplan. Avsaknaden av Gastón Ramírez kan dock göra att han väljer en 5-3-2. Ja, det finns många varianter för Karanka, minst sagt.





POTENTIELLA STARTELVOR

Boro (5-3-2)

Valdés

Bernardo - Chambers - Gibson

Fabio Friend

De Roon - Leadbitter - Forshaw

Gestede - Negredo





West Ham (4-2-3-1)

Randolph

Byram - Collins - Reid - Cresswell

Noble - Obiang

Feghouli - Lanzini - Antonio

Carroll







DATUM: lördagen den 21 januari 2017

TID: 16.00

SPELPLATS: Riverside Stadium, Middlesbrough

DOMARE: Martin Atkinson

TV: Nej, Viasat sänder inte matchen.

STREAM: Går att se på Viaplay i efterhand.

