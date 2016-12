Inför: Burnley - Boro

Boxing Day bjuder på ett nyskapat rivalmöte när Boro tar sig an Burnley på Turf Moor. Lagen har haft en del ordväxlingar under det senaste året och frågan är om det kommer att synas på planen?

1 - 1

1 - 2

1 - 0

0 - 1

1 - 0

0 - 0

3 - 2

0 - 2

0 - 2

3 - 1

Senaste fem

Tottenham - Burnley 2-1

West Ham - Burnley 1-0

Burnley - Bournemouth 3-2

Stoke - Burnley 2-0

Burnley - Manchester City 1-2

Potentiell startelva

Matcherna mellan Middlesbrough och Burnley har inte varit kända för att bjuda på något särskilt. Det är dessutom drygt två timmar mellan städerna, vilket inte direkt gör mötet till något derby av värde. Det har däremot blossat upp en del känslor och dispyter mellan lagen under det senaste året, vilket gör att mötet under Boxing Day kan bli väldigt intressant.Toppmötena i Championship och ordkriget(nåja) mellan lagen har på sätt och vis skapat en ny rivalitet mellan Middlesbrough och Burnley. Utöver faktumet att lagen tampats om samma placeringar i Championship har gliringarna mellan lagens profiler bidragit till den nya rivaliteten. Det började egentligen redan 2014 när Boro vann på Turf Moor med 1-0 i en match som Burnley dominerat med stolpträffar och bortvinkade straffsituationer. Förlusten innebar att Burnley fick vänta ytterligare på att säkra sin uppflyttning, och den färgstarke Sean Dyche var tydlig i sin klagosång mot domaren efter matchen, där han också på ett irriterat sätt påpekade att Boro "firat som om man vunnit VM".Det var dock förra säsongen som det tog fart på riktigt. Redan inför säsongen basonerade Sean Dyche ut hur förskräckligt det var att Middlesbrough spenderade så stora pengar på värvningar, medan Burnley höll betydligt hårdare i sina pengar. "They have taken spending to a whole new level", kommenterade Dyche då. Karanka höll sig lugn i båten och valde att inte kommentera pressens ämnet.Men, när frågan återigen kom upp inför mötet mellan lagen i april gav han sitt svar. "Tänk er om jag hade haft tio spelare från Premier League och dessutom fått Andre Gray och James Tarkowski i janurai. Då hade vi kanske varit klara för Premier League redan i februari."Boro hade då chansen att dra ifrån i toppen av tabellen, men matchen slutade 1-1 och Burnley knappade in på Boro."De firade som om de vunnit VM", kommenterade Karanka syrligt efter matchen.Inför sista omgången var det i princip öppet race för titeln i Championship. Burnley låg etta på 90 poäng, Boro tvåa på 88 och Brighton trea på samma poäng som Boro. Brighton och Boro möttes som bekant i sista omgången, så Burnley var redan klara för minst en andraplats. När Boro kryssade mot Brighton och blev klara för Premier League bröt ett vilt firande ut." kommenterade Joey Barton när han tog emot priset som årets spelare i Burnley, något som givetvis retade upp Boros supportrar och ytterligare spädde på känslorna. På sociala medier var debatterna och glåporden mellan supportrarna varit långa under säsongen, men lugnade ner sig lite över sommaren.Nu är det alltså dags för lagen att mötas igen, den här gången i Premier League. Bland Boros fans finns det en extra vilja att slå Burnley och framför allt Sean Dyche, som blivit en stor antagonist efter sina uttalanden. Frågan är om rivaliteten håller i sig, eller om den kommer att rinna ut i sanden?Det har varit frekventa möten mellan lagen de senaste åren. De senaste tio möten har resulterat i fem vinster, tre förluster och två oavgjorde, vilket ger Boro ett litet historiskt övertag. I ligasammanhang får vi gå tillbaka till 2012 för att hitta Burnleys senaste vinst.19/04/16 Burnley - Middlesbrough09/01/16 Middlesbrough -Burnley(FA-cupen)15/12/15 Middlesbrough - Burnley12/04/14 Burnley - Middlesbrough26/12/13 Middlesbrough - Burnley19/02/13 Burnley - Middlesbrough21/08/12 Middlesbrough - Burnley14/01/12 Middlesbrough - Burnley10/09/11 Burnley - Middlesbrough19/04/11 Burnley - MiddlesbroughThe Clarets har haft en liknande säsong som Middlesbrough. Man började med att förlora mot Swansea innan man skrällde och vann med 2-0 mot Liverpool. Därefter har resultaten varit blandade, med en vinst ungefär var tredje match. Man har haft det svårare mot övriga bottenlag och men tagit fina segrar mot bl.a. Everton. I tabellen ligger man på 16:e plats, två placeringar men bara ett poäng bakom Boro. Vid en vinst klättrar man alltså förbi.Hemma på Turf Moor är laget väldigt svårspelade. Man har tagit 16 av sina 17 poäng på hemmaplan. Lagets bästa målskytt är Sam Vokes som nätat fyra gånger.Burnley saknar Matt Lowton som är avstängd. Johann Berg Gudmundsson har varit skadad men är redo för spel enligt rapporter. I övrigt finns hela laget tillgängligt.(4-4-2)HeatonFlanagan - Keane - Mee - WardBoyd - Marney - Hendrick - ArfieldBarnes - GrayKaranka var inte nöjd med lagets spel efter matchen mot Swansea, trots att man vann med 3-0. Han gick till och med så långt att han kallade det säsongens sämsta insats. Tur då att Swansea var betydligt sämre. Boro släppte till en hel del chanser och man får utgå från att Karankas kritik riktar sig mot det defensiva arbetet. Framför allt brast det på det centrala mittfältet där samtliga mittfältare var pigga på att ge sig iväg på offensiva räder och släppte till stora ytor framför backlinjen. Tack och lov var Swansea alldeles för oslipade för att kunna hota på allvar.Detta bör betyda att Karanka drillat laget ordentligt under julhelgen för att stå emot ett hemmastarkt Burnley. Ett stort plus är att Negredo verkar ha hittat formen lagom till jul och nyckeln blir att hålla kvar i det offensiva spelet man visade upp mot Swansea utan att släppa till sådana luckor bakåt.Karanka har också bekräftat att några spelare har bett om att få lämna laget i januari. Han avslöjar inte vilka men säger att det gäller spelare som inte får någon speltid. Det skulle kunna handla om Jordan Rhodes, Bernardo, James Husband, Carlos De Pena, Nsue eller David Nugent. Han avslöjade dock att han vill gå tillbaka till att ha tre målvakter, vilket öppnar för att Mejías eller Dimi lämnar klubben. Det återstår dock att se vad som händer i januari.På skadelistan finns bara Viktor Fischer, som fortfarande är skadad efter machen mot Swansea. Christhian Stuani väntas dock vara tillbaka och likaså George Friend, som spelade tjugo minuter mot Swansea.(4-1-4-1/4-3-3)ValdésBarragán - Chambers - Gibson - FriendClaytonAdama - Forshaw - De Roon - GastónNegredo: måndagen den 26 december 2016: 16.00: Turf Moor, Burnley: Craig Pawson: Matchen direktsänds inte av Viasat: Viaplay streamar inte mtachen direkt, men den kan ses i efterhand.