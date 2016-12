2016-12-31 16:00

Manchester U - Middlesbrough



Mourinho och Karanka i Real Madrid

Karanka och Mourinho möts för första gången

Året avslutas med en sista ligamatch på nyårsafton och det är en match som bjuder på ett kärt återseende. Aitor Karankas och José Mourinhos lag ska för första gången spela mot varandra.





United och Boro möttes i ligacupen förra hösten och den gången skrällde man faktiskt och tog sig vidare till kvartsfinal efter straffar. Något som inte hört till vanligheten när Boro och United mött varandra tidigare, då vi får gå tillbaka hela elva matcher för att hitta Boros senaste vinst, vilket var i Premier League 2005.



Inbördes möten

28/10/15 Manchester U - Middlesbroug 1 - 3

02/05/09 Middlesbrough - Manchester U 0 - 2

29/12/08 Manchester U - Middlesbrough 1 - 0

23/09/08 Manchester U - Middlesbrough 3 - 1

06/04/08 Middlesbrough - Manchester U 2 - 2



Den stora snackisen inför matchen är återseendet mellan Karanka och Mourinho. Karanka blev handplockad av Mourinho för att vara assisterande tränare under portugisen i Real Madrid, där de båda spenderade tre säsonger och vann ligan vid ett tillfälle. De båda tränarna är goda vänner och har regelbunden kontakt, samtidigt som de ofta lovordar varandra. Mourinho gjorde nyglien en intervju med Fútbol Tactico där han bl.a. berömde Karanka för det arbete han gjort i Boro och pekade på att Karankas ärlighet och lojalitet är det som får honom att sticka ut som tränare. Karanka är å sin sida inte sen med att berätta hur mycket Mourinho influerat honom, vilket till stor del återspeglas på planen.



Utöver Karanka blir det också ett återseende för Victor Valdés, som efter en misslyckad sejour lämnade United i somras. Desto större avtryck gjorde Fabio, som gjorde över 50 matcher för United mellan 2008 och 2014.





MANCHESTER UNITED

Det blåser positivia vinder runt det röda laget i Manchester efter en lite knackig period tidigare i höstas. Man är obesegrade i elva raka matcher i alla turneringar och har fem raka segrar på sitt konto. Formen är med andra ord på topp och laget siktar uppåt i tabellen. Zlatan är även han i bra form och har gjort fyra mål på de tre senaste matcherna, så där har Gibson o co i försvaret en riktigt tuff uppgift framför sig.

På 18 matcher har man spelat in 33 poäng och man parkerar på sjätte plats i tabellen med fyra poäng upp till Champions Leagueplatserna.



Skadeläget ser också bra ut för United. Wayne Rooney är tveksam till spel efter en lårskada och Luke Shaw och Eric Bailly kommer troligen att missa matchen, men i övrigt är hela laget tillgängligt.



Senaste fem

Manchester U - Sunderland 3 - 1

West Bromwich - Manchester U 0 - 2

Crystal Palace - Manchester U 1 - 2

Manchester U - Tottenham 1 - 0

Zorya Luhansk - Manchester U 0 - 2



Potentiell startelva

De Gea

Valencia - Jones - Rojo - Darmian

Herrera - Carrick - Pogba

Mata - Ibrahimovic - Mkhitaryan





MIDDLESBROUGH FC

Boro kommer inte avsluta 2016 på nedflyttningsplats, trots att man förlorade mot Burnley förra veckan. Förlusten i sig kändes onödig då Boro var snäppet bättre och Burnley hade få chanser att göra mål. Målet kom till efter att Valdés misslyckats att hålla ett skott, och den rullade retligt in i mål. Bara glömma och gå vidare och med tanke på hur många avgörande räddningar Valdés gjort i höst kan man inte beskylla honom för mycket.



Att Karanka och Mourinho känner varandra så pass väl kräver antagligen en överraskning för att luckra upp motståndaren, något Karanka säger sig ha. Som mot övriga topplag lär vi dock få se ett Boro som i vanlig ordning fokuserar på defensiv stabilitet och kontringsmöjligheter, vad Karankas överraskning än kan vara.



Boro saknar avstängde Barragán, vilket öppnar upp för antingen Chambers, Fabio eller Nsue på högerbacksplatsen. Viktor Fischer är fortsatt skadad och missar matchen. I och med att man spelar en viktig bottenmatch mot Leicester redan på tisdag finns det möjlighet att Karanka roterar truppen något, men det återstår att se.



Potentiell startelva

Valdés

Fabio - Chambers - Gibson - Friend

Clayton

Stuani - Forshaw - De Roon - Gastón

Negredo







DATUM: lördagen den 31 december 2016

TID: 16.00

SPELPLATS: Old Trafford, Manchester

DOMARE: Lee Mason

TV: Viasat Sport Premium HD

ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2016-12-30 13:50:00

Året avslutas med en sista ligamatch på nyårsafton och det är en match som bjuder på ett kärt återseende. Aitor Karankas och José Mourinhos lag ska för första gången spela mot varandra.En jämn men sönderblåst match slutade med förlust för Boro efter att Victor Valdés fumlat in ett skott sent i andra halvlek. Om domaren påverkades av den hårda vinden är oklart, men det blåstes ordentligt även från honom.Boxing Day bjuder på ett nyskapat rivalmöte när Boro tar sig an Burnley på Turf Moor. Lagen har haft en del ordväxlingar under det senaste året och frågan är om det kommer att synas på planen?Eric Steele är klar som ersättare till Leo Percovich, som nu opererats för sin avslitna hälsena.Ett sårat Middlesbrough tar sig an Jürgen Klopp och hans Liverpool på Riverside Stadium i omgång 16 av Premier League.Southampton vann med uddamålet ett Boro som aldrig bjöd upp till dans. Efter Sofiane Boufals kanon i andra halvlek var ett fantasilöst Boro aldrig ens nära att kvittera.Middlesbrough åker till sydkusten för att möta Southampton i omgång 14 av Premier League. Lyckas man vinna igen?Gastón Ramírez blev matchens lirare när Boro vann den viktiga bottenmatchen mot Hull och klättrade upp till plats 13 i tabellen. Kan man börja titta uppåt nu?December är här, dagarna blir allt mörkare och kylan allt mer påtaglig. I Premier League har tabellen börjat sätta sig, vilket öppnat för en tidig sexpoängsmatch för Boro när man på måndagskvällen tar emot nykomlingskollegan Hull hemma på Riverside.Kan Boro göra ytterligare en insats som den mot Arsenal, eller blir det kross som experterna säger? I vilket fall bjuder lördagen på en mycket svår match - Manchester City på Etihad Stadium.