Karanka: "Svårt att överraska José"

Karanka svarade på pressens frågor inför mötet med Manchester United, och självklart hamnade hans relation med José Mourinho i fokus.

Kommer Mourinho ha tittat på era matcher mot Arsenal och Manchester City?

"De har många bra referenser att titta på. Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham.. De har många matcher för att se att vi är ett bra lag."



Vilka kvalitéer såg Mourinho i dig?

"Jag försöker alltid göra mitt bästa, för när du jobbar med människor som José är allt du kan göra att hjälpa till. Att vara ärlig och lojal, inte för att jag var hans assisterande tränare utan för att det är sådan jag är. Och att vara lugn. Jag visar varje dag att jag inte tar beslut för snabbt. Jag behöver tid att tänka eftersom varje beslut är viktigt."



Tittade du efter den här matchen i spelschemat?

"Ja, det var en av de första jag letade efter. Den första var vår första match, den andra var Manchester United. Det är ett speciellt ögonblick för mig och för laget. Men under 90 minuter kommer vi inte att vara vänner."



Vad har du för tankar om Mourinho?

"Jag spenderade tre fantastiska år med honom i Madrid. Det kommer bli trevligt att träffa honom, efter matchen delar vi på ett glas vin, öl eller cola."



Vad lärde du dig från honom?

"Jag har mycket att tacka honom och hans stab för. Jag är i Premier League tack vare att jag lärde mig mycket av dem, de gav mig den sista pushen för att bli manager. Vi är väldigt goda vänner och har en mycket bra relation."



Hur mycket kontakt har ni?

"Vi pratar med varandra, men vi pratar om saker utanför fotbollen. Om familjen, om vänner och andra saker."



Nöjer du dig med en poäng?

"Nej, jag går aldrig in i en match med inställningen att bara en poäng är bra. Tänker man så förlorar man. Vi går alltid in för att vinna."



Vad är dina prioriteringar under transferfönstret?

"Det har fortfarande inte öppnat. Vi får se vad som händer, vi har en viktig match på lördag och ytterligare en mot Leicester på måndag."



Inga nyheter om en anfallare som kan komma in eller lämna?

"Jag har bara Man United i huvudet. Vi får se i januari, klubben jobbade bra under försäsongen och de jobbar bra även nu så jag är lugn."



Hur utvärderar du säsongen så här långt?

"Vi är i en bra position, vi visste att vi skulle slåss runt omkring nedflyttningsstrecket. Om vi lade till poäng som kanske hade förtjänat skulle vi vara i en bättre position. Jag ser ljust på framtiden."



Vad säger du om att Bob Bradley fått sparken?

"Det är alltid tråkigt. Det är ett svårt jobb, jag mötte honom när jag och Mourinho var i LA och jag mötte honom när jag spelade i MLS. Jag önskar honom det bästa, han är en bra tränare."



Kommer förändringarna på managersidan göra det svårare för Boro att hänga kvar?

"Det blir alltid en effekt när en ny manager kommer in, men vi föredrar att fokusera på oss själva. Vi förbättras fortfarande och om vi fortsätter med vår stil och intensitet kommer poängen att komma."



Oroas du av att ni gör så få mål och är det något som du vill åtgärda under transferfönstret?

"Nej, och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Jag skulle bara vara orolig om vi inte skapade några målchanser. Mot Burnley hade vi exempelvis flera chanser vid 0-0 och kunde ha vunnit. Målet med ett transferfönster är så klart att få en bättre trupp, men just nu fokuserar vi på Man United."



Är du orolig över att få spelare skadade när ni spelar matcher så tätt?

"Det är självklart svårt att hantera två matcher med bara en dag emellan, men det är likadant för alla. Det handlar bara om att hantera truppen på bästa sätt."



Hur mycket ser du fram emot att få testa dina vingar rent taktiskt mot José Mourinho, som du känner så väl?

"Ibland analyserar jag dem och jag kan se många likheter med oss, men jag måste hitta på något nytt eftersom vi känner varandra väl. Jag ska göra mitt bästa, men det är svårt att överraska José."



2016-12-31 11:20:00

