OFFICIELLT: Aitor Karanka lämnar Middlesbrough

Aitor Karanka frigörs från sin roll som huvudtränare i Middlesbrough FC.

2017-03-16 12:33:22

Efter lite drygt tre och en halv säsong tvingas Aitor Karanka lämna Boro. Efter en längre tid av dåliga resultat kom vid lunchtid på torsdagen beskedet att spanjoren och klubben går skilda vägar, något som hängt i luften ett tag.Karanka själv säger i ett meddelande:I'd like to thank Middlesbrough for a wonderful opportunity and the players, staff and all the people at the club who I have worked with. I'd also like to thank the fans for their support. This club will always hold a special place for me and I wish everyone connected with Middlesbrough Football Club the very best for the future.Tills vidare kommer assisterande tränare Steve Agnew ta över seniortruppen.Mer info följer.Aitor Karanka frigörs från sin roll som huvudtränare i Middlesbrough FC.Med första halvan av Premier League färdigspelad blickar Boro mot transfermarknaden för att förstärka laget. Det har under hösten pratats om en ny anfallare för att avlasta Negredo, och flera spelare har bett om att få lämna enligt Karanka. Här hittar ni de senaste uppdateringarna om Middlesbroughs silly season.Premier League rullar vidare och Boro jagar poäng mot West Ham hemma på Riverside.Patrick Bamford är klar för Boro och blir januarifönstrets andra nyförvärv.David Nugent lämnar Middlesbrough och ansluter till Derby, där han skrivit på för två och en halv säsong.Middlesbrough har gjort klart med sitt första nyförvärv i vinter. Rudy Gestede ansluter från Aston Villa.Karanka svarade på pressens frågor inför mötet med Manchester United, och självklart hamnade hans relation med José Mourinho i fokus.Året avslutas med en sista ligamatch på nyårsafton och det är en match som bjuder på ett kärt återseende. Aitor Karankas och José Mourinhos lag ska för första gången spela mot varandra.En jämn men sönderblåst match slutade med förlust för Boro efter att Victor Valdés fumlat in ett skott sent i andra halvlek. Om domaren påverkades av den hårda vinden är oklart, men det blåstes ordentligt även från honom.Boxing Day bjuder på ett nyskapat rivalmöte när Boro tar sig an Burnley på Turf Moor. Lagen har haft en del ordväxlingar under det senaste året och frågan är om det kommer att synas på planen?