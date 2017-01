Officiellt: Rudy Gestede klar för Boro

Middlesbrough har gjort klart med sitt första nyförvärv i vinter. Rudy Gestede ansluter från Aston Villa.



Anfallaren kommer närmast från Aston Villa och har skrivit på ett kontrakt till 2020.



Gestede är född i Frankrike den 10 oktober 1988 och startade sin fotbollskarriär i Metz, där tog sig genom ungdomslagen upp till A-laget. Han lämnade Frankrike 2011 när han skrev på för Cardiff, där han spenderade två och en halv säsong innan han lånades ut och sedermera köptes loss av Blackburn. I Blackburn kom det riktiga genombrottet för Gestede, som under sin sejour på en och en halv säsong stod för 32 mål på 60 matcher. Inför förra säsongen värvades han av Aston Villa och under sin första säsong i Premier League gjorde han fem mål. I Championship har det gått tyngre för Gestede, som hamnat längre bak i rangordningen hos Steve Bruce. Under hösten mäktade han med fyra mål innan han nu blev klar för spel i Boro.



Gestede är en stor och stark spelare som har sin största styrka i huvudspelet. Han är som sagt född i Frankrike men har valt att representera Benin på landslagsnivå.





Namn: Rudy Philippe Michel Camille Gestede

Poistion: Anfallare

Ålder: 28

Längd: 193 cm

Födelseort: Essey-lès-Nancy, Frankrike

På Twitter: eriksigge

2017-01-04 20:35:00

