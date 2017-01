Silly Season på Teesside - Januari

Med första halvan av Premier League färdigspelad blickar Boro mot transfermarknaden för att förstärka laget. Det har under hösten pratats om en ny anfallare för att avlasta Negredo, och flera spelare har bett om att få lämna enligt Karanka. Här hittar ni de senaste uppdateringarna om Middlesbroughs silly season.

BEKRÄFTADE ÖVERGÅNGAR - IN:





BEKRÄFTADE ÖVERGÅNGAR - UT:

Tomás Mejías, 2- år, målvakt

Rayo Vallecano

Karanka har sagt att han vill göra sig av med en målvakt i januari och det kommer att bli Tomás Mejías. Målvakten har anslutit till Rayos trupp och kommer spendera resten av säsongen på lån i den spanska huvudstaden, vilket klubben skrivit på sin hemsida.



RYKTEN - IN:

Rudy Gestede, 28 år, anfallare

Aston Villa

Jordan Rhodes gamla radarpartner är på Boros radar och ser ut att bli det första nyförvärvet i januari. Gjorde 20 mål i Championship för två år sedan och värvades till Villa förra säsogen, men där har det gått något tyngre. Enligt Steve Bruce är Gestede redan i Middlesbrough för att slutföra sin övergång och enligt Sky Sports genomförde han den obligatoriska läkarundersökningen under tisdagen.





RYKTEN - UT:

Jordan Rhodes, 26 år, anfallare

Aston Villa, Derby

Rhodes har fått begränsad speltid och verkar inte stå högt i kurs hos Karanka. Aston Villa och Derby är intresserade enligt diverse tidningar.



ERIK LAGO

2017-01-03 18:00:00

På Twitter: eriksigge

2017-01-03 18:00:00

