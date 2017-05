Benitez kan dömas av FA

I och med Benitez kommentarer om huvuddomare Andrew Madley kan Newcastles manager nu dömas av FA. Spanjoren har till den 9:e maj på sig att stå till svars.

Det var i och med att det bekräftades att Huddersfield-supportern Andrew Madley skulle döma Newcastles avgörande match mot Preston North End som problematiken uppkom för Benitez. Benitez menade att han var förvånad att en domare som är uttalad Huddersfield-supporter skulle döma en match som är av hans lags intresse. Benitez har nu till den 9:e maj på sig att besvara anklagelsen.

Såhär sa Benitez på presskonferensen: “I was really surprised with that situation. We have to trust the referees. We have not had a lot of luck with them. I always trust the referees, and hopefully everything will be fine and we are not talking about the referees at the end of the game.”

En potentiell på följd är i nuläget oklart, men ett rimligt antagande känns som att böter och en offentlig ursäkt skulle vara en möjlig påföljd.

Texten uppdateras