2017-03-18 16:00

Birmingham - Newcastle

0-0



Dödläge i lördagens managerduell mellan Rafa Benitez och Gianfranco Zola.

Birmingham–Newcastle 0–0: Ett litet steg närmare målet

Newcastle fick nöja sig med en poäng mot Birmingham efter en mållös och relativt händelsefattig match på St Andrews.

En liten tröst i frustrationen var dock att toppkonkurrenterna båda förlorade helgens matcher.

2017-03-19 07:54:04

Rafa Benitez överraskade en aning då han valde att starta med Daryl Murphy istället för Dwight Gayle . På bänken återfanns också Jonjo Shelvey , som tydligen legat febersjuk i veckan.Beslutet att starta med Murphy kanske ändå inte var helt uppåt väggarna. Den erfarne anfallaren har levererat ett flertal gånger på slutet och Gayle har ännu inte hittat tillbaka till toppformen.Men intrycket var ändå att det här var en seg startelva. Mo Diame gick ner på innermittfältet tillsammans med Jack Colback . Ayoze i nummer tio-rollen var i princip den enda med lite speed i de främre leden.Farhågorna om ett stabbigt Newcastle visade sig också stämma. Första halvlek präglades av en stor drös ingenting-fotboll. Birmingham hade några halvchanser och Newcastle slösade bort ett par fina frisparkslägen.Halvlekens egentligen enda riktigt värda samtalsämne kom mot slutet när Matt Ritchie från nära håll snubblade in vad som såg ut som 0–1. Vid sidlinjen stod dock en flaggviftande typ och insisterade på offside. På den enda reprisvinkel jag själv har sett ser man hur Ayoze var den som spelade fram bollen till Ritchie, men situationen kändes svårbedömd.Hur som helst, inget mål och 0–0 i paus. Av rapporterna att tyda hade första halvlek alltså varit en i huvudsak seg historia.Det tycks inte heller ha skett särskilt mycket revolutionerande efter paus. Newcastle började delvis ta över och Murphy tvingade Birminghams målvakt Tomasz Kuszczak till en bra räddning med en farlig nick på en hörna.Med en dryg timme spelad kom Gayle in istället för Murphy och fick stundtals igång farten i bortalaget. Men Birmingham uppträdde samlat och stabilt i defensiven och de riktigt heta lägena uteblev.Shelvey och Christian Atsu kom båda in mot slutet i jakt på det matchavgörande målet, men utdelningen uteblev.Närmast kom kanske Ritchie som testade Kuszczack med halvfarligt skott. Men mer än så blev det inte.Efter paus var Newcastle det starkare laget, men detta utan att aldrig riktigt komma igång. De gånger man kom hyfsat nära var Kuszczack ständigt på tårna. 0–0 i Birmingham.Två tappade poäng eller en vunnen? Jag erkänner att det är klart störande med tre matcher utan vinst och två raka 0–0-matcher på bortaplan, men i det här läget av säsongen gäller det att vara pragmatisk.I slutändan innebär omgångens resultat att Newcastle ”ryckte ifrån” med en poäng och det är trots allt ett steg närmare uppflyttning.Avståndet ner till Huddersfield är sju poäng, men de har alltjämt en match mindre spelad (den där hängmatchen de har mot Wolves kommer ligga där som ett ständigt hot fram till 25 april då den äntligen spelas).Då matchen endast följdes via radio är det svårt att bjuda på någon vidare analys. Visst vaskades det fram några chanser, men det känns ändå uppenbart att ett innermittfält bestående av Diame och Colback är ett alltför destruktivt recept. Mycket tycks som vanligt ha gått genom Ritchie på högerkanten – något som också har gjort att Newcastle flera gånger har blivit alltför lättläst. Gayle kom in och hotade i djupled, men han behöver en frisk och formtoppad Shelvey för att själv komma igång på allvar igen.Nu väntar ett landslagsuppehåll på två veckor innan det är dags för två raka hemmamatcher mot bottenlagen Wigan och Burton.Till dess gäller det att ta sig i kragen. Med nuvarande hemmaform är promenadsegrar mot lag som kämpar för fortsatt existens i Championship inget som vi kan ta för givet.Nog borde Newcastle efter dessa matcher ha tagit ytterligare kliv mot Premier League , men som mentalt skadad supporter väntar ständigt möjliga fallgropar runt hörnet.Birmingham–Newcastle 0–0Skott på mål: 1-3Skott utanför mål: 3-6Hörnor: 3-5Offsides: 1-2Gula kort: 1-0Tomasz Kuszczak, Ryan Shotton, Krystian Bielik, Paul Robinson, Maikel Kieftenbeld, Robert Tesche, Emilio Nsue , Craig Gardner (Stephen Gleeson 90), David Davis, Jonathan Grounds, Lukas Jutkiewicz Clayton Donaldson 87)Newcastle: Karl Darlow, Vurnon Anita Jamaal Lascelles , Grant Hanley, Paul Dummett , Matt Ritchie, Mo Diame, Jack Colback, Yoan Gouffran (Christian Atsu 82), Ayoze Perez (Jonjo Shelvey 78), Daryl Murphy (Dwight Gayle 63)Simon Hooper19,796Newcastle fick nöja sig med en poäng mot Birmingham efter en mållös och relativt händelsefattig match på St Andrews. En liten tröst i frustrationen var dock att toppkonkurrenterna båda förlorade helgens matcher.Newcastle klappade igenom totalt hemma mot Fulham senast och måste nu snabbt hitta tillbaka in på rätt väg igen. Första chansen till bättring kommer i lördagens bortamatch mot ett formsvagt Birmingham.Efter att ha gett sig själva ett riktigt bra läge efter de tre tuffa bortamatcherna i rad så stod Newcastle plötsligt för en av säsongens riktiga bottennapp. Gästande Fulham tilläts kontrollera matchen totalt, och tog vara på den chansen fullt ut.Marig match mot ett av lagen som fortfarande jagar en play off plats väntar serieledande Newcastle på lördagseftermiddagen i form av gästande Fulham FC.Newcastle riktade än en gång in sig på kontringsspel mot tufft motstånd, men den här gången räckte det inte hela vägen till seger. 0-0 blev resultatet i en match som kunde vägt över åt vilket håll som helst.Det blev inte exakt den välspelade pjäs som många innan hade hoppats på. Mycket av detta berodde till stor del på en domare som beslöt sig för att han minsann förtjänade att spela huvudrollen. De stående ovationerna på Kirklees Stadion uteblev.Huddersfield och Newcastle drabbas samman i vad som kan vara en av de på förhand mest intressanta matcherna för säsongen. Kommer skatorna lyckas sänka de tyska terriernas ubåt eller blir det Wagner och hans pojkar som går vinnande ur spelet?Newcastle reste till Brighton i slaget om serieledningen. För första gången på hela säsongen lyckades Newcastle segra trots att ha släppt in första målet - och Brighton förlora trots att ha gjort första målet.Newcastle gästar serieledande Brighton & Hove Albion under tisdagskvällen i kampen om förstaplatsen. Med ett formstarkt Huddersfield som jagar Newcastle i tabellen så är matchen mot Brighton inledningen på en vital fotbollsvecka för skatorna.Det skulle ju bara bli en sprudlade dag på St James ' Park där tre enkla poäng skulle inkasseras. Men som så ofta förut så blev man påmind om att det inte finns någonting som "tre enkla poäng".