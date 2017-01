Birmingham-Newcastle 1-1: Omspel att vänta.

Det blev en jämn tillställning på St Andrew’s i FA-cupens tredje omgång när Birmingham City drabbade samman med norra Englands stolthet Newcastle. En match där båda lagen nog hade hoppats på mer men i slutändan fick nöja sig med oavgjort resultat.

Det blev en helt annan startelva än vad många Newcastle supportrar hade räknat med då Rafael Benitez inte bara valde att vila många startspelare utan också överge sin favoritformation. Istället för det vanliga 4-4-1-1(eller 4-2-3-1) så blev det en 3-5-2/5-3-2 uppställning med DeAndre Yedlin och Achraf Lazaar som wingbacks och Daryl Murphy och Aleksandar Mitrovic tillsammans på topp. Dessutom så gjorde Massadio Haïdara efterlängtad comeback efter 15 månader av rent skadehelvete. Fransmannen som mestadels i sin karriär har hållit till på vänsterbacken fick ta en av de tre mittbacksplatserna. De andra två gick till Grant Hanley och Newcastle kaptenen Jamal Lascelles. Även Cheick Tioté som befunnit sig långt ned i frysboxen under säsongen fick chansen från start. Benitez valde också att ta vara på Vurnon Anita s mångsidighet och placerade holländaren på det centrala mittfältet. Förhoppningsvis så är det en tanke som den gode spanjoren kan komma att återkomma till under resten av säsongen då i synnerhet Jack Colback skulle behöva lite konkurrens.För dem som sett Newcastle en del under säsongen kom det inte som en direkt förvåning att Benitez mannar tog tag i taktpinnen inledningsvis i jakt på ett tidigt ledningsmål. Och som så många gånger tidigare så gav det utdelning. Det hann knappt gå fem minuter innan veteranstrikern Daryl Murphy hade skickat in 1-0 på Achraf Lazaars hörna. Tyvärr så uppstod det lite tumult i straffområdet vid målet där Newcastles serbiska äss Aleksandar Mitrovic fick betala det dyraste priset. Både bår och syrgas äntrade planen för att mildra Mitrovics smärta. Och supportergunstlingen kunde givetvis inte spela vidare utan byttes ut till förmån för Yoan Gouffran som tog Mitrovic position som anfallare rakt av. Hur Mitrovic ådrog sig skadan verkar inte vara helt och hållet fastställt men det verkar som han råkade ut för en stämpling som orsakade ett djupt jack i knäet.Efter målet och Mitrovics skada så lugnar matchen ned sig en smula. Newcastle kommer till några halvchanser då Lazaar lyckas skrapa fram ännu en hörna och via hörnan så får Gouffran chansen att utöka ledningen men han får inte till avslutet. Samma Gouffran har kort därefter en frispark som går rakt i famnen på Legzdins i Birmingham målet. Gouffran är nära även en tredje gång då han via en långboll från Grant Hanley tar sig till en farlig yta men Birmingham försvaret hinner ingripa innan fransmannen får iväg ett avslut.Under de sista tio minuterna av den första halvleken så tappar Newcastle fokus rejält och ger Birmingham chansen att ta sig tillbaka in i matchen. Cheick Tioté ger bort på egen planhalva vilket leder till en chans för David Davis men avslutet från honom går rakt på Sels som kan rädda enkelt. Men Birminghams kvitteringsmål skulle komma kort därefter. Vänsterbacken Jonathan Grounds tar sig fram längs vänsterkanten och hittar den Southampton fostrade gamle Everton anfallaren Lukas Jutkiewicz med ett inspel. Jutkiewicz minns tiden han spenderade hos skatornas rivaler Middlesbrough och gör därefter inga misstag. 1-1 står sig halvleken ut även om Jutkiewicz faktiskt är nära att göra ännu ett mål precis innan signalen ljuder.Den andra halvleken är ingenting som kommer att gå till historien. En något haltande inledning där inget lag verkade ha de rätta verktygen för att åstadkomma någonting konkret. Newcastle kommer nästan till några halvchanser via Lazaar och Yedlin som försöker ta sig fram via sina kanter. I den 64:e minuten så plockar Benitez av Tioté som varit lite av en säkerhetsrisk matchen igenom. In kommer istället Isaac Hayden men bytet ger inte mycket till effekt. Runt minut 65 så började Birmingham ta över mer och mer, Benitez valde då att byta in Matt Ritchie och ändra formation från 5-3-2 till sitt mer av vana troget 4-2-3-1. Det gav heller ingen direkt effekt. Under de sista tio minuterna av matchen så tar Birmingham över helt och hållet och är klart närmast segern. Jutkiewicz är nära att avgöra både en och två gånger men avsaknaden av kvalité och fokus gjorde sig uppenbar som tur var. Newcastle lyckas hålla ut och 1-1 blir slutresultatet.Gör sin första start i Newcastle tröjan och får kröna det med ett mål. Och förutom målet så jobbar irländaren stenhårt matchen igenom och gör en gedigen insats. Man kan inte begära mycket mera.Det räcker med att man har sett en minut av Lazaar under dennes tid i Palermo för att förstå att rent fotbollstekniskt så befinner han sig på en mycket högre nivå än Paul Dummett . Tyvärr så har inte Benitez velat flytta på den sistnämnde under säsongen så Lazaars chans att synas har varit minst sagt begränsad. Men idag så fick han chansen från start och man måste säga att han verkligen tog chansen. Var Newcastle klart bästa spelare i den första halvleken där han var ett ständigt hot från sin kant. Borde ha gjort sig förtjänt av fler chanser nu. Man tänker ju att det lär ju ändå vara vad Benitez har i bakhuvudet eftersom han trots allt snappade upp Lazaar i somras på ett femårskontrakt.Senaste gången som Haidara befann sig på en fotbollsplan iklädd Newcastles A-lags mundering var den 18 oktober 2015. Efter vad som har känts som en evighet av skadeelände så fick han nu återigen äntra en fotbollsplan igen. Och han gjorde inte bort sig. Väldigt kul för Haidara och jag hoppas att framtiden som nu väntar för honom är ljus.Colbacks namn kom i stort sätt aldrig på tal i den här matchen och eftersom det alltid är i negativ bemärkelse som Colbacks namn nämns så måste han ju med sina mått mätt ha gjort en ganska bra match. Eller?Ingen vidare match för elfenbenskustaren det här inte. Slog bort och tappade bollen i farliga lägen matchen igenom. Förmodligen ett resultat av de få matcherna han har spelat den sista tiden. Klarade inte av matchtempot.Belgaren gjorde inte bort sig direkt men tyvärr så inger han inte direkt någon trygghet mellan stolparna. Har svårt att se att han så småningom ska kunna utkonkurrera Darlow. Han är dessutom väldigt fladdrig vilket är ett målvaktsdrag jag enbart associerar till sydamerikanska keeprar och då i synnerhet argentinska. Så Sels är som en argentinare fast utan det häftiga håret så vad är vitsen egentligen?Datumet för omspelet kommer förmodligen tryckas in mellan Brentford och Rotherham matchen. Och det innebär att Shelvey kommer att vara tillgänglig i returen.Det verkar som att Mitrovics skada såg värre ut än den var gudskelov. Och rapporter säger att han bara kommer bli borta i cirka två veckor. Att jacket i knäet bara behöver tid att läka ihop.3-5-2 på pappret känns ju inte som helt och hållet knasig idé när alla spelare är friska.Det var annars ganska uppenbart att det var kvalité som saknades i den här matchen. Ett innermittfält med Jack Colback, även känd som mittfältarnas Pippo Inzaghi fast utan någon utstående attribut samt högerbacken Vurnon Anita och en matchotränad Tioté kan inte åstadkomma mycket mot någon motståndare.Senaste gången som Newcastle vann FA cupen var säsongen 1954/55. I finalen den gången så mötte man ett Manchester C ity, ett annorlunda City från det vi ser idag. Tro det eller ej men det fanns en tid då Manchester City var en intressant och ganska så unik klubb som var fastbestämda på att göra saker och ting på sitt sätt. I den här finalen till exempel så envisades de med att spela i träningsoveraller vilket de var helt ensamma om att göra. Det blev inte mycket till match dock eftersom Newcastles legenderna Jackie Milburn och Bobby Mitchell(I lokalmun kända som ”Wor Jackie” och ”Dazzler”) kom till spel. Det tog endast Milburn 45 sekunder att ge skatorna ledningen(Ett rekord som kom att stå sig i cirka 40 år). Och Mitchell ville inte vara sämre han utan ökade på ledningen inte långt därefter. Enligt diverse vittnesmål så sägs det att Newcastle supportrarna som var på plats på Wembley nästan kände lite dåligt samvete när de bevittnade sitt lags obeskrivliga överlägsenhet.