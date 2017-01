Blackburn - Newcastle 1-0: Repris när Blackburn fullbordar "dubbeln" mot Newcastle

7000 Newcastle-supportrar hade tagit sig till Blackburn för att se Newcastle revanschera sig mot ett nedflyttningsplacerat Blackburn. Trots spelövertag och flera målchanser så lyckades dock skatorna återigen förlora med uddamålet mot Owen Coyles mannar i en match som påminde mycket om matchen mot samma motstånd i november.

Blackburn började i ett frenetiskt tempo utan boll vilket renderade i att Newcastle initialt hade svårt att etablera anfall.Matchens första skottförsök kom i den tolfte matchminuten när Hayden själv vann boll på offensiv planhalva för Newcastle, hittade fickan mellan Blackburns backlinje och mittfält och fick bollen av Diamé innan han avlossade ett skott utanför med högerfoten.Tre minuter därefter, i den 15e matchminuten så kunde Newcastle blivit rejält straffade om kvalitén bland Blackburn-spelarna varit bättre. Hela backlinjen blev för optimistiska och försökte understödja varandra till vänster, vilket lämnade Anita ensam i Newcastles straffområde med två Blackburn-spelare emot sig. Graham släppte bollen till Conway, som tog för lång tid på sig så att Ritchie hann hem och bryta.I den 20e matchminuten bröt Hayden ett Blackburn-anfall. Gouffran tog bollen och spelade upp den till Diamé. Senegalesen drev med bollen in på Blackburns planhalva, vek inåt i banan och avlossade ett hårt skott som fick ribban att darra.Sex minuter därefter var Gayle istället nära att skjuta ledningsmålet till Newcastle. Dummett spelade en lång krossboll till Gayle i straffområdet. Efter ett kort moment av förvirring i Blackburn-försvaret så kunde Gayle förflytta bollen från höger- till vänsterfoten, innan han sköt ett välplacerat skott med just vänsterfoten som Steele i Blackburn-målet lyckades få fingertopparna på.Newcastle fortsatte skapa chanser. Gouffran vek inåt i banan från sin vänsterkant. Gayle tog en fin löpning i straffområdet och Gouffran slog en lika fin passning till skytteligaledaren som sköt med vänsterfoten, men Blackburn-målvakten kom ut bra och stoppade skottet.Newcastle hade efter ungefär 35-minuters spel tagit beslag på matchen och chanser avlöste varandra. Lascelles började driva upp med bollen på Blackburns planhalva och hemmalaget blev allt mer defensivt inriktade.Sista möjligheten kom strax innan halvtidsvilan. Gayle hade sökt sig ut från straffområdet, skickade iväg ett välpreciserat inlägg mot Gouffran som stod ensam i straffområdet. Gouffran fick iväg ett skott med vänsterfoten som gick alltför centralt på Steele för att ställa målvakten.Det märktes i inledningen att Newcastle störs ordentligt när man möter lag som pressar hårt. Efter tid jobbar Newcastle sig in i matchen och det blir spel mot ett mål efter dryga halvtimmen spelad. Newcastle hade flertalet chanser som måste sitta ifall man ska ta trepoängare på bortaplan mot ett defensivt inriktat motstånd, men hur som helst bådar det gott inför den andra.Påtagligt är att Colback är usel. Det är en frapperande skillnad på Newcastle när Colback spelar istället för Shelvey. Jag såg inte Colback göra en enda framåtpassning på hela halvleken. Han spelar som att Newcastle leder med 2-0 och ska sänka matchtempot, samtidigt som han är dålig på att värdera sina tacklingar och ligga rätt i positionerna. Däremot så är hans mittfältskollega Hayden mycket bättre. Onekligen ett kap som Benitez har fått tag på, som vinner anmärkningsvärt mycket boll, är en smart spelare och vital i dagens Newcastle. Även Diamé blir extra viktig när Newcastle väljer att spela långa bollar, då han är uppspelspunkten som bollarna ska distribueras till.I inledningen av den andra halvleken börjar Blackburn som man började den första halvleken. Man låg högre upp i utgångspositionerna och pressade Newcastle-spelarna mer än vad man gjorde i slutet av första halvleken.I den 54e matchminuten går bollen i nät för första gången under matchen. Newcastle hade vunnit en frispark utanför straffområdet, uppskattningsvis 35 meter utifrån. Ritchie spelade in bollen i straffområdet, Gouffran nickskarvade bollen mot Gayle som i sin tur nickskarvade in bollen i mål. Ett problem bara – Gayle blev riktigt avvinkad för offside.I den 58e matchminuten sa Gayle tack för kaffet, när han fick bollen serverad till sig av en hemmaspelare. Gayle ställde om och hade Diamé med sig mot två Blackburn-försvarare. Diamé lyckades inte hitta någon fri yta och Blackburn kom hem med mycket folk. Gayle lyckades däremot vicka sig igenom en tät Blackburn-klunga och få med sig en frispark när han kapades i och med sekvensen. Frisparken från 20 meter tog han själv hand om. Gayle sköt, via muren till Ciaran Clark, som fick ett ypperligt läge att sätta 0-1, men sköt rakt på Steele. Returen studsade via Clarks hand och lår in i mål. Newcastle-fansen jublade men målet dömdes däremot bort, alldeles riktigt för hands. Möjligheten Clark fick i förstaläget borde dock sitta och Newcastle borde varit i ledning både en och två gånger vid det här laget.Det är återigen mittbacken Clark som får en god möjlighet för bortalaget. Diamé blev framspelad på offensiv planhalva, klackade bollen bakom ryggen till Hayden som sedermera tog med sig bollen på vänsterkanten. Hayden kom en-mot-en mot en Blackburn-försvarare, la ett inlägg in i straffområdet där Clark dök upp, men återigen lyckades Steele rädda och hålla kvar Blackburn i matchen.Blackburn får nästan ett gratismål i den 68e minuten när Lascelles bjuder hemmalaget på en fin möjlighet. En aningen tillbakapressad Lascelles avvärjde en djupledsboll när han fick en tå på bollen som gick till Hayden. Hayden spelade tillbaks bollen till Lascelles, varpå kaptenen hoppade över den utan att veta att han hade en Blackburn-spelare bakom sig. Som tur var fanns inte skärpan i skottet därefter och 0-0 kvarstod efter 68a minuters spel.Några minuter efter hade Marvin Emnes bollen strax utanför Newcastles straffområde. Emnes, som inte signalerade att han skulle avlossa ett skott fick istället smaka gräs när Colback vårdslöst går in och kapar holländaren. Ett onödigt agerande av Colback som givetvis blev tilldelad ett gult kort. På frisparken därefter steppade Charlie Mulgrew fram, samma spelare som avgjorde mötet lagen emellan på St James’ Park i november. Mulgrew sköt med vänsterfoten, förbi Newcastle muren mot bortre stolpen och i mål. En låg, hård frispark av Mulgrew som Darlow inte kan klandras för att inte ha räddat. 1-0 till hemmalaget efter 74a-minuters spel, Charlie Mulgrew återigen i nästan samma matchminut som senast.Newcastle försökte halvhjärtat kvittera hädanefter. Perez byttes in istället för Colback, men som vanligt skulle spanjoren ha svårt att sätta någon sorts prägel på matchen. Daryl Murphy fick även ligadebutera för Newcastle när han byttes in istället för Paul Dummett i slutminuterna. Gouffran fick även sätta sig på bänken istället för Newcastles super sub Christian Atsu.Det är tveksamt om Newcastle ens blev något bättre efter Blackburns ledningsmål och efter bytena. Den bästa möjligheten skapade Christian Atsu, som tog sig in i straffområdet från sin vänsterkant. Senegalesen spelade bollen snett bakåt till Dummett som avlossade ett skott. Dummett är inte den mest önskvärda skytten i det läget och bollen trasslade sig fram någon meter åtminstone innan den rensades iväg.Okapabla till att skapa någonting efter Blackburns ledningsmål så blåste domare Andy Woolmer av matchen efter 90 minuters spel på Ewood Park. Återigen förlorade Newcastle mot Blackburn, vilket innebär att Newcastle nu är tvåa i ligan trots en match mer spelad än Brighton.Newcastle fortsätter förlora i Shelveys frånvaro, och återigen gör Jack Colback vetenskapen en förtjänst när han bevisar att fotboll är en ”weakest link” sport. Colback tillförde ingenting i Newcastle, och var också den som kapade Emnes utanför Newcastles straffområde vilket ledde till det matchavgörande målet.Blackburn försvarade nästintill hela matchen med nio man runt eget straffområdet. Det är förståeligt att Newcastles kombinationsspel inte fungerar mot ett väl samlat Blackburn. Det blev allt mer inläggsspel för Newcastles del, vilket inte fungerande över huvudtaget. Inläggen i sig var det ofta usel kvalité på, och Vurnon Anita verkade ha en oförmåga att få bollen förbi första, eller i bästa fall andra Blackburn-försvararen. Hur som helst, om Newcastle ska spela ett inläggsspel så borde Mitrovic vara en ”perfect fit” för just den spelstilen. Serben fanns inte ens med på bänken idag av diffusa anledningar. Kanske sparas han helt inför cupmatchen mot Birmingham på lördag, kanske är han inte tillräckligt bra i Benitez tycke, eller så väntar en försäljning.När Newcastle väl anföll centralt i banan så blev slutprodukten oftast misslyckad. Istället för att ha tålamod och vänta in löpningar så kom det alldeles för många, svaga skott utifrån Blackburns straffområde. Och skottstatistiken betyder ingenting så länge skotten inte konverteras till mål. Det var ett alldeles för okreativt Newcastle i sista tredjedelen, och potentiell januariförstärkning är varmt välkommen.Blackburn gjorde ingen strålande match. Jason Steele i Blackburn-kassen hade däremot en lyckad kväll och stod för en rad fina räddningar, och hade det här varit en annan dag hade dagens möjligheter möjligen räckt till en Newcastle-seger. Steele blev också utsedd till matchens lirare och det med all rätta.Det här får inte börja bli en vana. Blackburn ligger - trots sex skänkta poäng av Newcastle – fortfarande på nedflyttningsplats i tabellen. Blackburn är ett lag som Newcastle ska plocka trepoängare mot, men när man summerar de båda mötena lagen emellan så får man konstatera att Newcastle kammat noll mot dagens motstånd.Idag var det uppenbart att det fanns kvalitetsbrister i truppen, och inte minst märkte vi att Jack Colback inte är tillräckligt bra ens på den här nivån. I det destruktiva spelet och omställningsspelet hade Newcastle ett fullgott spelarmaterial för att plocka segern. Men när Blackburn försvarar med hela laget runt det egna straffområdet så finns inte konstruktiviteten i Newcastle som måste finnas där ifall matchbilder likt den idag ska börja resultera i Newcastle-segrar.På lördag är det cupmatch mot Birmingham för Newcastles del. Om inte Mitrovic startar då, kan man börja fråga sig hur länge serben över huvudtaget blir kvar i klubben. En sak är dock säker: En spelare som Mitrovic hade garanterat gjort nytta idag.